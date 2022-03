De jeugdbeschermingsinstelling Jeugd Veilig Verder (JVV) heeft twee Eindhovense jongetjes onterecht uit huis geplaatst. De rechter heeft ingegrepen en de twee met hun moeder en stiefvader herenigd. Maar het gezin leeft in angst: JVV gaat in hoger beroep.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De spoeduithuisplaatsing was de dag voor Kerst. Op 4 januari kwam de kinderrechter met de uitspraak dat de kinderen (10 en 3 jaar oud) per direct weer terug moesten naar hun moeder en stiefvader.

Waarom: ze hadden het afgelopen half jaar geen hulp gekregen van JVV voor de problemen van hun oudste. De kinderrechter gaf daar in juni vorig jaar wel opdracht toe. 'De instelling heeft deze hulp nimmer geboden en heeft haar taak niet naar behoren vervuld', zo staat in de uitspraak van 4 januari.

Getuige van een schietpartij

"Mijn oudste heeft gedragsproblemen, sinds hij op jonge leeftijd toevallig getuige was van een schietpartij", vertelt de moeder. Ze doet anoniem haar verhaal. "Ik weet wel dat het mijn schuld niet is, maar ik schaam me toch. Afgelopen zomer was ik blij met de uitspraak van de kinderrechter. Ik dacht dat mijn zoon eindelijk goede hulp zouden krijgen. Maar daarna bleef het stil."

De dag voor Kerst ging het volgens de moeder weer mis met hem. "Daarom belde ik met JVV. Ze zeiden dat we inderdaad al lang hulp hadden moeten krijgen en vroegen ons diezelfde middag op kantoor te komen. En daar kregen we opeens te horen dat ze over gingen tot een spoeduithuisplaatsing, diezelfde dag nog. Niet alleen van onze oudste, maar ook van onze jongste zoon."

De stiefvader vertelt hoe de jongste door de uithuisplaatsing is getraumatiseerd. "Hij raakt nu in paniek, zodra hij zijn moeder niet meer ziet. Hij wil het liefste de hele dag haar hand vast houden." Zij heeft ondertussen slapeloze nachten. "We hebben namelijk net te horen gekregen dat JVV in hoger beroep gaat. Het gaat hen kennelijk niet om onze kinderen, maar om gelijk krijgen."

Ouders stonden open voor hulp

En dat terwijl de rechter korte metten maakt met JVV: 'Deze heeft sinds de start van de ondertoezichtstelling geen hulpverlening geboden aan het gezin, hoewel dit in juni 2021 wel door de kinderrechter is geïndiceerd. Een uithuisplaatsing is toen afgewezen omdat er eerst geprobeerd moest worden om dit af te wenden door hulpverlening in de thuissituatie in te zetten. De moeder en (stief)vader hebben verklaard dat zij open staan voor hulp en daar naarstig naar op zoek zijn en met regelmaat vergeefs aan de bel hebben getrokken.'

De kinderrechter wil dat die hulp nu alsnog komt. De moeder heeft ondertussen haar vertrouwen in JVV verloren. "De gezinsvoogd steunt ons, maar daar luisteren ze ook niet naar."

Uitleg JVV blijft uit

JVV wil niet ingaan op vragen van het ED. "We gaan nooit in om individuele gevallen, omwille van de privacy", zegt een woordvoerder. Ze wil ook niet uitleggen waarom JVV geen hulp bood, terwijl de rechter dit had geboden.

Wethouder Renate Richters (GroenLinks, jeugdzorg) laat weten dat ze JVV niet gaat vragen het hoger beroep in te trekken of gaat aanspreken op haar falen. "We mengen ons niet in beslissingen ten aanzien van rechtszaken. Het vraagt verregaand inzicht in een casus om je als buitenstaander uit te spreken over het ordentelijk verloop van beslissingen van enerzijds een gezinsvoogdij-instelling en anderzijds die van de rechter. De gemeente, in casu ambtenaren en wethouders zijn nooit in die positie."

Tegelijkertijd laat de wethouder wel weten dat ze uithuisplaatsingen wil voorkomen. 'We werken in Brabant aan een kwalitatief goede aanpak. We zijn groot voorstander van de 'beweging naar 0'. Die houdt in dat verwijzers en hulpaanbieders in toenemende mate uithuisplaatsingen willen voorkomen door in te zetten op alternatieven. Een uithuisplaatsing blijft in bepaalde gevallen helaas nodig.'