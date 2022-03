Steeds meer mannen kiezen voor 'de knip' als permanente anticonceptie. Elke dag laten er zich nu 27 steriliseren, tegenover 22 tien jaar geleden. Maar nog evenveel mannen zijn ongerust: kan ik dan nog klaarkomen? En tast het mijn libido aan? Acteur Roel Vanderstukken, Tom en Arno getuigen over hun sterilisatie in alle eerlijkheid. Uroloog Piet Hoebeke licht de ingreep toe en vertelt hoe omkeerbaar die werkelijk is. 'Ook een kinderloze, single man van 25 jaar mag langskomen.'

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tom (33): 'Ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen'

Je zult maar de echtgenoot van vroedvrouw Uwe Porters zijn, die op Instagram tegen haar 13.000 volgers eerlijk en open praat over alles wat vrouwelijke vruchtbaarheid is. Tuurlijk komt je vasectomie dan weleens ter sprake. "De ingreep zelf was echt... peanuts", grapt Tom in de door 6.700 mensen bekeken livevideo die hij met Uwe over zijn knip maakte. "Ik heb een half uur op de operatietafel gelegen. Het enige pijnlijke waren die twee prikjes in mijn balzak, voor de plaatselijke verdoving. Maar zelfs die stelden twee keer niks voor."

"Onze kinderwens was 'klaar' voor mij", vertelt Tom. "En ik vond het niet fijn dat mijn vrouw qua anticonceptie hormonen moest innemen die haar zwaar vielen, terwijl ik maar een piepkleine ingreep zou moeten ondergaan. Het was voor ons al een uitgemaakte zaak nog voordat onze kinderen er was: eens onze kinderwens compleet was, zou ik mijn verantwoordelijkheid nemen."

Tom en zijn vrouw Uwe. Tom en zijn vrouw Uwe. Foto: RV

Dat Tom net geen 30 was toen hij en Uwe bij de uroloog aanklopten, was wel 'een dingetje'. "De dokter benadrukte dat we nog jong waren en haalde de statistieken rond echtscheiding aan. Maar eens we communiceerden dat Uwe en ik dat al duidelijk met elkaar besproken hadden, was alles oké. Zo gaat het niet altijd: van vrienden hebben we gehoord dat de verpleegkundige de man apart nam om te checken of hij het niet onder dwang deed." (lachje)

Tom en Uwe krijgen veel vragen over de ingreep. Of die Toms libido niet aantastte, of zijn orgasmes. Allemaal loze bezorgdheden, zegt het koppel. "Mijn orgasmes zijn dezelfde, mijn erecties en seksueel verlangen ook. Mijn ballen zijn niet groter geworden, zoals sommige mannen denken, en er is nu niks meer aan te zien." Zijn sperma is ook niet veranderd, zegt Uwe. "Het smaakt hetzelfde en ziet er hetzelfde uit", lacht ze. Het enige wat Tom moest doorstaan, waren die twee dagen na de operatie toen het voelde alsof hij "er een goede stamp in had gekregen", zegt hij. "Zo'n zes op een pijnschaal tot tien. Maar na drie dagen kon ik zonder pijn weer aan het werk."

Arno (34): 'Néé, je voelt je niet 'minder man' achteraf'

Ook op Instagram deelt illustrator Arno met zijn 54.000 volgers als @arnoleon veel over zijn leven als 'geknipte man'. Telkens hij post over zijn vasectomie, stromen de vragen van nieuwsgierige Vlamingen in de honderdtallen binnen. "Ik merk dat er nog véél onwetendheid over is en dat we veel vooroordelen hebben", zegt de Leuvenaar.

Voor hem was 'de knip' allang niks mythisch meer. Zijn vader had de ingreep laten doen in de nineties, toen al alsof het niks was. En als leerkracht in het middelbaar gaf Arno er les over. "In biologie kreeg de knip een korte vermelding in een anticonceptielijstje. Dieper werd daar nooit op ingegaan." Bij Arno, de tiener, was het begrip wel blijven hangen. "Op die leeftijd wist ik al: ik wil nooit meer dan twee kinderen. In mijn hoofd was eentje voor elke ouder genoeg - we zijn zo al met te veel op de wereld. Eens ik effectief twee kinderen had, was ik nog zekerder. Een derde zou mij ten onder brengen. (lacht) Mijn vrouw was het compleet met me eens en ik was blij dat we een invasievere sterilisatie bij haar niet hoefden te overwegen."

