Actrice Soumaya Ahouaoui speelt de komende maanden in de Leedvermaak trilogie, een bijzonder theaterstuk over hoe onverwerkte familietrauma's generatie na generatie worden doorgegeven. Echoot er ook iets van haar eigen familie in haar door?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Twee keer is ze bij Het Nationale Theater in Den Haag komen kijken hoe de acteurs het eraf brachten: de nu 87-jarige Judith Herzberg, een van Nederlands grootste toneelschrijvers en dichters. Ze zag een repetitie en de doorloop van haar eigen Leedvermaak trilogie. Soumaya Ahouaoui, een van de veertien acteurs: "Heel bijzonder. Ze was tevreden over wat ze zag en vindt dat een acteur zelf de vrijheid moet nemen om zich het personage eigen te maken."

Ahouaoui is lovend over de tekst van Herzberg. "Al onze dialogen zijn van haar. Ze schrijft zo secuur, geen woord te veel, en roept daar tegelijkertijd zo veel beelden mee op. Maar soms zijn haar zinnen zo kaal, dat je denkt: hoe speel ik dit? Herzberg zegt dat het niet per se over de Tweede Wereldoorlog gaat. Het gaat over een Joodse familie, maar zij wil dat niet framen, ze maakt het universeler. Het gaat over alle getraumatiseerde gezinnen."

De Marokkaans-Nederlandse Ahouaoui (34) begon in 2016 als stagiaire bij Het Nationale Theater in Den Haag en behoort daar inmiddels al drie jaar tot het vaste acteursensemble. Haar carrière verloopt voorspoedig. Ze speelde onder meer de monoloog Spoonface - over een autistisch meisje - en was te zien in Melk & Dadels en tijdens Pride Amsterdam in Small Town Boy. In de film Marokkaanse Bruiloft, die vanaf 19 mei in de bioscoop te zien is, heeft ze de hoofdrol.

Maar nu is al haar aandacht gericht op Leedvermaak, de trilogie van Herzberg, die zelf als Joods meisje in de oorlog bij verschillende gezinnen ondergedoken zat. Herzberg was de eerste die onder woorden bracht hoe heftig de oorlog doorwerkte in de levens van latere generaties. Het is een theatermarathon van vijf uur in drie delen: Leedvermaak, Rijgdraad en Simon. Een stuk waarin je de hoofdpersonen volgt in de tijd. Typisch Herzberg zijn de terloopse en luchtige dialogen, waarin het zwijgen en wegkijken is wat de klok slaat. Ahouaoui speelt in alle drie de delen, maar heeft in het laatste de grootste rol.

De familie zwijgt en kijkt weg

In dat deel, Simon, zie je wat er van de derde generatie van de familie is terechtgekomen. Ahouaoui (34): "Ik speel Xandra, een vrouw van 22 die is opgegroeid zonder vader en moeder. Zij waren allebei ernstig getraumatiseerd door de Tweede Wereldoorlog, en kwamen om bij een auto-ongeluk. Of was het zelfmoord? Xandra heeft de oorlog niet meegemaakt, maar heeft er wel last van. Zij leeft, maar zonder antwoorden te hebben, ze weet niet wie ze is, en de rest van de familie is alles aan het dempen. Ze zwijgen en kijken weg. Aan ons, de acteurs, de taak om dat onzegbare zichtbaar te maken. Dat is het interessante van het stuk."

Het is voor het eerst dat ze in een stuk speelt waarin de Tweede Wereldoorlog zo'n grote rol speelt: "Die oorlog, die Holocaust, ik kan er niet bij. Ik probeer het te vatten. Wat niet lukt. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we er niet bij zijn geweest, en tegelijkertijd mogen we dit nooit vergeten." Dat er op sommige scholen geen lessen over de Holocaust kunnen worden gegeven omdat sommige allochtone leerlingen die lessen verstoren, wist Ahouaoui niet. "Onbegrijpelijk."

Op de Amsterdamse toneelschool kreeg Ahouaoui les van Leonard Frank, de man die in 1982 de allereerste Leedvermaak-productie regisseerde van toneelgroep Baal. Het publiek stond bij theater Frascati in Amsterdam uren in de rij voor kaartjes. Het was een evenement. 'Overdonderend en ontroerend', 'magistraal' en 'een topprestatie', schreven de kranten. In 1989 is het stuk, dat ook in het Duits, Frans en Engels is vertaald, verfilmd door Frans Weisz.

