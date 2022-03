Van genoeg water naar kurkdroog. De Veluwe heeft amper een aantal fikse regenbuien verwerkt of door 'exceptioneel weer' slaat de situatie alweer snel om, merkt Almer Bolman van Waterschap Vallei en Veluwe. Met de zomer in aantocht heeft hij een dringende wens: nieuwe regen.

Het buitengebied ten zuiden van Epe staat eind februari blank. In de Leuvenumse Beek bij Harderwijk zit zoveel water dat het eerder op een meer lijkt. Dat laatste zorgt bij het waterschap voor tevredenheid. Als het regenwater de grond in trekt, gaat dat droogte tegen en blijft de grootste drinkwatervoorraad van het land op peil. Zo kan de Veluwe tegen een stootje als er mogelijk opnieuw een hete, droge zomer komt.

Kurkdroog

Maar een kleine maand later is de goede stemming getemperd. Het is eind maart en het heeft al wekenlang amper geregend en het voorjaar is aangebroken. De temperatuur is relatief hoog, de zon schijnt uitbundig en er is wind. "De grond droogt snel op, terwijl de verdamping door planten en bomen nog niet eens op gang is gekomen", merkt Almer Bolman, adviseur ecohydrologie en grondwater bij Waterschap Vallei en Veluwe.



Het doet hem terugdenken aan twee jaar geleden. "In een tijdsbestek van twee weken ging het van 'perfect op orde' naar 'kurkdroog'. Ook nu is het exceptioneel weer en neigt het die kant op te gaan", zegt Bolman. "Met name aan de randen van de Veluwe zakt het grondwater snel onderuit en zitten we iets onder de normale waarden."



Is dat erg? In eerste instantie niet, aldus Bolman. Waarna hij uitlegt dat het belangrijk is om water zo lang mogelijk vast te houden op de hogere delen van de randen van de Veluwe, zodat het de grond in kan trekken. "Stuwen staan alweer op de hoogste stand, wat we normaal gesproken pas in de zomer doen", vertelt Bolman.

Weken of maanden

Verdwijnt het water niet in de grond, dan zakt het waterpeil, vallen beken droog, verdort de grond, lijden bomen en planten en kan - als dit meerdere jaren achtereen gebeurt - de drinkwatervoorraad onder druk staan. "Het lastige is dat we alleen kunnen sturen op basis van neerslag en verdamping", aldus Bolman. "Met het weer kunnen we twee weken vooruitkijken, terwijl we maatregelen nemen voor een scenario dat zich mogelijk over maanden pas voordoet."



"En dat met een systeem dat traag reageert. Sturen op het grondwaterpeil is als het besturen van een grote tanker. We moeten nu handelen om over een paar maanden geen nadelen te hebben. Maar het scenario waarop we sturen kan ook tegenvallen, zoals dat we sturen op droogte maar dat het plots hard gaat regenen. Tja, je blijft afhankelijk van het weer."



De huidige droogte zal geen grote gevolgen hebben voor bewoners van de Veluwe, verwacht Bolman. "In theorie kan dicht bij watergangen het grondwaterpeil hoger staan. Of dat beken minder snel doorstromen, doordat de stuwen hoger staan."

Regen gewenst

Om daadwerkelijke problemen in de zomer te voorkomen, hoopt Bolman dat het in de komende weken gaat regenen.



"Er moet een neerslagperiode komen, voordat de bomen op gang komen en het grondwaterpeil verder zakt, want anders beginnen we heel droog aan de zomer. Het zal fijn zijn als in de komende weken gemiddeld 2 à 3 millimeter regen per dag valt, want verdamping wordt het beste gecompenseerd door neerslag."

Brandweer is 'extra alert' op natuurbranden

Het is sinds twee weken fase 2 voor de brandweer op de Veluwe. Dat betekent dat de veiligheidsdiensten 'extra alert' zijn op natuurbranden. Door de droogte kunnen deze snel ontstaan en door stevige wind rap uitbreiden. Zaterdag was de eerste heidebrand van dit seizoen, bij Vierhouten.



Een aantal dagen is zelfs de luchtsurveillance in actie geweest. Vanuit vliegtuigjes wordt gespeurd naar rookpluimen boven het enorme bosgebied. Zo kan een natuurbrand sneller ontdekt worden en de schade mogelijk beperkt blijven. Vroeg in het seizoen? Dat niet, vertelt woordvoerder Marijke van Dijk. "Voor ons begint dat al in februari."



Desalniettemin is het volgens haar niet onveilig in de natuur. Van Dijk: "Ga met dit weer juist de natuur in en geniet ervan. Maar wees alert op het ontdekken van een mogelijke brand en wees ook alert dat je er zelf niet een veroorzaakt."