Arno. Arno. Foto: RV

Reacties op zijn beslissing kreeg Arno met hopen. Vrienden zeiden: "Cool, ben ik ook van plan." Anderen zeiden: "Is dat niet wat radicaal? Er is geen weg terug, hè." Vrouwen zeiden: "Kreeg ik mijn man ook maar over de streep. Maar hij ontwijkt het gesprek." Er waren ook angstige reacties over bijwerkingen, zegt Arno. "Onterecht. Ik ging onder volledige verdoving, omdat mijn rechterbal soms in zijn schulp kroop. En toch vertoefde ik amper vijf uur in het ziekenhuis."

"Een paar dagen voelde het alsof iemand iets te hard in mijn ballen kneep, maar na vijf dagen was alles opvallend beter, na zeven dagen kon ik een jeansbroek aan en na tien dagen konden we weer vogelen zonder dat ik de draadjes voelde trekken. (lacht) En néé, je voelt je niet 'minder man'. Je voelt je misschien net méér man omdat je het gedaan hebt."

Wie thuis met het gesprek wil aangaan met de ander, tipt Arno nog dit. "Ik denk dat de juiste info erover verzamelen en die dan samen bespreken de eerste goede stap is. Veel mannen kijken ertegenop omdat ze niet weten wat het is, merk ik."

Roel Vanderstukken (45): 'Enkele vrienden hebben achteraf mijn voorbeeld gevolgd'

In 2019 al postte acteur Roel Vanderstukken (ken je o.a. als Benny in de soap 'Familie') op Instagram een selfie van zichzelf in een ziekenhuisbed, lachend: "Een mens kan slechter wakker worden... #tisgebeurd #vasectomie #eindelijk #wegmetdieviezepil". De man is papa van Toots (10) en Ramses (6) en wist al sinds de aankondiging van zoontje twee dat hij zich daarna wilde laten steriliseren. De kinderwens van Anne-Sophie, zijn vrouw, en hem was compleet. Nu, drie jaar later, is de acteur nog altijd blij dat hij de knip liet doen.

Acteur Roel Vanderstukken. Acteur Roel Vanderstukken. Foto: Kristof Ghyselinck

"Ik wilde echt dat mijn vrouw zou kunnen stoppen met de pil", zegt hij. "Die kleine ingreep voor mij verdwijnt in het niets tegenover jarenlang die rommel moeten slikken. Elke dag een portie hormonen: het is bewezen dat dat niet onschuldig is. Volgens sommige artsen kan het zelfs de kans op borstkanker vergroten. Dat heeft mijn mama gehad en ik heb gezien hoezeer ze daaronder leed. Zoiets wilde ik mijn vrouw absoluut besparen."

Alle media berichtten over Roels beslissing, natuurlijk. De reacties die hij kreeg? Zo goed als allemaal positief. "Een aantal vrienden hebben zelfs mijn voorbeeld gevolgd. Of ze kwamen op z'n minst nieuwsgierig polsen, om de laatste twijfels weg te nemen. Er zijn ook weinig argumenten om het niet te doen, als je 't mij vraagt, eens je de optie weloverwogen hebt. De ingreep stelt niks voor. Blijkbaar kan je er voor een paar dagen een zere blauwe bundel aan overhouden als er ergens een zenuw wordt geraakt, maar dan heb ik geluk gehad. Bij mij was het zo gepiept en een ice-pack deed wonderen."

Uroloog Piet Hoebeke over de ingreep: 'Reken er niet op dat hij omkeerbaar is'

De statistieken tonen duidelijk dat Belgische mannen steeds meer openstaan voor een knipje. Maar dat hoeven we uroloog Piet Hoebeke (UZ Gent) natuurlijk niet meer te vertellen. Hij gelooft dat de emancipatie van de vrouw ervoor zorgt dat er meer gepraat wordt over de rol van de man in de familieplanning. "Toen de pil er kwam, leek de rol van de man uitgespeeld. Maar nu we meer en meer beseffen dat hormonale anticonceptie haar tol eist bij vrouwen, slaat de klepel stilaan door naar de andere kant. Bovendien willen gezinnen gemiddeld minder kinderen en dat de chemische stoffen in de pil slecht zijn voor het milieu, speelt ook soms mee in de beslissing."

