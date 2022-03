De nieuwste Pixar-prent ‘Turning Red’ is een grappige animatiefilm over puberteit in al haar aspecten: zelfs de eerste menstruatie komt uitvoerig aan bod. Daar komt soms kritiek op vanuit conservatieve hoek, maar experts als Telidja Klaï kunnen het alleen maar toejuichen: “Zelfs 7-jarigen kunnen er iets aan hebben.”

Turning Red gaat over Mei Lee, een nerdy Chinees-Canadees meisje dat niet op haar mond is gevallen. Vol levenslust adoreert ze de lokale boybands en neemt ze zich voor de walvissen te redden. Maar dan is daar plots die verdomde puberteit vol onbekende emoties. Wanneer de emoties haar overmannen, verandert ze in... een gigantische rode panda.

Telidja Klaï, ontwikkelingspsychologe en content manager bij Ketnet, juicht de film absoluut toe. "Het is geweldig dat een populaire animatiefilm ruimte maakt voor de dingen des levens. Met animatie kan je alles: kijk maar naar hoe Mei verandert in een rode panda wanneer de puberemoties haar te veel worden. Met humor, spanning en het uitvergroten van zaken, ga je aan de schaamte voorbij. Zo kan je moeilijkere thema's makkelijker aankaarten en creëer je herkenning. Je geeft jongeren het idee dat ze niet alleen zijn met hun gevoelens."

Tampons

Op die manier kan de film ook ruimte maken voor dialoog, merkt Klaï op. Tussen jongeren onder elkaar, maar ook tussen ouders en kinderen. Hoe gedraag je je dan best als ouder, wanneer je kind met vragen zit na een film als Turning Red? "Het is belangrijk om te vertrekken bij wat je ziet bij je kind. Stel dat je kind begint te lachen tijdens de film, zeg dan "Dat is grappig, jij hebt dat ook soms, hè?". Of draai de rollen om en zeg "Ik had dat als kind ook. Amai, dat was gênant.""

Volgens Klaï maak je van zulke thema's best geen gewichtige big talk. "Je hoeft niet rechtstreeks in de intimiteit van je kind te duiken, of een vergadering rond de keukentafel te organiseren. Dat vinden ze vaak niet leuk." Het kan natuurlijk ook dat je kind liever niet praat over ontluikende pubergevoelens. "In dat geval is het belangrijk om het signaal te geven dat je er voor hen zal zijn als ze er toch ooit over willen praten." Leer ook tussen de lijntjes lezen, zegt Klaï, want een kind zegt soms meer dan u denkt: "Alleen al het feit dat je kind naar 'Turning Red' wil kijken, kan een signaal zijn dat het met ongewone gevoelens zit."

In de film gaat het in sommige scènes heel openlijk over de eerste menstruatie van Mei. Vooral in Amerika zorgde dat voor veel ophef: ouders vonden het ongepast of hadden spijt dat ze hun kind naar de film hadden laten kijken. Klaï kan die kritiek plaatsen, maar gaat er niet mee akkoord. "Sommige eerder conservatieve ouders vinden het thema menstruatie ongemakkelijk omdat het gaat over de transitie van een kind naar een vruchtbaar wezen. Naar volwassen seksualiteit. Het is net is onze plícht als volwassene om kinderen ook in dat stukje van hun ontwikkeling te begeleiden. Ongesteldheid maakt deel uit van de ontwikkeling, net als leren lopen."

De scène waarin Meis moeder staat te zwaaien met een zak maandverband voor het raam van de klas, vindt Klaï hilarisch. "Geweldig toch? Ik had nog nooit maandverband gezien in een animatiefilm. Door het thema te brengen met zoveel humor, demistyfieer je het, je haalt het naar beneden. En je geeft de boodschap aan een kind: já, de eerste keer menstrueren kan beschamend zijn, maar er is niks mis mee." Klaï stond zelf mee aan de wieg van het Ketnet-programma 'Dokter Bea', een grappige en informatieve show rond seksuele opvoeding voor kinderen.

Niet enkel pubers en ouders kijken naar Pixar-films, maar eveneens kinderen van 7 of acht jaar. Ook zij kunnen veel hebben aan de film, zegt Klaï: "Uit heel wat onderzoek blijkt dat kinderen best voor hun puberteit geïnformeerd worden. Zo zijn ze voorbereid op de heftige emoties die hen mogelijks te wachten staan, en weten ze wat er met hun lichaam gebeurt wanneer er plots een heleboel bloed uit hun lichaam komt. Hoe natuurlijker je over de puberteit praat, hoe makkelijker ze de informatie kunnen internaliseren." We mogen er ook niet van uit gaan dat jonge kinderen blind zijn voor zulke zaken. "Ook jonge kinderen zien wel eens maandverband in de winkel, kast of vuilbak. Het kan helemaal geen kwaad om hen uit te leggen wat dat is. Integendeel," aldus Klaï.