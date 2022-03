De Belgische rechter veroordeelde vorig jaar de Getuigen van Jehova voor het aanzetten tot discriminatie en haat of geweld tegen ex-leden. Dinsdag dient in Gent het hoger beroep. Ex-Jehova’s in Nederland volgen het strafproces vol spanning.

Bestraf het sociaal doodverklaren van ex-Jehova's getuigen. Dat bepleit een comité van ex-Jehova's in Nederland. Het Openbaar Ministerie moet diepgravend onderzoek doen naar het levenslang sociaal uitsluiten van ex-leden, betoogt Henri Dahlem uit Aalten, oprichter en drijvende kracht achter het comité.



Jehova's die hun kerk verlaten of eruit worden gezet, worden 'sociaal dood verklaard'. Jehova's getuigen mogen met hen op geen enkele wijze contact meer hebben. Doen ze dat wel, dan wacht hen hetzelfde lot van uitsluiting.



Het verstoten is onmenselijk, vindt het comité van ex-Jehova's. Niet alleen voor degenen die de kerk de rug toekeren, maar ook voor de Jehova's die binnen de gemeenschap willen blijven. De dreiging zelf geëxcommuniceerd te worden is, aldus de ex-Jehova's, 'intimiderend en pure chantage'.

'Niet boven de wet'

De Belgische rechter veroordeelde vorig jaar de Getuigen van Jehova voor het aanzetten tot discriminatie en haat of geweld tegen ex-leden. Er werd een boete opgelegd van 96.000 euro.



'De religieuze regels staan in onze maatschappij niet boven de wet', benadrukte de rechtbank in Gent. De wereldwijde geloofsgemeenschap met het hoofdkantoor in Amerika tekende direct hoger beroep aan. Dat dient dinsdag.



Henri Dahlem is er bij. "Als Patrick Haeck in 2015 niet als een Don Quichot het Wachttoren-shunning-beleid aan de kaak had gesteld, was ik in Nederland nooit aan dezelfde strijd begonnen. Nooit", zegt hij.

"Die man is een held." Eind april wordt de uitspraak verwacht. Opnieuw een veroordeling kan een doorbraak betekenen, zo verwachten Nederlandse ex-Jehova's. "Uiteindelijk komen we dan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit."

Stiekem

In Hotel Haarhuis in Arnhem vertellen vier voormalige leden van het Wachttorengenootschap over hun strijd tegen het discriminerende 'shunning'-beleid, zoals het uitsluiten eigenlijk heet.



Twee van hen, Henri Dahlem en Eydie Majka (61) doen dat openlijk. De man en vrouw die hen vergezellen willen per se anoniem blijven. Ze vrezen represailles, want stiekem is er nog contact met enkele gelovige familieleden.

Werktuig van de duivel

Het verstoten, vertellen ze, zorgt voor angst en verscheurde families, schrijnende verhalen, verdriet en geestelijke problemen. "Ik heb zelf aan shunning meegedaan als kind, nu ben ik door mijn eigen kinderen verstoten", zegt de vrouw.



"Als mijn ouders erachter komen dat ik met een broer of zus nog contact heb, dan stellen ze hen voor de keuze: 'Of ze verbreken alle banden met mij of ze stappen naar de ouderlingen."



"Wij, de afvalligen, worden gezien als werktuig van de duivel. Omdat armageddon, het einde der tijden, snel nadert. COVID-19, en de oorlog in Oekraïne zijn daar de tekenen van. Op het laatste congres streek één van de leiders een lucifer af, en blies die uit. Dit is wat God met afvalligen zal doen, zei hij. Daar kijken acht miljoen leden naar."

Schrijnende verhalen

In Nederland willen 21 ex-leden collectief aangifte doen tegen de christelijke gemeente van Jehova's getuigen in Nederland in Emmen, zegt Dahlem. Recent werd aan de Tweede Kamer een petitie aangeboden, ondertekend door 1010 mensen.



