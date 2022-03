Waarom kostte het afhandelen van blikschade de 64-jarige Ben zaterdag het leven? Vrienden en collega's kunnen het zich niet voorstellen dat hij er zelf enige aanleiding toe heeft gegeven.

'Tinus, doe lekker je stoel achterover en ga slapen. Ik breng je veilig thuis.' Met deze woorden zette Ben uit Gaanderen zich steevast achter het stuur na een optreden - vaak tot diep in de nacht, waar dan ook in het land - van de Doetinchemse volkszanger Tinus Hoekstra. "Dat deed-ie", zegt Hoekstra. "Ben bracht me altijd veilig thuis."



Pas in de nacht van zondag op maandag werd het Hoekstra langzaam duidelijk dat Ben (64) zelf zaterdagmiddag niet veilig thuis was gekomen. Sterker, de beveiliger van het Leger des Heils had het leven gelaten in een plas bloed op een parkeerterrein in het centrum van Ede. Na een akkefietje over blikschade was hij overreden door een auto, bestuurd door een 36-jarige vrouw die inmiddels wordt verdacht van doodslag.



Volkszanger Hoekstra had zondagavond een optreden in café 't Juttertje op Waddeneiland Texel. Naderhand zag hij op zijn telefoon een appje van zijn huidige chauffeur. 'Het is Ben', las hij. "Ik kon het niet geloven", zegt Hoekstra. "Heb Ben nog een berichtje gestuurd, gebeld ook. Kreeg geen gehoor, maar meende te zien dat hij online was. Niets aan de hand, dacht ik, tot ik zijn Facebook-pagina zag. 'Rust zacht vriend' stond er. Toen wist ik dat het toch zo was."

Stoere uitstraling

Met zijn kale hoofd, robuuste verschijning en ringbaardje had Ben een stoere uitstraling. "Maar hij was heel zachtaardig en vriendelijk", zegt Hoekstra, die zich anderhalf à twee jaar door de chauffeur liet rondrijden. "Hij regelde voor mij een drankje, gaf de muziek aan de geluidsman, was tegen iedereen aardig en hij reed. Ook toen hij was gestopt als chauffeur - hij had een baan als beveiliger gevonden en moest vaker in de weekenden werken - bleef hij me bellen: 'Hoe gaat het? Heb je nieuwe muziek? En hoe gaat het met je vader en moeder?' Hij regelde ook nog wel eens een optreden voor me. Een superkerel."



Hoekstra omschrijft de rondborstige Ben als iemand die hield van lekker eten. "Was ook wel aan hem te zien", zegt de volkszanger met een grijns. "Aan mezelf trouwens ook. Ik heb een vast adresje waar ik nog wel een een metworstje haal. Als ik Ben dat vertelde zei-ie: 'Neem mij er ook een paar mee'."



Zowel in Ede als in Gaanderen wordt maandag vol afschuw gereageerd. "Hij is een goede vriend van mij. Twee, drie keer in de week kwamen we bij elkaar op de koffie. Dat ga ik heel erg missen", zegt een vriend die bij supermarkt Coop boodschappen doet. "Ik hoop dat die vrouw de straf krijgt die ze verdient. Het is heel erg."

Mokerslag

Regiomanager Robert Paul Fennema van het Leger des Heils kan zich niet voorstellen dat Ben zelf ook maar enigszins aanleiding heeft gegeven. "Hij was juist een kunstenaar in het de-escaleren. Iemand die verstand heeft van de doelgroep en van conflicten. Dat juist iemand die zo geliefd is, is overleden, dat komt aan als een mokerslag", aldus Fennema. "Ik noemde hem altijd zorgbeveiliger. We hebben van die mooie pareltjes bij ons rondlopen die net een andere benadering vergen dan in de reguliere beveiliging. Daar was hij heel goed in. Voor onze deelnemers was hij een vaderfiguur, echt een knuffelbeer."

Geen woorden voor

Op de plek des onheils zijn bloemen gelegd door geschokte nabestaanden, vrienden en collega's. Edenaren tonen zich gisteren nog steeds ontdaan. "Ik vind het vreselijk", zegt een oudere man op de fiets. 'Uit eerbetoon' komt hij even langs. "Ik heb er geen woorden voor."



Waarom doet iemand zoiets?, vraagt iedereen zich af. "Die vrouw ging gewoon 'plankend' over hem heen", vertelt een ooggetuige, die al direct vreesde voor een fatale afloop.



De vrouw werd al kort na het incident aangehouden. Even na 17.00 uur werd haar auto door de politie tot stoppen gedwongen op de hoek van de Schaapsweg en de Zwaluwlaan; slechts op een paar minuten rijden van de parkeerplaats.



"Er waren drie politieauto's", zegt een ooggetuige. Ze zag hoe de vrouw uit de grijze Ford Fiësta werd gehaald. "De auto was aan de voorzijde flink beschadigd. De bumper en het nummerbord zaten er meer niet op."