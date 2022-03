Tien jaar geleden stond de wereld van Sadok Jannadi (38) helemaal stil. Zijn dochtertje Fien, amper drie maanden oud, werd door haar moeder en oma vermoord en gedumpt in een vuilniszak. De voorbije jaren leerde Sadok leven met zijn verdriet en vond hij opnieuw geluk. Vorige maand werd hij voor het eerst weer vader. Van een dochtertje, Sara. 'Maar nog altijd vraag ik me af: waarom?'

Vrijdagochtend, 23 maart 2012. Vanuit een woning in de Heidestraat in Sint-Amands ontvangt de politie van Klein-Brabant kort na 9.30 uur een noodoproep. Fien, een baby van amper drie maanden oud, is spoorloos verdwenen. "En de voordeur stond open", klinkt het nog. De politie gaat uit van een onrustwekkende verdwijning, komt massaal ter plaatse en kamt de omgeving uit. De agenten kloppen ook aan bij Sadok Jannadi, de dan 28-jarige vader van Fien. Hij is op dat moment net gescheiden van Fiens moeder Lies V. V..



Volgens Lies' eerste verklaringen zou Sadok zijn dochter hebben ontvoerd uit het huis waar zij samen met haar moeder Adrienne V. (dan 62) woont. Maar niets is wat het lijkt. En dat wordt gruwelijk duidelijk op het moment dat een alerte rechercheur opmerkt dat het huisvuil in de Heidestraat eerder die dag al is opgehaald. De vuilniswagen wordt opgespoord tot op de terreinen van afvalintercommunale Indaver in Willebroek. Daar wordt het lichaampje van baby Fien aangetroffen. Gewikkeld in twee natte badhanddoeken en in een witte vuilniszak van de gemeente Sint-Amands.

Verstikt en verdronken

Geconfronteerd met de vondst van het lichaampje worden zowel moeder Lies als grootmoeder Adrienne opnieuw verhoord en gaan ze allebei over tot bekentenissen. Ze verklaren dat ze Fien hebben verstikt en verdronken in een emmer water. Vervolgens hebben ze haar bij het huisvuil gedumpt. "Uit vrees dat Sadok Fien zou weghalen bij hen", luidt het. In december 2014 worden zowel Lies V. V. als Adrienne V. schuldig bevonden aan moord en veroordeeld tot respectievelijk 23 en twintig jaar cel. De volksjury houdt rekening met enkele verzachtende omstandigheden, zoals een depressie bij de moeder en de zwakbegaafdheid van de grootmoeder. Adrienne V. wordt in 2020 vrijgelaten onder voorwaarden, Lies V. V. mag sinds een half jaar de gevangenis op regelmatige basis verlaten.

Alsof het gisteren was

"Hoewel het tien jaar geleden is, voelt het voor mij nog aan als gisteren", vertelt Sadok vanachter zijn bureau. Dat staat vol foto's van Fien. Ook haar babyschoentjes kregen er een plekje. "Op die manier is ze altijd bij mij." Enkele jaren na de moord trok Sadok weg uit Sint-Amands. Het werd steeds moeilijker om er te blijven wonen. Mensen herkenden hem op het werk en vroegen te pas en te onpas hoe het ging. "Ik wilde er niet meer mee worden geconfronteerd", vertelt Sadok. "Ik wilde verder met mijn leven. Wat moest ik anders doen? Al in mijn graf gaan liggen?"



Dankzij zijn vrienden, zijn geloof in God, en door bezig te blijven, lukte het hem om zich te herpakken. Hij is er zijn vrienden ook vandaag nog bijzonder dankbaar voor. Kort na zijn verhuizing leerde hij - ook al was dat in het begin niet altijd even gemakkelijk - opnieuw de liefde kennen. Hij ging samenwonen, trouwde en werd vorige maand voor het eerst opnieuw vader. Van Sara, een dochtertje. "Ik heb een dochter verloren en heb een dochter gekregen."

Fien was amper drie maanden oud toen ze werd vermoord. Fien was amper drie maanden oud toen ze werd vermoord. Foto: RV

Niemand deed iets

"Fien zal altijd diep in mijn hart blijven zitten. Ik zal haar nooit vergeten. Ik bezoek nog regelmatig haar grafje. Nu met mijn vrouw, maar binnenkort ook met Sara." Ook al vond hij opnieuw het geluk, de moord laat tien jaar later nog heel wat sporen na. "Onbewust word ik jaarlijks rond deze tijd opnieuw aan die gruwelijke periode herinnerd. Ik begin slechter te slapen, voel me slechter en ga steeds opnieuw op zoek naar antwoorden."



Wat als ze Fien nooit hadden gevonden? Of wat als Lies en Adrienne ermee waren weggeraakt? Wat als de politie hem niet had geloofd? Het is maar een greep uit de vele vragen die nu nog altijd door het hoofd van Sadok razen. "Waarom? Was het uit haat of frustraties ten opzichte van mij? Ik weet het niet en ik zal het wellicht ook nooit weten. Maar dé vraag die ik mij nog elke dag stel, is of ik meer had kunnen doen voor Fien. Ik heb dit allemaal proberen te vermijden. Wanneer ik zag dat Fien 's middags nog steeds niet gewassen was of eten had gekregen, uitte ik mijn bezorgdheid", zucht Sadok.

"Zowel aan de sociaal assistenten van de ziekenhuizen die ons opvingen nadat Fien er als prematuurtje werd verzorgd, als aan mijn advocaat tijdens de echtscheiding. Maar ik kon niets bewijzen. En omdat iedereen me zei dat ze geen glazen bol hadden, konden ze niets doen. Alleen ik voelde dat er iets op til was en het is me spijtig genoeg niet gelukt om mijn dochter te redden."

Zinloos proces

Ook aan het assisenproces had Sadok weinig. "Zinloos", noemt hij het. "Want tijdens dat proces zijn ze meer op zoek gegaan naar zaken over mij, in plaats van op zoek te gaan naar problemen bij Lies en Adrienne." Het was de eerste en meteen ook de laatste keer dat Sadok Lies terugzag. "Ik heb er nog even aan gedacht om haar te gaan bezoeken in de gevangenis, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan", zegt hij. "Adrienne heb ik wel nog eens gezien, toen ze in aanmerking kwam om vervroegd vrij te komen. Ze las daar een mooie brief voor en vertelde dat het haar speet, maar met spijt ben ik niets."



Een week later moest Sadok normaal gezien nog een tweede keer terugkeren naar de gevangenis, voor de voorlopige invrijheidstelling van Lies. "Maar daar had ik echt geen zin meer in. Ik wou daar geen tijd meer insteken", besluit Sadok. "Allebei boden ze hun excuses aan, maar waarom zou ik hen vergeven? Moet ik hen vergeven omdat ze mijn, maar ook háár dochter heeft vermoord? Waarom zou ik dat doen? Wat ik heb meegemaakt, wens ik zelfs mijn grootste vijand niet toe. Ik ben door een verschrikkelijke periode gegaan en mag God danken dat ik me heb kunnen herpakken."