Dieven boorden een gaatje in de tank van de Renault Twingo van Esther van Rossem uit Wijchen. Ze gingen ervandoor met 35 liter benzine. Hoe bijzonder is zo'n diefstal?

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op een maandagochtend startte Esther van Rossem (55) uit Wijchen haar Renault Twingo, hoorde een piepje en keek naar de benzinemeter. De tank was leeg. Maar ze had pas nog getankt, zeker 35 liter. Zou de benzine gejat zijn? Nee, dat kon helemaal niet, want er zit een slot op de tankdop.



De benzine bleek toch gejat. Bij het tankstation ontdekte ze dat iemand een gaatje had geboord in de tank, aan de onderkant van de auto. Niemand in de buurt had er iets van gemerkt.

Brandstofdiefstal uit een geparkeerde auto: hoe vaak komt dat voor?

Brandstofdiefstal is van alle tijden, zegt de politie. Bijvoorbeeld nadat de Fiat 500 van Wilke Steenkamp uit Hengelo werd leeggeslurpt, afgelopen november. Behalve personenauto's worden ook vrachtwagens en landbouwvoertuigen leeggepompt. Zonder te betalen doorrijden na het tanken, complete jerrycans gestolen op een boerenerf? Dat belandt ook als brandstofdiefstal in de statistieken. Als die er al zijn.



Hoe vaak gebeurt het dan dat dieven een personenauto leegpompen? Dat is niet te zeggen. De politie heeft er geen exacte cijfers van. Ook het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV, een samenwerkingsverband tussen de RDW, de politie en het Verbond van Verzekeraars) houdt dat niet bij, zegt woordvoerder André Bouwman. "Maar ik denk dat de oplopende prijzen dit type criminaliteit versterken."



Het is logisch te verwachten dat het vaker zal gebeuren nu de brandstofprijzen hoger worden, zegt politiewoordvoerder Ruud Visser. "De diefstal is eenvoudig en de gelegenheid is er ook voldoende. Daarmee wordt de diefstal interessanter."

Welke methodes worden er toegepast?

De meest gebruikte methode blijkt het openbreken van de tankdop, waarna de benzine met een slang wordt weggepompt. Het boren van een gaatje in de tank lijkt misschien nieuw, maar dat is het niet. In 2016 was er in Druten al een benzinedief met boormachine actief.



Toch is het geen bekende manier. Paul de Waal, woordvoerder van BOVAG, had er nog niet van gehoord. "Tot nu toe kende ik alleen de methode met de slang. Tegenwoordig hebben alle benzinedoppen een sleutel of zijn de kleppen afgesloten. Dus dat gaat niet meer zo makkelijk. Doorrijden na het tanken gebeurt momenteel wel wat vaker, maar ik heb verder nog geen signalen dat er meer sprake is van benzinediefstal uit auto's. Het blijft tot nu toe bij individuen die het een keertje proberen."



Als chef Auto van het AD en zeven regionale dagbladen waaronder de Gelderlander krijgt Niek Schenk alle nieuwsartikelen van deze kranten onder ogen. "Vaak zie je een bepaalde trend zich als een olievlek over het land verspreiden. Dat is in het geval van benzinediefstal nog niet aan de hand. Zeker deze methode van het gaatje boren ben ik nog niet eerder tegengekomen."

Hoe gevaarlijk is het?

Levensgevaarlijk, echt te idioot voor woorden, zegt BOVAG-woordvoerder Paul de Waal. "Er gebeuren af en toe rare dingen, de hoge prijzen van nu spelen daar vast een rol bij. Maar een gaatje boren in een tank, ik had er nog niet eerder van gehoord. De eigenaar van zo'n auto rijdt met een gat in z'n tank, dan lek je dus benzine. Als de boel warm wordt of er komt een vonkje bij, staat voor je het weet de boel in de hens."



Voor een dief is het ook link, zegt De Waal. "Een gaatje boren en dan de benzine eruit laten lopen en opvangen. Ook daar geldt, er hoeft maar een vonkje te zijn en de boel vliegt in de fik. Het is oerstom en echt gevaarlijk."

Wie doet dit?

De laatste jaren ziet Niek Schenk vooral diefstallen van airbags, katalysatoren en halogeenverlichting. "Daar zitten vaak internationaal opererende bendes achter die in veel gevallen op bestelling opereren. Maar bij benzinediefstal denk je eerder aan een kruimeldief. Iemand die steelt voor eigen gebruik. De benzineprijzen zullen daar zeker bij meespelen, want je loopt een groot risico om betrapt te worden."



Waarom uitgerekend een Renault Twingo midden in een woonwijk gepakt wordt, blijft een raadsel. Het kan een wanhopige eenling zijn geweest, zegt André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. "Ik denk dat de mevrouw met de Twingo gewoon dikke pech heeft gehad. Dat het iemand was met hoge nood die 10 liter benzine nodig had."

Hoe kun je je hiertegen wapenen?

Niet. Paul de Waal van de BOVAG heeft wel een tip. "De meeste mensen zijn gebonden aan een plek op de openbare weg. Zet je auto in het licht en niet in een donker hoekje. Maar veel meer kan ik niet verzinnen." Schenk deelt die mening. "Je kunt je auto hooguit goed in het zicht zetten en er een camera op richten."



André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit wijst nog op en goed afsluitbare tankdop. "Als die er nog niet op zit."