Studeren of toneelspelen

Het acteren kreeg Ahouaoui niet van huis uit mee. Haar vader kwam als twintiger uit Asilah, bij de Marokkaanse havenstad Tanger, naar Nederland om er te werken. Later trouwde hij in Marokko en zijn haar ouders in Utrecht gaan wonen, waar ze vier kinderen kregen. Soumaya is de jongste. Vader Ahouaoui werkte jarenlang als laboratorium-assistent op de Utrechtse universiteit.

Soumaya Ahouaoui: 'Mijn ouders wilden jarenlang eigenlijk terug naar Marokko. Dat geeft ook de kinderen wel een verscheurd gevoel.' Soumaya Ahouaoui: 'Mijn ouders wilden jarenlang eigenlijk terug naar Marokko. Dat geeft ook de kinderen wel een verscheurd gevoel.' Foto: Rosalie van der Does

Toen Soumaya na haar vwo farmacie ging studeren, was iedereen blij. Maar toen ze alsnog werd ingeloot voor geneeskunde, kwam het er op aan: blijf ik studeren of ga ik toneelspelen, wat ze al langer bij een amateurgezelschap deed. Ze wilde toch acteur worden, 'dat voelde ik diep van binnen'. "Toneel trok zo erg. Het was een irrationele keuze. Ik voelde een gemis."

Wat je meetorst als kind

"Ik denk dat iedereen wel dingen meekrijgt, kinderen voelen veel", zegt Ahouaoui na lang nadenken op de vraag wat zij van haar familie meetorst in het leven. "Ik wilde het goed doen als kind. Dat mijn ouders trots op me waren, want zij waren ook voor hun kinderen hier naartoe gekomen. Ze wilden jarenlang eigenlijk terug naar Marokko. Dat geeft wel een verscheurd gevoel. Ze hebben daar een heel goed en mooi leven achtergelaten. Ze zijn voor ons hier gebleven, maar misschien ontnamen ze daardoor het beste voor zichzelf."

"Ik heb het zelf ook een tijd gehad dat ik het hier in Nederland wel oké vond, maar dat ik liever daar wilde zijn. Als wij als kinderen zes weken vakantie hadden, waren we zes weken daar. En op de middelbare school soms wel acht weken. Het voelde als thuis. De familie zat daar. Ja, inderdaad, heel cliché, we gingen altijd met een propvolle auto naar Zuid-Spanje en daar op de boot naar Tanger. En als wij dan twee maanden later op maandag op school moesten zijn, kwamen we soms die ochtend pas in Utrecht aan, sprongen we uit de auto en liepen de school binnen."

Karate- en koranles

Ze is blij dat ze niet hoeft te kiezen tussen daar en hier. "Als kind kreeg ik in Utrecht, naast karate - ik zat in het Nederlands karateteam - elke zaterdag en zondag Arabisch en koranles. Ik heb er veel van geleerd, zoals taalgevoeligheid en respect voor andere religies. Van kleins af aan. Mijn ouders, die mij in veel dingen vrij hebben gelaten - en mij niet laten vergeten waar ik vandaan kwam - zie ik als ik thuis ben vijf keer per dag bidden. Ik vind dat mooi, je even ontdoen van de wereld, van je ego, dat je je tot iets groters richt. Ik ben ook gelovig, maar mij lukt dat niet elke dag."

Wie speelt ze als acteur eigenlijk liever: Yasmine, de ambitieuze advocaat in Marokkaanse Bruiloft die jongleert met haar verschillende identiteiten of Xandra, de getraumatiseerde jonge Joodse vrouw in Leedvermaak trilogie? "Echt allebei. Ik wil het allemaal. Dat vind ik het leuke aan acteur zijn. Yasmine is mijn eerste hoofdrol in een film, een romantische comedy. Omdat het over mijn roots gaat, staat het dicht bij mij. En Leedvermaak is natuurlijk een totaal ander genre: toneel, zware materie."

"Ik zou zo graag nog eens Hamlet of Medea of Helena willen spelen. Die personages liggen helemaal niet dicht bij mij, ik heb namelijk geen Griekse oorlog meegemaakt. Maar ik hou van die heftige, dramatische karakters. Kom maar op, ik ben nog maar net begonnen."

Leedvermaak trilogie, met muzikanten van het New European Ensemble en veertien topacteurs onder regie van Eric de Vroedt, is t/m 26 mei te zien in heel Nederland.