Blinden laten zien, het zou een godswonder zijn. De Nijmeegse onderzoeker Jaap de Ruyter van Steveninck is een van de wetenschappers die dit toch voor elkaar proberen te krijgen.

Hij laat proefpersonen met een virtualrealitybril op hun hoofd door ruimtes in een andere werkelijkheid lopen. Een werkelijkheid in de vorm van een stippenbeeld. Hoe lopen ze? Jaap de Ruyter van Steveninck doet dat niet voor de lol. Het onderzoek van de Nijmeegse neurowetenschapper dient een hoger doel.



Blinden laten zien dankzij een hersenimplantaat. Behalve de 29-jarige neurowetenschapper van het Donders Instituut in Nijmegen werken tientallen wetenschappers van verschillende universiteiten wereldwijd mee aan de ontwikkeling van zo'n visuele prothese. Daarmee kijken mensen naar de wereld via een camera die rechtstreeks in verbinding wordt gebracht met het brein, door middel van honderden of zelfs duizenden elektrodes in de visuele hersendelen.

Bionisch zicht

Deze kunstmatige vorm van zien, ook wel 'bionisch zicht' genoemd, zal van relatief beperkte kwaliteit zijn, vergelijkbaar met een 'stippenbeeld'. Met deze visuele prothese zouden blinden contouren van objecten kunnen herkennen, zodat ze kunnen navigeren in een onbekende omgeving. Dan 'zien' ze bijvoorbeeld de omtrek van een auto, bus of een obstakel op straat, zegt de onderzoeker en hij laat een plaatje zien. Dat plaatje bestaat uit honderden zwarte stipjes. "Dit stippenbeeld kun je vergelijken met een matrixbord boven de snelweg", legt De Ruyter van Steveninck uit.



Elk lampje is een stip en als je die in het juiste patroon aanzet, dan zie je een letter of woord. "Elektroden die dunner zijn dan een haar, geven kleine stroomstootjes aan de hersenen. Een soort lichtflits die een stip laat zien", legt De Ruyter van Steveninck de werking van het hersenimplantaat uit.



Voor elke stip is een elektrode nodig die in het achterhoofd moet worden geplaatst. Uiteindelijk hopen de Nederlandse onderzoekers een implantaat te ontwikkelen met honderden of zelfs duizenden elektrodes. Toch blijft het, zelfs met duizenden stippen, een uitdaging om onze complexe omgeving duidelijk samen te vatten in een informatief stippenpatroon. "Welke informatie is belangrijk voor de blinde om te 'zien'? Hoe kunnen we optimaal gebruikmaken van het beperkte stippenbeeld om de gebruiker zoveel mogelijk relevante informatie te laten zien?" Dat is een belangrijke vraag voor de ontwikkeling van de prothese.

Virtual reality

In zijn onderzoek werkt De Ruyter van Steveninck met proefpersonen die niet blind zijn. Met behulp van virtual reality kun je mensen naar de wereld laten kijken met een simulatie van het stippenbeeld dat blinde mensen te zien zullen krijgen. Zo kun je heel precies testen welke stippenpatronen het beste werken voor verschillende taken. Je kunt wellicht met slimme contourdetectie veiliger en zelfstandiger je weg vinden over straat. Of emoties herkennen in iemands gezicht aan de hand van een stippenbeeld op mond, ogen en wenkbrauwen.

Dankbaar werk

"Het is dankbaar werk", aldus De Ruyter van Steveninck. "Er zijn wereldwijd 40 miljoen mensen die blind zijn. Hoe mooi zou het zijn als we met onze technologie kunnen bijdragen aan hun autonomie."

