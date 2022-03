Sel Karatas uit Nijmegen is gistermiddag bekroond met de oudste en belangrijkste onderscheiding voor dappere heldendaden. Maar hij ziet zichzelf niet als held.

Glunderend, met gezonde spanning, zit Dukenburger Sel Karatas aan tafel bij de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls die hem prijst voor zijn moed. Het was in de winter van 2020, vlak voor Kerst, toen de Nijmegenaar van Turkse komaf zijn leven op het spel zette. In het donker redde hij een jongeman uit diens brandende auto op de A73 bij Heumen. "Ik heb gedaan wat ik moest doen. Dit móet je doen in zo'n situatie", is zijn nuchtere reactie.



Hij had rond 23.15 uur net zijn vriendin opgehaald van haar werk in Venray. Op de terugweg zag de 58-jarige bezorger van cafetariamaaltijden in de verte vlammen opdoemen. Een brandje, dacht hij. Eenmaal dichterbij zag hij dat het goed mis was en dat er een auto in lichterlaaie stond.



Karatas zette zijn eigen auto op veilige afstand, belde 112 en liep op het gecrashte voertuig af. Daarin zat een bewusteloze jonge man, een Portugees. Met z'n auto was hij net tegen een boom gebotst. Zijn kaak lag open en het bloed gutste eruit.

Karatas twijfelde geen seconde en zette alles op alles de automobilist te redden. "Ik kreeg een raam open. Via dat raam kon ik de deur open krijgen. Het vuur verspreidde zich verder en verder. Het was steeds gevaarlijker. Ik probeerde de gordel los te krijgen van de man, dat lukte niet. Ik ben gaan trekken aan zijn lijf. Na veel moeite kreeg ik hem eruit."



Het slachtoffer, niet woonachtig in Nederland, werd zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis. Hij was buiten levensgevaar. Karatas heeft nog veel aan hem gedacht. "Ik heb contact gehad met de doktoren. Het liefst had ik hem opgezocht, dat is er niet van gekomen. Het was tijdens een strenge lockdown."

Zelf ademde Karatas rook in en had hij nog even last van ademhalingsproblemen. "Dat heb ik er graag voor over gehad. Van huis uit heb ik meegekregen dat je mensen in nood moet helpen."



Burgemeester Bruls prijst de Nijmegenaar voor zijn heldenmoed. Hij benadrukt dat Karatas geen minuut later had moeten ingrijpen. "Dan had het slachtoffer het misschien niet overleefd. Karatas heeft zijn leven op het spel gezet door een ander te helpen. Zo'n heldendaad verdient meer dan een lintje."



Gemiddeld krijgen zo'n tien mensen per jaar in Nederland een dergelijke erepenning. Bruls: "In tien jaar heb ik zo'n onderscheiding maar twee of drie keer opgespeld. Samen met de politie en de burgemeester van Heumen hebben we een aanvraag gedaan bij het Kapittel (orgaan dat de voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding toetst, MS). We vonden het zo speciaal."



Trots loopt Karatas, zijn bronzen penning opgespeld en met een bos bloemen en oorkonde in de hand, het stadhuis uit. Hoe lovend alle woorden ook, een échte held vindt Karatas zichzelf nog niet. "Iedereen die in zo'n situatie terechtkomt, zou op die manier moeten reageren."