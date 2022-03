Joyce Koster (40) vertrok begin deze maand vrijwillig naar het door oorlog verscheurde Oekraïne, om te vechten tegen de Russen. De moeder van drie kinderen ontsnapte op het nippertje aan een dodelijke raketaanval op de militaire basis in Yavoriv. Diep teleurgesteld is ze nu weer thuis in Dordrecht: 'Wij werden ingezet als kanonnenvoer.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met slechts een licht bepakte rugzak vertrok Joyce begin deze maand vol goede moed naar Oekraïne. Hopende dat zij, als veteraan, kon helpen het land te verdedigen. De hulpeloze bevolking steunen. Zíj kon dat, dus waarom zou ze dat niet doen?

Haar drie kinderen waren boos en verdrietig dat hun moeder domweg haar leven zou riskeren. Joyce begreep dit wel, maar het kón niet anders, vond ze. En ze hoopte hen er ook iets mee te leren. "Dat je je medemens niet in de kou moet laten staan." Nu, drie weken later, zit Joyce ontgoocheld weer thuis op de bank. Teleurgesteld, maar toch nog strijdbaar: "Ik wil weer terug. Ik ben nog niet klaar daar."

Het was 4 maart toen ze in de auto stapte bij nog twee Nederlandse mannen die zich bij het vreemdelingenlegioen wilden aansluiten. Een paar dagen eerder hadden de beelden van de oorlog, van de wanhopig vluchtende bevolking, haar bij de keel gegrepen. Het sterke gevoel van onmacht dreef haar zich aan te melden bij de ambassade. Op naar Oekraïne. Spannend, dat vond ze het wel. Een avontuur. Maar ze was ook wel wat gewend als getraind ex-militair, ze vocht eerder in Kosovo.

'Het was ongelofelijk heftig'

Onderweg pikten ze nog wat mensen op. Uiteindelijk kwamen ze aan op de Oekraïense militaire basis in Yavoriv, minder dan 25 kilometer van de Poolse grens. Op die basis komen de buitenlanders aan die zich in Oekraïne hebben aangemeld om mee te vechten tegen de Russen. En precies op die basis ging het elf dagen geleden onverwacht helemaal mis. Tientallen raketten werden middenin de nacht afgevuurd op de honderden mensen die daar lagen te slapen. "Het was ongelofelijk heftig."

Joyce uit Dordrecht in Oekraïne. Joyce uit Dordrecht in Oekraïne. Foto: Joyce Koster

Volgens Oekraïense instanties vielen er 35 doden, 134 gewonden. "Op de basis sliepen de kadetten in barakken, die hadden nog weinig gevechtservaring en werden getraind. Precies daarop landden de raketten. Veel van de mensen die in die barakken sliepen zijn doodgegaan. Wij sliepen zelf in tenten en konden de greppel induiken. "Op bommen kun je niet anticiperen. Je kunt niet vluchten. Je moet geluk hebben dat ze niet op jou neerkomen. Er ging ook geen luchtalarm af, niks." Joyce vloog de dichtstbijzijnde greppel in. "Het enige wat je denkt is: laag bij de grond blijven, mond open. En schelden tegen de Russen, natuurlijk."

Natuurlijk schrik je, vertelt Joyce. "Maar dit is ook wat je kunt verwachten als je naar oorlogsgebied gaat." Alle dood en verderf liet haar bepaald niet koud, maar "je bent ook heel erg bezig met zelf overleven op dat moment."

Pittige dagen

En dat viel óók niet mee na de bombardementen op het kamp. "Het waren pittige dagen. De eettent, alles was platgebombardeerd, verwoest. We hadden geen voedsel, nauwelijks water. Moesten 's nachts met -16 in het bos liggen. Sommigen kregen hallucinaties van de kou. Hoe ik het dan heb overleefd? Ja, geen idee. Gewoon proberen warm te blijven. En dat was moeilijk. Ik had aanvankelijk mijn eigen slaapzak mee, een lekker warme. Maar na de raketaanval werd hij uit mijn tent gejat. Kreeg ik gewoon zo'n stoffen slaapzak, die niet waterbestendig is. Dus al die dingen waren 's morgens bevroren."

Zonder luchtalarm ontkwam Joyce van een bombardement. Zonder luchtalarm ontkwam Joyce van een bombardement. Foto: Joyce Koster

Het was al vanaf het begin de bedoeling dat Joyce met haar groep naar Kyiv zou vertrekken om daar te vechten aan het front. "Er waren ons goede wapens beloofd, zoals snipers en een antitankwapen. Maar het enige wat we konden krijgen was wat munitie op ons lijf en een AK. Het enige wat een medic meekreeg, was een doosje pleisters. Twee gasten uit mijn groep zeiden van: in de oorlog vechten is niet erg, maar we gaan niet als schietschijf. We zouden gewoon als kanonnenvoer worden ingezet op deze manier. Onbegonnen werk. Echt bizar. Ook veel militair personeel op de basis zat zonder wapens. Dat kan toch niet?!"

Wat de groep sterkte in hun overtuiging dat het zo niet goed ging komen, was dat alle 24 soldaten die vlak voor hun naar de frontlinie waren vertrokken, het niet hadden overleefd. "Helemaal niemand." Dat vindt Joyce met terugwerkende kracht niet gek. "Het was echt heel slecht geregeld allemaal. Mensen die totaal geen oorlogservaring hadden werden na vier dagen training al de wereld ingestuurd. Ik kreeg zelf helemaal geen training meer. We zijn niet voor niets teruggegaan."

Uitgeput

Nu gaat het 'goed' met Joyce, meldt ze. "Ik moet nog een beetje acclimatiseren. Ik ben nu twee dagen terug en de eerste tijd was ik compleet uitgeput. Dat is ook niet raar, natuurlijk, na alles wat we hebben meegemaakt. Je kunt het je als buitenstaander bijna niet voorstellen. Je moet echt wennen als je uit die situatie komt. Grappig voorbeeld: op de terugweg gingen we koffie halen en die machine maakte een rotherrie. Je zag ons alle zes verschieten."

Na een nacht slapen was alles weer bevroren. Na een nacht slapen was alles weer bevroren. Foto: Joyce Koster

Joyce zit nu op haar bank in Dordrecht. Maar ze is niet van plan daar al te lang te blijven zitten. Ze wil terug. "Ik heb het gevoel dat ik het nog niet heb afgemaakt. Wat we gezien hebben aan ellende daar is met geen pen te beschrijven. De stroom met mensen die het land uit willen bij de grens. Brand, bommen, gewonden, doden. We hebben nu besloten met de groep andere dingen te gaan doen om te helpen in Oekraïne. Bijvoorbeeld het evacueren van mensen uit steden die nu zwaar onder vuur liggen. Er zijn daar een hoop mensen die wel weg willen, maar niet kunnen."

Joyce wil met haar groep een bus huren in Polen en dan het land opnieuw intrekken. "Naar steden waar het het meest nodig is." Thuis is ze nu bezig met geld in te zamelen om dit te kunnen doen. "Voor de huur van de bus, maar ook voor ons eigen eten en drinken onderweg. Ik heb niet de middelen om het allemaal zelf op te hoesten, ik heb ook nog kinderen die gevoed moeten worden thuis."