De Nijmeegse onderzoekers Harmen Schaap en Paulien Meijer willen weten waarom zoveel mensen in het onderwijs burn-out raken. Biologiedocent Ingeborg van der Neut van het Ludger College in Doetinchem juicht het onderzoek toe. Ze liep zelf al eens vast, ziet anderen kopje-onder gaan en moet zelf ook blijven opletten.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De dag dat het helemaal niet meer ging, herinnert Ingeborg van der Neut (54) uit Ruurlo zich levendig. Ze stond in de gang van haar huis met haar werktas in de hand klaar om naar haar werk te gaan, zoals elke dag. Ze was fulltime biologiedocent op een school in Zoetermeer en wilde niets liever dan lesgeven. "Ineens moest ik vreselijk huilen. En dat was niet goed, wist ik, want dat is mijn aard niet."



Ze belde school af, ging naar de bedrijfsarts en kreeg de opdracht om twee weken thuis te blijven. Ze had een burn-out. "Al denk ik dat het toen nog niet zo heette. Ik was overspannen, zoals dat toen werd genoemd."



Twee weken niet werken, vond ze verschrikkelijk. "Alles in mij verzette zich daartegen. Daar zit denk ik de kern: mensen in het onderwijs voelen zich extreem verantwoordelijk voor hun leerlingen. Mensen die in de zorg werken hebben dat ook, maar dan met patiënten."



Van der Neut is een van de vele docenten die opgebrand raakten door het werk. "Leraren zijn echt een risicogroep", zegt Harmen Schaap, lerarenopleider en onderwijswetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Algemene Onderwijsbond (Aob) stelde vorig jaar na een enquête vast dat 9 procent van het zieke onderwijspersoneel overspannen was of een burn-out had.

Leeg

De bond ziet het aantal burn-outklachten al jaren stijgen. Vier op de tien leerkrachten in het basisonderwijs voelt zich aan het einde van de dag leeg, meldde de bond afgelopen najaar. Een jaar eerder stelde de Aob vast dat ruim 27 procent van de Nederlandse docenten met burn-outklachten kampt. Bij leraren die algemene vakken op middelbare scholen en mbo's geven, heeft zelfs een op de drie zulke klachten. Volgens Schaap vertoont inmiddels 40 procent van de leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs burn-outkenmerken.



Biologielerares Van der Neut weet waar het bij haar misging. Ze ging steeds over haar eigen grenzen heen. "Na een toetsweek plande ik niets in het weekend, omdat ik wist dat ik het dan druk zou hebben met nakijken. Ik vond dat vanzelfsprekend." Die houding eiste zijn tol. Van der Neut, die nu biologie geeft op het Ludger College in Doetinchem, zat zes weken thuis en kon pas na driekwart jaar weer volle bak aan de slag. "Ik schaamde me. Ik vond dat ik had gefaald."



Onderzoeker Schaap weet dat veel docenten opbranden door 'emotionele uitputting', omdat ze continu op hun tenen lopen. Ze staan zeven lesuren achter elkaar voor de klas en hebben daardoor nog geen tijd om een boterham te eten of hun les goed voor te bereiden. Als het laatste uur erop zit, moeten ze mails van ouders beantwoorden, cijfers invullen en de lessen voor de volgende dag voorbereiden. "Een kwart tot 30 procent van alle leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs heeft daar last van."

Gekke beroepsgroep

Hij wil erachter komen wat burn-outklachten van leraren precies veroorzaakt en hoe burn-out verminderd kan worden. In het onderzoek wordt het effect van verschillende ingrepen onderzocht. "Het is een beetje een gekke beroepsgroep", zegt hij. "Leraren hebben een heel hoge werkdruk, maar ook een heel hoge arbeidstevredenheid. Ze gaan er met elkaar voor, voor het vak en de leerlingen, en dat houdt leraren op de been. We willen die psychologie blootleggen." Hij stort zich daarvoor op leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Uiteindelijk hoopt hij dat dat tot ingrepen kan leiden die leraren sterker maken en voorkomen dat ze uitvallen.



Van der Neut werkt nog steeds elke week meer dan de vier dagen waarvoor ze een contract heeft. Op haar vrije maandag bereid ze haar week voor. "Soms ben ik om een uur 's middags klaar, soms pas om vijf uur. Maar daardoor loopt de rest van de week wel goed en werk ik dan normale uren."

Alarmbellen

Niettemin heeft ze van haar burn-out geleerd. "Ik herken de alarmbellen beter. Als ik te veel verkeersboetes krijg, snauw tegen mijn man of kinderen of onrustig word van mijn things-to-do-lijstje moet ik ingrijpen. Dan zeg ik dingen af, ook al wil ik dat liever niet."



Een burn-out ligt continu op de loer, zegt ze. Om zich heen ziet ze mensen omvallen of er tegenaan zitten. De coronaperiode eist veel van haar en haar collega's. "De reserves waardoor we normaal flexibel kunnen zijn, zijn opgemaakt doordat we continu onze plannen moesten aanpassen. We zijn allemaal moe."



Iedereen weet het en het risico op overbelasting wordt ook wel gezien, maar écht tijd om erbij stil te staan of voor preventieve ingrepen, is er niet, weet de biologiedocent. De situatie is nog steeds niet normaal. "Soms zijn er van de dertig leerlingen maar tien in de les en dan past de werkvorm die ik voor die dag had bedacht niet meer." En dan past ze zich weer aan, want ja, ze houdt van haar vak. En: "We móéten gewoon door."