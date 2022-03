In ons werk lijken we continu met succes bezig te zijn. Hoe succesvol we zijn wordt gemeten aan de hand van testresultaten, targets en maandcijfers. Maar succes is veel breder en voor iedereen anders, stelt schrijver Peter Henk Steenhuis. En als je weet wat het voor jou is, heb je ook minder stress.

Van kleins af aan zijn we met succes bezig. Ons presteren (en daarmee ons succes) wordt vanaf de basisschool en soms zelfs al op de kinderopvang getest. In onze loopbaan worden we via cijfers en behaalde targets beoordeeld op hoe succesvol we zijn. Dat strookt niet met de oorsprong van het woord succes, zegt Peter Henk Steenhuis, Trouw-journalist en schrijver van het boek Veroordeeld tot succes. Succes komt van het Latijnse werkwoord 'succedere', dat lukken, slagen betekent. "We willen allemaal ergens in slagen."

En dat 'ergens' kan van alles zijn. "Wat we tegenwoordig alleen nog onder succes verstaan noem ik het meetlatsucces. We worden continu beoordeeld en getest op hoeveel succes we hebben." En dat zorgt alleen maar voor stress, een opgejaagd gevoel en zelfs burn-outklachten. "Succes heeft zo een negatieve kant gekregen."

Waarom is de betekenis van het woord succes zo belangrijk?

"Toen ik me af begon te vragen of succes niet iets anders kon betekenen, omdat we er zoveel stress van krijgen, kwam ik erachter dat het eigenlijk een heel groot woord is. Daarom heb ik een metafoor bedacht: ons leven is een wiel, succes is de as, maar zonder spaken kun je het wiel niet laten draaien. De woorden die ik in dit boek onderzoek zijn de spaken die je aan de as van succes kunt verbinden."

"Ik behandel zo'n honderd woorden die je laten nadenken over wat succes voor jou betekent. Neem bijvoorbeeld het woord 'flexibiliteit'. Als je twintig bent, vind je flexibele werkuren geen probleem omdat je wil laten zien wat je waard bent. Krijg je kinderen, dan past flexibiliteit niet meer zo goed in je leven. Betekent het dan dat je minder succes kan hebben? Nee. Dan is succes misschien wel je kinderen gezond laten opgroeien. Daar richt je je dan op. Zo blijft succes de kern van het bestaan."

Wat gebeurt er als je daar niet goed over nadenkt?

"Mensen die met pensioen gaan, zeggen vaak dat ze van betekenis willen blijven. Maar hoe, dat weten ze meestal niet. We denken niet na over dit soort dingen. Ik hoop dat we er meer over gaan praten. Daardoor leer je er beter over nadenken en kom je erachter wat je wil. Daar zouden we op jonge leeftijd al mee moeten beginnen. Je bent te laat als je het gesprek pas bij een loopbaanadviseur voert. Dan ben je al vastgelopen."

"Toen het met mijn zoon van veertien jaar niet goed ging op school, ben ik met hem gaan zitten. Vooral Duits ging niet goed, ik vroeg hem: 'Weet je waarom je dit moet leren?'. Hij had geen idee. Daarna vroeg ik hem of hij wist wat hij wilde worden. Hij vond de baan van zijn oom bij adidas in Berlijn heel interessant. Dat leek hem wel wat. Nu gaat het Duits leren ineens heel goed. Ik zie dat veel leerlingen en studenten vastlopen. Een peiling van de Hogeschool Windesheim liet eerder zien dat 62 procent van de studenten prestatiedruk ervaart. Van al dat hameren op succes ga je niet beter presteren. Je krijgt er alleen maar stress van."

Waarom associëren we ons werk vaak met stress?

"Laten we nog een keer teruggaan naar het woord flexibiliteit. Het woord werd gebruikt voor bomen. Een boom was flexibel, tot hij knakte. Nu is flexibiliteit iets dat werkgevers bijna van je eisen, je krijgt niet de kans om na te denken over het wel bij je past. Dat geeft stress."

"De oorsprong van het woord carrière vertelt ook heel veel. Het komt van 'carriera', waar een loopbaan of renbaan voor paarden mee werd bedoeld. Het paard moest oogkleppen op om rondjes te blijven rennen, anders zou hij een zijpad nemen. Succes in je carrière vereist kennelijk oogkleppen, zodat je niet afgeleid kan worden door van hindernissen. Maar iedereen krijgt daar in zijn leven mee te maken. Het betekent niet dat je dan geen succes meer kan hebben."

Streven naar succes is dus niet per se iets slechts?

"We hebben het idee dat we het moeten maken in het leven, 'you can make it if you try'. Maar soms lukt het nu eenmaal niet. Dat is normaal. Het voordeel is: je kunt op zoek gaan naar dingen die je wel kunt. Die zoektocht stopt niet want mensen zijn strevende wezens. We willen een mooi huis, kinderen, een betere wereld. Als je niets meer wil, ben je zwaar de klos. Dan heb je waarschijnlijk een depressie."

"Uiteindelijk zijn er heel veel vormen van succes, iedereen koppelt er weer iets anders aan. Voor de een is status bijvoorbeeld veel belangrijker dan voor de ander. Maar als je status wil, moet je keuzes maken. Je kunt niet vijf dingen tegelijk hebben. Als je niet wil dat je huwelijk klapt, moet je misschien niet voor die geweldige carrière gaan. Ik liep als dertiger vast en had last van slapeloosheid. Toen begon ik met duurtraining en zag ik af van een loopbaansprong. Dat was voor mij toen succes. Als je durft te zeggen 'Ik wil geen stress meer', dan weet je bijvoorbeeld ook dat je niet bij de kantoren op de Amsterdamse Zuidas moet gaan werken."

Dus als je weet wat je wil, kun je stressklachten voorkomen?

"Mensen zijn geneigd om veel in hun leven te laten gebeuren. Tegelijkertijd willen we allemaal slagen. Iemand die zegt 'Ik wil alleen maar heel de dag in de zon zitten' geloof ik niet. Daar zit meestal faalangst achter of een diep gevoel van onvrede. Gewoon maar voort blijven kabbelen in het leven, dat moeten we niet willen. Voor je het weet zit je met stressklachten bij de bedrijfsarts. Als je je leert uitdrukken, kun je beter begrijpen wat je voelt en waar dat gevoel vandaan komt. Zo leer je uiteindelijk wat succes, ergens in slagen, voor jou betekent."