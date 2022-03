Hoe praat je over de dood met patiënten uit andere culturen? Artsen en ziekenhuizen lopen tegen problemen aan die samenhangen met de culturele achtergrond van patiënten. Mustafa Bulut weet hier alles van. Hij is geestelijk verzorger bij het ETZ, pionier op dit gebied.

Er is onrust op de intensivecareafdeling (IC) van het Elisabeth- TweeSteden Ziekenhuis. Tientallen familieleden staan te wachten omdat ze afscheid willen nemen van een dierbare. De emoties lopen hoog op. Mustafa Bulut, geestelijk verzorger van het ziekenhuis, praat in zijn mobieltje tegen een collega die elders in het ETZ staat met nog meer familie. "Je moet ze daar houden, het is hier al veel te druk op de IC."



Dan tegen de verslaggever: "Al deze mensen zijn heel bezorgd om hun dierbare. Dat ze er zijn is niet slecht bedoeld. Maar het kan gewoon praktisch niet." Door de gang komt een familielid aan lopen. Bulut spreekt hem - de 'leider' van de familie - aan. "Het is te druk op de IC. We hebben je nodig." De man knikt: "Is goed, ik ga dat regelen."



Dit is de praktijk, licht de geestelijk verzorger met een islamitische achtergrond even later toe. In zijn rol begeleidt hij patiënten met vragen over zingeving, levensbeschouwing en geloof. Het ziekenhuis krijgt steeds vaker te maken met patiënten met een migratieachtergrond. "Volgens het CBS is dat nu één op de vier mensen in Nederland, dat wordt één op de drie. De maatschappij verandert en dat levert nieuwe vraagstukken op. Daar moeten we wat mee, ook hier."

Niet bij naam

Bijvoorbeeld hoe je als arts een slechtnieuwsgesprek voert en moet vertellen dat iemand is uitbehandeld. "Zeggen dat behandelen geen zin meer heeft, kan in een gesprek met patiënten en familie voor verwarring zorgen en opgevat worden dat het niet meer de moeite waard is om voor een patiënt te zorgen. In sommige culturen mag je de dood niet bij de naam noemen."



Een belangrijk ritueel bij moslims is het uitspreken van de geloofsbelijdenis op het moment van sterven. Dat kan een patiënt zelf doen of - als dat niet meer lukt - kan iemand de geloofsbelijdenis in zijn oor fluisteren, legt Bulut uit.



Om dit bewust mee te kunnen maken, weigeren patiënten soms pijnbestrijding (sedatie). "Soms gebeurt het vanuit religieuze motieven, soms omdat ze niet weten wat sedatie is en het wordt aangezien voor euthanasie. Daarover moet je in gesprek gaan."

Familiepatronen

Terug naar de drukte op de IC. Daar speelden familiepatronen een rol. "Je ziet vaak leiders binnen een familie. Meestal zijn dit voor ons niet de eerste contactpersonen, dat zijn de kinderen of kleinkinderen die de Nederlandse taal goed spreken. Maar als het heel slecht gaat met een patiënt zie je soms dat andere familieleden uit bezorgdheid de regie over willen nemen en komt er bijvoorbeeld een oom in beeld. Je zult ook met deze vertegenwoordigers goed contact moeten hebben om het afscheid zonder escalatie te regelen. Zoals je net op de ic zag."



Bulut is mede-initiatiefnemer voor de richtlijn 'Interculturele zorg rond het levenseinde bij moslimpatiënten', gemaakt voor medewerkers van het ETZ en sinds enkele jaren in gebruik. Tientallen zorginstellingen en andere ziekenhuizen maken inmiddels gebruik van de richtlijn. Ook schreef Bulut samen met diverse intensivisten een advies voor de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, voor alle ic's in het land. Daarnaast ontwikkelde het ETZ handvatten voor zijn personeel (zie kader), verwerkt in een app.

Film

Donderdag 24 maart houdt het ETZ een online symposium over interculturele dilemma's in de zorg. Dan wordt ook de film Hoe vertel ik het de familie Yilmaz? vertoond. Die gaat over het ernstig ziek worden van een Turkse man, gevolgd door zijn overlijden. De film is gemaakt voor onderwijsdoeleinden binnen de zorg.



"Allerlei situaties die ik heb meegemaakt, komen in de film aan bod. Daarbij gaat het om de toon van communiceren met de patiënt. Hoe maak je iets bespreekbaar? Hoe krijg je ondanks culturele verschillen contact en vertrouwen?"



Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor het symposium, deelname is gratis, via etz.nl/interculturele-dilemmas.