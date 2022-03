Kan hij aanblijven als voorzitter van de wereldschaakbond Fide? Arkadi Dvorkovitsj, voormalige vicepremier van Rusland, leek een moedige rol te spelen als tegenstander van de oorlog in Oekraïne, maar toch wankelt zijn positie. In Rusland wordt hij inmiddels verketterd als landverrader.

Eigenlijk stond de herverkiezing van Arkadi Dvorkovitsj, de Russische voorzitter van de wereldschaakbond Fide, al vast. In juli zou de man die de Fédération Internationale des Échecs van de ondergang redde opnieuw op het schild worden gehesen. Tijdens de 44ste Olympiade in Moskou zou het zover zijn. Maar het schaaktoernooi voor landenteams is verplaatst naar India; Dvorkovitsj' thuisland en het naastgelegen Belarus zijn van deelname uitgesloten. De positie van de voorzitter zelf hangt aan een zijden draadje.

Econoom Dvorkovitsj (op 26 maart wordt hij 50) bevond zich jarenlang in het centrum van de macht in Rusland. Hij gold als protegé en persoonlijke adjudant van Poetin. Van 2012 tot 2018 was hij vicepremier onder premier Medvedev, vanaf 2015 bestuurde hij de Russische spoorwegmaatschappij. Hij bewees zich als een uitstekend organisator toen hij de corrupte minister van Sport Vitali Moetko verving als baas van het organisatiecomité van het WK voetbal in Rusland in 2018.

Na afloop van het WK werd hij de voorzitter van de Fide, die door wanbeleid van zijn voorganger Iljoemzjinov aan de rand van de afgrond stond. Oud-topschaker Nigel Short, nu een van de vicevoorzitters, vertelde in dat jaar dat de bond niet eens meer een eigen bankrekening had. Dvorkovitsj haalde de bezem door de organisatie en zorgde voor een transparante, financiële huishouding. Short noemt hem 'de beste Fide-president van de afgelopen decennia'.

Beschaafd mens

De Nederlandse schaakgrootmeester Loek van Wely omschrijft Dvorkovitsj als een 'jonge, energieke man met connecties en ideeën'. Voor het eerst zag de voormalig Nederlands kampioen een Fide-voorzitter die 'geen geld uit de schaakwereld zuigt, maar juist nieuwe sponsors binnenbrengt'. Daarbij is hij volgens van Wely 'een zachtaardige persoonlijkheid' en een 'beschaafd mens'.

Nu verkeert Dvorkovitsj in grote problemen. In het Amerikaanse tijdschrift Mother Jones sprak hij half maart zijn medeleven uit met de Oekraïense burgers. 'Oorlogen kosten niet alleen onschatbare levens, maar ook hoop en aspiraties.' Voor het eerst leek een hooggeplaatste oud-politicus - bij de opening van de Winterspelen in Sotsji in 2014 stond hij zij aan zij met Poetin en Medvedev - zich te distantiëren van de inval.

Verenigd Rusland, de politieke partij van Poetin, verketterde Dvorkovitsj binnen de kortste keren als een 'landverrader'. Parlementslid Andrej Toertsjak eiste zijn aftreden als directeur van Skolkovo, het kennis- en wetenschapscentrum waar hij voorzitter van is.

Tegen sancties

Kennelijk hielp de patriottische toon die hij in een verklaring in eigen land aansloeg niet erg. Op de website van de Skolkovo Foundation pleitte Dvorkovitsj voor 'een meer rechtvaardige orde op onze planeet, waarin geen plaats is voor nazisme of de dominantie van sommige landen over andere'. Was het een subtiele handreiking aan Poetin? Hij keerde zich tevens tegen de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. 'We staan ​​klaar om te reageren met technologische doorbraken en onze eigen ontwikkeling. Het is altijd zo geweest.'

Elke Rus wordt opgevoed met de wetenschap dat je tussen de regels door moet lezen om de ware boodschap te ontcijferen. De boodschap van Dvorkovitsj voor zijn Russische achterban was omfloerst en tweeledig. Hier zit een man klem tussen meerdere belangen, zegt Nigel Short. 'Arkadi heeft wellicht iets uit te leggen. Maar hij wordt door diverse kampen gemangeld.'

De voorzichtige knieval was niet genoeg om zijn baan bij Skolkovo te behouden. Vrijdag trok Djorkovitsj zich onder zware druk terug. Het is nog onduidelijk of hij ook zijn functie in de raad van bestuur van de Rosselkhozbank (Russische Agrarische Bank) opgeeft.

En hoe precair is de status van Dvorkovitsj bij de Fide? Niet alleen de Oekraïense schakers eisen zijn vertrek omdat hij met dubbele tong zou spreken. Ook de bij de Fide aangesloten Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) vindt dat hij moet opstappen. Het maakt niet uit wat hij zegt, aldus voorzitter Bianca de Jong-Muhren. De positie van Dvorkovitsj is volgens haar onhoudbaar, het tast de geloofwaardigheid van de Fide aan.

Werk nog niet voltooid

'Zijn mening is niet zo relevant', zegt Muhren. 'Dvorkovitsj heeft veel betekend voor het schaken en een goed team om zich heen gebouwd. Maar een Rus op zo'n hoge positie? Dat is moeilijk uit te leggen. Wereldwijd worden Russische sporters en bedrijven geboycot. Nu moet de Fide ook de laatste stap nemen. De bond zou Dvorkovitsj op zijn minst tijdelijk kunnen schorsen.'

De KNSB overlegt met andere West-Europese landen over de opstelling van de Fide. Muhren vermoedt dat de wereldschaakbond onder grote druk staat. 'We hebben nog niet openlijk aangedrongen op het vertrek van Dvorkovitsj. Maar als er geen beweging komt bij de Fide zullen we ons opnieuw beraden.'

Adjudant Nigel Short houdt zijn voorzitter de hand boven hoofd. 'Een Rus uitsluiten omdat hij een Rus is? Dat is discriminatie.' Of Dvorkovitsj tegen de druk bestand zal zijn? 'Arkadi is geen wegloper. Ik denk dat hij de schaaksport wil blijven dienen, zijn werk is nog niet voltooid. Uiteindelijk hangt zijn lot niet af van het oordeel van de West-Europese landen. Maar zoals de voormalige Britse premier Howard Wilson ooit zei: een week is een lange tijd in de politiek. Volgende week kan alles anders zijn.'