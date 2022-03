Komt het door het favoriete onderwerp van velen: eten? Schuilt het geheim in die subtiel opgetrokken wenkbrauw van Ersin Kiris? Of is de montage gewoon ijzersterk? De kwaliteit van Keuringsdienst van Waarde lijkt na negentien jaar alleen maar te groeien.

Fans weten precies waarom ze steevast op donderdagavond voor de buis zitten voor het tv-programma, vertellen ze op de Facebook-pagina van Keuringsdienst van Waarde van KRO-NCRV. Neem de recente aflevering over ingevroren en weer ontdooide vis. Die vis is duurder dan vis uit het diepvriesvak en wordt verkocht als 'vers'. Vies, oordeelt sterrenchef Jonnie Boer als hij een stukje ontdooide 'verse' kabeljauw proeft. "Dan kun je beter de bevroren nemen." 'De uitzendingen van de keuringsdienst zouden verplichte leerstof voor elk kind moeten zijn, net zoiets als leren zwemmen. Daar heb je de rest van je leven wat aan!' schreef kijker Bernaar Leenders.

Kijkers waren van meet af aan verkocht. De allereerste aflevering op 4 november 2003 trok 491.000 mensen. Elk jaar komen er meer bij. Zo rond de 650.000 is gebruikelijk, meldt Stichting KijkOnderzoek die op verzoek van deze krant in de cijfers dook. De best bekeken aflevering ging over stokbrood: hoe kan het dat het Franse stokbrood zo anders is dan dat van de supermarkt? Het antwoord: Nederlands 'stokbroden' bevatten ingrediënten om ze houdbaar te maken, omdat ze worden ingevroren. Dat proces gaat snel snel snel, want tijd is geld. En dat heeft gevolgen voor de smaak.



Die avond keken ruim 1 miljoen mensen naar het programma. Teun van de Keuken in de aflevering: "Dus het is witbrood in de vorm van een stok, maar stokbrood is het niet."

Wat is het verschil tussen cervelaat en salami?

Het zijn ogenschijnlijk eenvoudige vragen die Keuringsdienst van Waarde aansnijdt. Zoals: waarom lijkt 'Aziatische' mie zo sterk op Italiaanse pasta? Antwoord: dat komt doordat ze uit dezelfde fabriek in Italië komen. Het is een Nederlandse vinding. En: wat is het verschil tussen cervelaat en salami? Dat verschil is er dus niet, deze Nederlandse vleeswaren zijn identiek. Onze 'salami' lijkt in niets op die van de Italianen.

"De makers zijn in staat om op academisch niveau domme vragen te stellen", signaleert voedingstechnoloog IJsbrand Velzeboer. Hij komt geregeld aan het woord in het programma. Ze zijn steengoed, vindt hij. Een team van zes presentatoren draagt samen het programma.

"De presentatoren zijn kampioen in 'verbaasd' kijken", vindt Velzeboer. "Ersin Kiris is de man met de meeste humor: die belt gewoon zijn moeder tijdens opnames in een hummusfabriek om te vragen hoe zij het maakt. Marijn Frank kan een ontzettende zeurtoon gebruiken en daarmee het bloed onder je nagels vandaan halen." De impact is soms groot: veel mensen denken nu drie keer na voor ze kwark kopen. De meeste bakjes met dat woord op het etiket mogen namelijk niet zo heten. Het is gewoon dikke yoghurt, onthulde het programma in 2018.

Nieuwe puzzel

Het tempo ligt bewust laag, vertelt hoofdredacteur Maarten Remmers. "De kunst is om telkens een brokje informatie te geven. Elke keer krijg je een nieuw puzzelstukje en werk je toe naar een onthullinkje." Een uitzending maken is nooit gesneden koek. "Elke aflevering is een nieuwe puzzel." Die puzzel begint met het vinden van de goede vraag. "Daarover denken we lang na. Het moet logisch voelen", zegt Remmers. "Zo logisch, dat je denkt: waarom is die vraag nooit eerder gesteld? Je moet ook meteen het antwoord willen weten. Dat iedereen denkt: ja, hoe zit dat? En waar schuurt het?" Met zo'n vraag kunnen de makers aan de slag.

Het is altijd leerzaam. Zo ontdekten kijkers hoe slavernij in Italië mogelijk maakt dat wij goedkope bliktomaten kunnen kopen, waarom je beter witte eieren kunt kopen (die zijn goedkoper én duurzamer) en dat twee van de 'edelstenen' die Lieke van Lexmond verkocht waarschijnlijk glas zijn uit een Chinese fabriek. Het geheim van het succes zit ook in een optimale montage. Dat proces kan wel twee weken duren.

"In de montage bepalen we hoe het fijn kijken is", aldus Remmers. "De eerste paar minuten moeten we de kijker erin zuigen. Soms moet er nog iets kleins in. Een blik, een gebaar, daar zit soms humor in." De aantrekkingskracht zit daarnaast in de onderwerpen. "Eten doen we allemaal. Het is leuk om de wereld erachter te laten zien. Wij proberen naar iets alledaags te kijken met andere ogen. We wijzen ook niet met het vingertje. De kijker mag de conclusie zelf trekken."

Bruin brood is soms geverfd witbrood

Remmers was al fan voordat hij in 2007 zelf maker werd. "Ik zei tegen de producent: als je ooit iemand voor dat programma zoekt, dan kun je me bellen." Inmiddels is hij ook hoofdredacteur bij productiebedrijf Dahl TV, dat programma's maakt als Proefkeuken, De prijsknaller, Outsiders, De vuilnisman en Bodem in zicht. "Ik leer nog elke dag. Er is zoveel dat je niet weet. Dat bruin brood soms geverfd witbrood is vind ik wel een vergaande vorm van misleiding. Ik zou nooit zo'n brood meer kopen."