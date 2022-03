Carlijn van Deursen uit Oirschot heeft aangifte gedaan tegen een hoge ambtenaar van de sociale dienst in de Kempen. Ze moest hemel en aarde bewegen om een uitkering te krijgen, nadat de belastingdienst haar als fraudeur had aangemerkt.

Dat Van Deursen een van de vele slachtoffers van het toeslagenschandaal is, kan ze zwart op wit bewijzen. Ze heeft inmiddels een brief van het Rijk met in grote letters 'Excuses' erop, ondertekend door de premier. En ze heeft de 30.000 euro gekregen die het Rijk uitbetaalt.



Toen ze vorig jaar die erkenning kreeg, vroeg ze een gesprek aan met wethouder Esther Langens. Ze wil ook excuses van de gemeente Oirschot, maar die krijgt ze niet. In een andere poging genoegdoening te krijgen, heeft ze onlangs aangifte gedaan bij de politie.

Ellende

De ellende begon voor Van Deursen in 2011. "Ik had een kinderopvangbedrijf in Oirschot dat ouders flexibele opvang bood. De Belastingdienst belde: de constructie die wij hanteerden zou niet deugen. Dat we daar van tevoren een akkoord op hadden gekregen van de Belastingdienst, en dat die regeling de Staat juist heel veel geld bespaarde, deed er opeens niet toe. In 2011 eiste de inspecteur alle gegevens van onze klanten op. Ik zei: Ik ben geen NSB'er, ik geef die pas als de rechter zegt dat dit moet. Toen dreigde hij dat ik in de gevangenis zou komen."



In blinde paniek deed Van Deursen haar bedrijf over aan haar ex-partner, in een poging zichzelf en de klanten veilig te stellen. "Ik heb twee kinderen waar ik alleen voor moet zorgen." In november 2011 vroeg ze een bijstandsuitkering aan bij de gemeente Oirschot.



Achteraf gezien had ze toen al recht op een WAO-uitkering. "Ik heb een stofwisselingsziekte, waardoor ik ernstig energie tekortkom en me niet goed kan concentreren. In 2018 kreeg ik hulp van iemand van de Stichting Mee, waardoor ik nu eindelijk de WAO-uitkering heb die ik al in 2003 aanvroeg. Van de gemeente kreeg ik nooit zulke hulp. Integendeel, ik werd overstelpt met bureaucratie."

Fraudelijst

Van Deursen weet sinds vorig jaar dat ze door de Belastingdienst op de beruchte FSV-lijst (Fraude Signalerings Voorziening) is geplaatst, die met gemeenten werd gedeeld. Inmiddels is bekend dat wie op die lijst stond - vaak zonder dat te weten - om die reden tegenwerking ondervond. "Ik denk dat dit in Oirschot ook gebeurd is. Een andere verklaring heb ik niet voor de manier waarop ik behandeld ben."



Toen Van Deursen in 2011 een uitkering aanvroeg, dacht de gemeente dat ze daar misschien geen recht op had. De gemeente koos ervoor haar uitkeringsgeld te 'lenen'. Jaar in, jaar uit verkeerde de Oirschotse in onzekerheid: elk moment kon de gemeente het geld terugeisen.



Uit documenten blijkt dat de gemeente hier wisselend over bericht. Zo kreeg ze in april 2014 een brief waarin stond dat ze sinds begin 2012 een 'invorderbare' uitkering kreeg, maar dat er inmiddels 'voldoende bewijs' was om hier een gewone uitkering van te maken. Eind 2015 kreeg ze een brief waarin opeens weer stond dat haar uitkering nog steeds 'invorderbaar' was.



"Ik stelde de gemeente in 2012 in gebreke, omdat ze maar geen besluit nam op mijn bezwaar hiertegen. Ook schakelde ik de Nationale ombudsman in. In april 2013 werd ik uitgenodigd door de toenmalige directeur van de ISD de Kempen, de sociale dienst van Oirschot. Hij begon het gesprek met de opmerking 'We hebben een conflict'. Nou nee, zei ik, ik wil alleen een uitkering, zekerheid. Hij vroeg mij een verklaring te ondertekenen, dat ik alle procedures zou stopzetten. Dan zouden ze mij alsnog gewoon een uitkering geven, in plaats van een lening."



Van Deursen laat deze verklaring zien. Opvallend is dat nergens staat welke tegenprestatie de gemeente levert. "Ik tekende, omdat ik me overweldigd voelde. Ik vertrouwde er ook op dat hij woord zou houden. Maar in plaats daarvan ging een jurist me lastigvallen met allerlei onmogelijke vragen. En in 2018 werd ik door een sociaal rechercheur ondervraagd toen hij een oude foto op Facebook zag waar ik op een gehuurde motor zat. Hij deed net of ik iets misdaan had en ging ook met mijn buren praten."

Machtsmisbruik

Volgens Van Deursen heeft de toenmalige directeur van de sociale dienst zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. De politie ziet dit anders. 'De gebeurtenis waar u slachtoffer van bent geworden, is niet strafbaar', zo heeft die haar gemaild, na onderzoek van haar aangifte.



"Ik kan bezwaar maken tegen dat besluit bij de officier van justitie, maar dan moet ik dus weer een procedure in. Ik hoop dat ik een advocaat kan vinden die me wil bijstaan", zegt Van Deursen. "Sinds het toeslagenschandaal lig ik dag in dag uit in bed. Als ik de kracht heb om een mail te sturen, ben ik erna weer uitgeput."



Verantwoordelijk wethouder Esther Langens (Dorpsvisie) wil geen gesprek met de krant over de handelwijze van haar ambtenaren, noch over de manier waarop de gemeente dit slachtoffer van het toeslagenschandaal heeft behandeld. Ze zegt dit te weigeren omwille van de privacy van Van Deursen.