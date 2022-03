Maryze Schoneveld van der Linde heeft de ziekte van Pompe. Ze was in 2014 op bezoek bij lotgenoten in Oekraïne. De families met wie ze sindsdien contact heeft, vrezen voor hun medicijnen nu ze in oorlog zijn met Rusland. Maryze kwam in actie: 'Je kunt die mensen toch niet alleen laten?'

Wat doe je als je zelf een zeldzame ziekte hebt en je weet dat er in de Oekraïne kinderen zijn die dezelfde aandoening hebben? En daar medicijnen voor nodig zijn die essentieel zijn om te overleven? Maryze Schoneveld van der Linde uit Varsseveld twijfelde geen moment. "Ik ben meteen in actie gekomen. want je kunt die mensen toch niet alleen laten?" De ernstig zieke Maryze Schoneveld van der Linde uit Varsseveld heeft de ziekte van Pompe, een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte. Ze zit in een rolstoel en heeft 24 uur per dag beademing nodig.



"Toevallig ben ik in 2014 in Oekraïne geweest", vertelt ze, "om er mijn verhaal te vertellen aan families die ook met de ziekte te maken hebben." Daar hield ze contacten aan over: "Ik zit in een appgroepje met zes families."



Ze regelde vorig jaar al voor een klein meisje in Oekraïne dat de farmaceut gratis medicijnen ter beschikking stelde in afwachting van de financiering door de overheid. "Want met deze ziekte kun je niet wachten met behandelen, dat overleef je niet."



Met de families had ze in de dagen voor het uitbreken van de oorlog nog contact. "Omdat ik steeds al het gevoel had: jullie moeten daar weg. Want als er oorlog uitbreekt, kun je dan nog wel aan medicijnen komen? En wat als er wat gebeurt met de ziekenhuizen?"

Voorgevoel

Haar voorgevoel klopte. "Op 24 februari kreeg ik om 5 uur 's ochtends een appje: het is zover, de oorlog is begonnen." Meteen werden de zorgen gedeeld: de families wilden vluchten, maar waren bevreesd dat ze in een ander land geen medicijnen meer zouden kunnen krijgen. "Ik heb meteen beloofd: dat ga ik regelen."



Gelukkig heeft ze goede contacten met de farmaceut. "Die zei meteen: we laten niemand stikken, we gaan zorgen voor de medicijnen, ook als die niet betaald worden."



Voor de goede orde: de kosten voor de medicatie kunnen oplopen tot wel een ton per jaar, per patiënt. Maar via Maryze kwamen er medicijnen terecht in Polen en in Italië, waar de meeste families naartoe gingen. "Eén gezin met een klein meisje met de ziekte van Pompe wist niet waar ze heen moesten omdat ze niemand in het buitenland kenden. Maar ik zei: jullie hebben mij toch, kom maar hierheen."



En zo kwam het gezin na een dagenlange reis terecht in Varsseveld, waar ze bij de ouders van Schoneveld van der Linde onderdak kregen. Maryze regelde dat het kind terecht kon bij het Erasmus MC in Rotterdam, waar ook haar arts werkt. "Omdat het meisje elke week naar het ziekenhuis moet, zei die arts meteen dat ze bij haar in huis konden komen." Maar via de buurtapp van de arts werd in de straat een nog betere opvangplek geregeld: een hele zolderverdieping, met badkamer en keukenblok. "Geweldig toch? Ik zat met tranen in de ogen toen ik dat hoorde."

Zorgen

Dagelijks heeft ze met de gevluchte families contact en regelt ze wat ze kan regelen. "Twee mensen zijn in Oekraïne gebleven: daar maak ik me wel echt zorgen over. Ze hebben nog genoeg medicijnen, maar wat als straks hun ziekenhuis plat gaat of er geen elektriciteit meer is?



Maar ook dan gaat Maryze proberen wat voor hen regelen. "Ik voel me een soort controlepaneel dat iedereen aan elkaar knoopt. Het kost me veel energie. Maar ik móet dit doen, want anders hebben de mensen om wie het gaat geen enkele kans. Ik laat ze niet zitten."