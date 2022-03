Gemeenten kunnen deels zelf bepalen aan wie ze de energietoeslag van 800 euro voor minima precies verstrekken. Dat leidt tot grote verschillen in de uitvoering.

Stel, u hebt een bruto-maandinkomen van ruim 2000 euro. Uw energiecontract loopt af, waardoor u ineens 200 euro meer moet gaan betalen. Komt u dan in aanmerking voor de energietoeslag die het kabinet aan mensen met een laag inkomen heeft beloofd?

Als u in Den Haag of Dordrecht woont wel, dan heeft u geluk. Dan kunt u een bedrag van respectievelijk 900 of 600 euro tegemoetzien. In Rotterdam zult u zich met 200 euro tevreden moeten stellen.

Veel andere gemeenten zullen uw verzoek afwijzen omdat u net iets meer dan 120 procent van het minimumloon verdient. En het kan óók nog zo zijn dat u eigenlijk niet in aanmerking komt, maar dat de gemeente toch bereid is u tegemoet te komen. Omdat u wel erg veel pech had met uw energiecontract.

Gemeenten hebben vrijheid

De basisgedachte achter de energietoeslag is op zich eenvoudig. Wie tot de 'minima' behoort, kan een bedrag van 800 euro tegemoetzien. Maar wie er precies onder die minima vallen, dat bepalen gemeenten zelf. Vaak hanteren ze daarbij zelf de grens van 120 procent van het minimumloon. Maar er zijn ook gemeenten die die lat op 130 procent hebben liggen, of juist op 110. Gemeentebesturen mogen de regeling laten aansluiten op hun eigen minimabeleid.

Ze hebben daarbij de vrijheid om maatwerk te leveren. Bijvoorbeeld door schrijnende gevallen die buiten de boot vallen alsnog een toeslag toe te kennen. Dat die er veel zullen zijn, is eigenlijk al bekend. "Het is een snelle, maar ook ongerichte regeling", zegt Peter Heijkoop (CDA), wethouder in Dordrecht. "Waarbij het lastig is om het geld te krijgen op de plekken waar dat het hardst nodig is."

Er zijn immers veel mensen die de toeslag krijgen, maar vanwege een vast contract (nog) geen last hebben van de exploderende energieprijs. Aan de andere kant zijn er 'net-niet-minima' die ineens 200 euro per maand meer moeten betalen. Ook zij kunnen in grote problemen komen, maar maken in beginsel geen aanspraak op steun.

Een hele spannende

"Hoe het met de groep gaat die tussen de 120 en 130 procent van het minimumloon verdient, vind ik een hele spannende", vervolgt Heijkoop. "Wij hebben daar zorgen over, en kiezen ervoor om ook hun in elk geval een toeslag van 600 euro te geven. En voor mensen boven de 130 procent die echt in grote problemen komen, geldt een hardheidsclausule. We kunnen dan een uitzondering maken en alsnog uitkeren."

Maar Heijkoop, die ook portefeuillehouder sociale zaken is namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ziet dat het niet overal zo gaat. "We gaan hier als gemeente mee in het rood. En zo is het in het verleden vaker gegaan: we voeren als gemeenten iets uit, en de financiering vanuit het Rijk blijft achter. Ik merk dat collega's beducht zijn, liever aan de veilige kant gaan zitten en dan 110 procent overwegen."

Het bedrag dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld, is in beginsel gebaseerd op 120 procent van het minimumloon. De 680 miljoen euro in totaal zou toereikend moeten zijn om die groep een toeslag van 800 euro uit te keren. Veel gemeenten vrezen echter onder de streep tekort te komen, zelfs als ze de grens wél op 120 procent leggen.

"Probleem is ook dat deze groep niet zo precies in beeld is", schetst Mariska ten Heuw (SP), wethouder in Hengelo. "Wij kennen als gemeente de mensen met een bijstandsuitkering, maar van een grote groep weten wij het inkomen niet. Daardoor is de uitvoering sowieso al een forse opgave, terwijl we daar maar beperkt budget voor krijgen."

Maatwerk onaantrekkelijk

Het maakt maatwerk in feite dubbel onaantrekkelijk. Er is immers geen geld gereserveerd om net-niet-minima met een hoge gasrekening óók tegemoet te komen. En het is - vanwege de uitvoeringskosten - ook nog eens duur om dat soort individuele knelgevallen te gaan beoordelen.

In dat speelveld kiezen sommige gemeenten dus voor financiële zekerheid, terwijl andere - ondanks beperkte budgetten - ruimhartig willen zijn. "De verschillen tussen gemeenten worden zo wel erg groot", constateert Ten Heuw. "We bedrijven als gemeenten eigenlijk geen inkomenspolitiek: een bijstandsuitkering is overal hetzelfde, ongeacht waar je woont. Nu loopt het wel heel erg uit elkaar."

Het is precies de reden waarom Heijkoop toch al niet erg gelukkig is met deze spoedklus. "Eigenlijk zou dit net als de huur- en zorgtoeslag gewoon via de Belastingdienst moeten lopen."