Veelal anoniem, hetgeen hen sterkt in het vermoeden dat een groot deel binnen de kerk ook af wil van het 'sociaal doodverklaren'. "Uit angst dat hen hetzelfde overkomt, zwijgen ze."



Het comité is uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De uitspraak in België zal daarom van immens belang zijn, menen de ex-leden. In Nederland geldt de vrijheid van godsdienst zeer zwaar.



"Dat staat terecht in onze Grondwet. Kerk en Staat moeten gescheiden blijven. Het sociaal dood verklaren moet echter acuut per wet verboden worden. Ook kerken mogen niet discrimineren, ook zij hebben de verplichting om de geestelijke gezondheid van hun leden te waarborgen."

Henri Dahlem (50)

"Wat mij persoonlijk het meeste raakt? Oude vrienden die aan de telefoon zeggen: 'Sorry Henri, we moeten ophangen.' Ik mis hen. Dat raakt mij zeer. Ik ben in Tilburg opgegroeid en heb in 2010 definitief met de Jehova's gebroken. Om rust te vinden, ben ik naar Arnhem verhuisd. Ik werd niet met rust gelaten. 'Tilburg' speelde mijn gegevens door. Een week later moest ik in Arnhem bij de ouderling komen, en werd ik uitgesloten."

Eydie Majka (61)

"Ik woon sinds 1988 in Nederland, maar ben opgegroeid in Zuid-Afrika. Ik wil er binnenkort heen. Familie opzoeken gaat niet. Toen mijn ouders kort achter elkaar overleden, werd ik tijdens de uitvaart wel gecondoleerd. Maar in de koffiekamer werd ik compleet genegeerd. Dat raakte me zo. Ook ben ik enorm geschrokken van alle verhalen over kindermisbruik."

'Albert' (echte naam bekend bij de redactie)

"Ik heb mezelf nooit laten dopen. Toen ik een relatie kreeg met een uitgesloten vrouw, heeft mijn vader alle banden verbroken. Ineens was opa weg uit het leven van mijn kinderen. Ze waren amper tien jaar en hebben nooit meer iets van opa vernomen. Geen uitleg, helemaal niets. Daar worstel ik al jaren ontzettend mee."

Reactie Jehova's getuigen

"We respecteren het recht van iedereen om van geloofsovertuiging te veranderen. Jehova's getuigen leggen niemand hun geloof op. We vinden juist dat je vrij moet zijn om kennis te vergaren, zodat je zelf een weloverwogen keuze kunt maken."



Wie wel toetreedt, leert echter dat het zonder berouw overtreden van bepaalde Bijbelse normen ertoe kan leiden tot uitsluiting. Wie het daar niet mee eens is 'kan er eenvoudigweg voor kiezen' geen lid te worden.



"Jehova's getuigen zullen iemand die de morele normen van de Bijbel overtreedt bovendien nooit automatisch uitsluiten. Alleen als een gedoopte getuige er een gewoonte van maakt om deze normen te overtreden en niet bereid is om te veranderen, zal hij of zij worden uitgesloten. Dit is op Bijbelse principes gebaseerd."

De religieuze band van de uitgeslotene met zijn gezin verandert; erkent de organisatie. De bloedband blijft. "De huwelijksband blijft intact en de genegenheid en dagelijkse gang van zaken binnen het gezin veranderen niet. Met andere woorden, de normale familiegevoelens en omgang blijven bestaan."



Uitgesloten personen zijn gewoon welkom op de religieuze bijeenkomsten, zo staat in de reactie. "Ze kunnen geestelijke zorg ontvangen van de ouderlingen. De persoon wordt niet in de steek gelaten of, zoals sommigen beweren, als een afvallige beschouwd. Ze worden verwelkomd en aangemoedigd om wanneer dan ook naar de gemeente terug te keren."



Het mijden door actieve Jehova's is daarom slechts tijdelijk, stelt de gemeenschap: 'ouderlingen spannen zich in om de uitgeslotene weer in de gemeente te herstellen.'