Uroloog Piet Hoebeke. Uroloog Piet Hoebeke. Foto: Illias Teirlinck

Dat er wel nog vooroordelen heersen over de knip, merkt Hoebeke ook. Maar die weerlegt hij. "Een vasectomie heeft nul invloed op het testosteron van de man. Het libido blijft onaangetast, orgasmes blijven dezelfde en ejaculaties ook, afgezien van die verwaarloosbare 10 procent van het ejaculaat dat verdwijnt door de knip, het zaad uit de teelballen. Een hardnekkige fabel was ook dat een vasectomie de kans op prostaatkanker zou verhogen. Maar de Amerikaanse studie die dat destijds vaststelde, is ondertussen compleet ondergraven. Mentaal speelt daarnaast nog wat mee dat mannen het als een 'ingreep in hun mannelijkheid' zien. Die perceptie verandert hopelijk ook geleidelijk."

Zaadleiders als al dente gekookte macaroni

Qua anticonceptie voor een man is een vasectomie ongetwijfeld de beste optie, zegt Hoebeke. "De enige andere mogelijkheden zijn: geen seks hebben of altijd een condoom gebruiken. Dan is zo'n eenmalige kleine ingreep toch het makkelijkst, bovendien wordt die volledig terugbetaald. Aan de mannenpil werkt men al jaren, maar die moet de dagelijkse productie van miljoenen zaadcellen kunnen stopzetten. Dat zie ik niet snel gebeuren. De vrouw kan zich ook laten steriliseren, maar die ingreep is véél invasiever en komt wel met risico's."

Een knip bij de man daarentegen is een erg simpele procedure, beaamt Hoebeke. "Je wordt opgenomen in een dagziekenhuis en krijgt een infuus voor het geval we intraveneuze pijnstillers willen geven. Op de operatietafel zoeken we de twee zaadleiders bovenaan de balzak - die voelen als net niet al dente gekookte macaroni - en de huid daarboven verdoven we aan weerszijden met een klein prikje, zoals bij de tandarts. Alleen dat is wat vervelend."

"We maken een kleine incisie, verwijderen 1 centimeter van elke zaadleider, schroeien de uiteindes dicht en zetten ze vast uit elkaars buurt. Dat is geklaard op een halfuurtje. Nadien heb je enkele dagen een zwaar gevoel op de balzak, moet je spannend ondergoed dragen en klassieke pijnstillers nemen. Littekens zie je zo goed als niet. Tuurlijk zijn complicaties wel mogelijk, zoals bij elke ingreep: een infectie of een zenuw die geraakt wordt. Maar die zijn erg zeldzaam en kunnen we behandelen."

Het duurt na de ingreep wel nog een paar weken voor je zonder zorgen onbeschermd kan vrijen. "Een zestal weken tot drie maanden na de ingreep doen we eerst een zaadonderzoek, om zeker te zijn dat we in het sperma geen levende zaadcellen meer vinden. Pas eens we dat bevestigen, mag het condoom er definitief af."

Een andere oplossing voor wie toch nog kinderen wil

Denk je nu 'ik ga ervoor', sta dan toch eerst nog even stil bij je keuze. Urologen tasten voordien altijd af of je wel over alle factoren en consequenties hebt nagedacht. Er moet ook toestemming zijn van de eventuele partner en soms is er een bijkomend onderzoek. "Mannen die al kinderen hebben en wat 'ouder' zijn, rond de dertig, boeken we vaak meteen in. Een kinderloze, single man van 25 jaar oud mag evengoed langskomen - jonger dan dat ga ik waarschijnlijk wel weigeren - maar in zo'n geval vind ik ondersteuning van een seksuoloog of psycholoog nodig. Die is in staat om na te gaan of je echt begrijpt wat je vraagt en zeker bent dat je kinderloos wil blijven."

Want dat is nog zoiets: er wordt weleens gezegd dat een vasectomie omkeerbaar is. Maar elke uroloog die je consulteert zal antwoorden: reken daar maar niet op. "We kunnen de zaadleiders wel perfect opnieuw aan elkaar hechten. Maar omdat je teelballen na de knip nog altijd zaadcellen aanmaken, leert je lichaam op den duur om die zaadcellen 'op te ruimen'."

"Dat zorgt ervoor dat de kans dat je met aaneengehechte zaadleiders weer vruchtbaar bent maar zo'n 50 procent is. Tenzij je echt niet lang wacht met de ingreep om te keren natuurlijk: een paar jaar, zeker geen tien. We zien het gelukkig heel weinig, dat mannen toch nog kinderen willen. En gebeurt het toch, dan kiezen we liever voor een andere oplossing: we kunnen zaadcellen uit de teelbal halen en die met ivf (in-vitrofertilisatie, red.) bij de vrouw inplanten."