Pascale Portanger laat zich omscholen tot verpleegkundige in de ouderenzorg. Op een forse stap terug in salaris had ze zich ingesteld. Op een energierekening die meer dan 200 euro per maand duurder wordt niet. 'Ik heb geen idee hoe ik dit ga doen: ik kom nergens voor in aanmerking.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze heeft de verwarming als ze thuis is meestal op 19,5 graden. Het eten bereidt ze als het even kan in de oven in plaats van op het gasfornuis. En dus bleef de energierekening voor Pascale Portanger (51) uit Purmerend altijd best binnen de perken. Op ongeveer 160 euro per maand, voor deze alleenstaande moeder met drie studerende kinderen, van wie er twee nog thuis wonen. "Ik ben er al langer best bewust mee bezig", vertelt ze. En dat zal ook wel moeten. Met een bruto-inkomen van 1850 euro per maand is enige soberheid en creativiteit sowieso geboden.

Maar de tariefstijging die haar nu boven het hoofd hangt? Daar valt niet meer tegenop te besparen. "Ik zit net aan het einde van het eerste jaar bij mijn huidige leverancier", vertelt ze. "Als ik op de site invul wat mijn nieuwe termijnbedrag zou worden vanaf april, komt dat uit op 470 euro. Als ik uitlog en me voordoe als nieuwe klant, rolt er gek genoeg een bedrag van 380 euro uit."

Hoe het ook precies uitpakt: onbetaalbaar is het voor haar allebei. 200 of 300 euro meer aan energiekosten, dat is simpelweg niet op te brengen. "Ik heb een tweedehands autootje. Mijn telefoonabonnement kost twee tientjes per maand. Ik zou mijn Netflix-account er nog uit kunnen doen, maar daar houdt het dan wel mee op." Overstappen naar een andere leverancier is zo goed als onmogelijk: de prijzen gaan overal over de kop.

Geen energietoeslag

Portanger valt in de groep die je de 'lage middeninkomens' zou kunnen noemen. Ze behoort niet tot de minima, die recht hebben op een eenmalige energietoeslag van 800 euro. Een grootverbruiker is ze allerminst, dus de belastingverlaging op gas en benzine helpt haar straks maar een klein beetje. Maar ze heeft wel net de pech dat ze op het verkeerde moment een variabel energiecontract heeft. Een donderwolk die - als er niets gebeurt - met een bliksemschicht én een forse hagelbui een enorme ravage in haar begroting dreigt aan te richten.

Ze probeert daar niet te veel onder gebukt te gaan. Zeker omdat het leven haar na een lastige periode juist weer toelacht. "Ik werkte jaren als freelance interieurstylist, maar kwam twee jaar geleden met een burn-out thuis te zitten. Toen werd het financieel wel even lastiger." Ze moest flink bezuinigen. Zo gooide ze bij de zorgverzekering haar eigen risico omhoog. Ook bij het betalen van de energierekening was creativiteit geboden.

"Ik vroeg of ik in termijnen kon betalen", blikt Portanger terug. Eigenlijk niet, vertelde de begripvolle telefoonmedewerkster toen. "Ze zei: 'Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar als u opzegt, kunt u het resterende bedrag wél in termijnen aflossen.' Toen ben ik min of meer noodgedwongen overgestapt, na een contract van veertien jaar." Dat die stap haar nu in zo'n lastig parket zou brengen, kon ze toen niet vermoeden.

Assistent-helpende

Na haar burn-out ziet Portanger in haar werkzame leven weer volop perspectief. "Ik heb mijn roeping in de ouderenzorg gevonden. Ik werk nu met mensen met dementie, en sta elke dag met veel plezier vroeg op." Ze bouwde haar werkzaamheden alweer uit van 12 tot 20 naar nu 32 uur per week. "Maar ik zit de komende twee jaar nog wel in een opleidingstraject tot verpleegkundige. Daarbij begin ik nog op nul, als assistent-helpende."

Geen vetpot, maar haar hervonden werkgeluk is Portanger ook veel waard. "Daarbij wist ik dat het financieel een tijdje lastig zou worden. Maar ik dacht ook: dat is het me waard. Ik heb lange tijd meer te besteden gehad, heb tien jaar in het buitenland gewoond, ben getrouwd en gescheiden en heb kinderen gekregen. Dit werk zie ik mezelf nog vijftien jaar met plezier doen, ook al kan ik nu even niet op vakantie."

Maar een schuld opbouwen omdat het leven door allerlei ontwikkelingen in de wereld ineens niet meer te betalen is? Dat zou wel erg wrang zijn. "Ik zou mijn huis nog kunnen verkopen, maar waar moet ik dan heen? Ik ben niet zo van de barricaden, maar ik hoop wel dat er een goede oplossing komt voor mensen met een inkomen zoals dat van mij. Ik zou nog tegen de kinderen kunnen zeggen dat ze niet meer in bad mogen. En ik kreeg nog de tip dat je ook aardappels in de magnetron kan koken. Maar ja, daar red ik het natuurlijk nog niet mee."