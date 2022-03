De buik zit weleens in de weg maar aan afvallen moeten ze niet denken. Volle vrouwen over hun lichaam: 'Ik ben maar wat trots dat ik mijn heupen kan laten zien.'

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Dit is mijn lichaam en ik rock het'

Cindy Naarden (42, foto boven) is moeder van drie kinderen (13, 9 en 5), heeft een vriend, werkt in de ggz, is model en coacht volle vrouwen. Maat 44-46.

'Je bent wel een beetje klein voor deze kleding, zeiden ze tegen me tijdens deze fotoshoot. Het was de eerste keer dat ik dat hoorde. Meestal zit kleding net te strak. Ik was lang onzeker. Over mezelf, over mijn lichaam. Timide. In Suriname, waar ik tot mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening woonde, noemden mensen me dik. Als volle vrouw word je snel als zwak gezien. De meeste meisjes waren slanker. Pas toen ik ging kickboksen, viel ik af.

Ik zag dat ik slank was, maar genoot er helemaal niet van. Tijdens mijn eerste zwangerschap kwam ik weer aan. Soms moet je diep zinken om jezelf terug te vinden. Dat gebeurde na mijn scheiding in 2016.

Ik wilde altijd al modellenwerk doen, maar in die wereld draagt iedereen maat S. Ik geloof in de wet van de aantrekking en zo viel mijn oog op een advertentie waarin plussizemodellen werden gevraagd. Ik vond het doodeng, maar ik ging ernaartoe.

Zo belandde ik in de wereld van trotse, zelfverzekerde curvy vrouwen. Daar haalde ik zoveel kracht uit. Ik dacht eindelijk: dit is mijn lichaam en ik rock het. Rilana Margarita - zij is Miss Top of the World Plus Size 2020 - en ik runnen nu de Curves Academy. Daar zijn we vooral bezig met self love, self confidence en empowerment. Naast slankere modellen mogen volle modellen er eindelijk ook zijn. Ik heb niet langer de ambitie slanker te worden. Als ik ergens binnenloop, ben ik maar wat trots dat ik mijn heupen kan laten zien.'

Jeannette van Bergen. (Foto: Annabel Oosteweeghel)

'Mijn zussen zijn ook allemaal stevig'

Jeannette van Bergen (63) is getrouwd, heeft twee kinderen en drie kleinkinderen en runt Eigen Wijs, haar winkels in grotematenmode. Maat 52.

'"Wat fijn dat er voor jullie ook iets is", zeggen ze weleens over mijn winkels. Alsof we gehandicapt zijn. Maar zoals we allemaal een andere kleur hebben, hebben we ook allemaal een andere maat.

Mijn jongste zus had een klein winkeltje in grote kleding. We waren met vier zussen thuis, allemaal zijn we stevig en sprongen we weleens bij in de zaak. Toen mijn zus de winkel in 2002 van de hand wilde doen, nam ik hem over. De standaardconfectie loopt tot maat 48. Onze collectie begint bij maat 44 en gaat tot maat 56-58. Het maakt niet uit of je groot, klein, dik of dun bent; iedereen kan zich prachtig kleden. Maar dan moet de kleding wel voorhanden zijn.

Ik heb geageerd tegen de Bavaria-jurkjes tijdens de EK's en WK's. Daar paste nog geen elfjarig kind in. Nederlanders zijn een groot volk. Veel vrouwen stappen onzeker onze winkels binnen en vertrekken blij en zelfverzekerd met kleding die ze prachtig staat.

Zelf heb ik als meisje weleens afval­shakes gedronken. Ik had maat 38-40 toen ik trouwde. Nadat ik stopte met roken kwam ik kilo's aan. Ik heb meer last van ouderdoms­kwalen dan van mijn gewicht. Als ik mezelf goed kleed en mijn haar goed zit, voel ik me prima. Tuurlijk zou er wel iets af mogen, maar dat is meer uit gezondheidsoogpunt. Iedereen is mooi zoals-ie is, de binnenkant is belangrijker dan de buitenkant.'

Hedda Jansen. (Foto: Annabel Oosteweeghel)

'Ik ga gewoon naar het naaktstrand hoor'

Hedda Jansen (50) is single en communicatie-zzp'er in de zorg. Maat 52-54.

'Ik heb nooit een dieet gedaan. Mijn ouders stimuleerden me mezelf te blijven. Als kind werd ik gepest. Niet zozeer om mijn gewicht, meer omdat ik een nerd was. Ik had een bril, las boeken voor mijn plezier en vond huiswerk leuk. Toen de tandarts een beugel voorstelde zei ik: als ze mij niet leuk vinden met een spleet tussen mijn tanden, moeten ze dat zelf weten. Dapper, maar ook eenzaam­heid bevorderend.

En natuurlijk was ik wel degelijk onzeker. Liep ik op mijn zeventiende in een dikke jas terwijl het 25 graden was. Ik verzoende me er al jong mee dat ik een beetje anders was. Achteraf zie ik op foto's dat ik keurig maat 42 had. Dat voelde toen als maat 52. Nu heb ik echt maat 52 en ik vind het prima. Oké, mijn buik zit me in de weg als ik mijn schoenen aantrek, gelukkig wordt hij minder dik nu ik weer meer beweeg. Ik schuif heus weleens een hele rol Oreo-koekjes naar binnen, maar eet al twintig jaar ook heel gezond.

Sinds mijn ongeveertigste denk ik: nu is het mijn beurt. Ik ga naar de sauna en het naaktstrand en vind het niet erg als de buren me in mijn blootje zien lopen. Ieder lichaam heeft wel iets bijzonders. Als ik heel slanke vrouwen slablaadjes zie rondschuiven op hun bord, denk ik: daar zit vast een heel verhaal achter. Het kan best dat mensen op straat opmerkingen over me maken, maar ik hoor ze niet. Hou van jezelf, aanvaard de ander!'

Naomi van Gobbel. (Foto: Annabel Oosteweeghel)

'Maat 42 en toch vinden ze me plussize'

Naomi van Gobbel (26) heeft een vriend en werkt als vastgoedcoördinator en curvy model. Maat 42.

'Ik draag de gemiddelde Nederlandse confectiemaat, maar met maat 38 vinden ze je in de modellenwereld al plussize. Volslagen idioot. Gelukkig komt er steeds meer verandering in. Ik noem mezelf volslank en voel me daar gelukkig bij. Ik kan nog zo hard mijn best doen om af te vallen, maat 34 zal ik nooit krijgen. Past ook helemaal niet bij mij.

Ik was altijd al steviger dan andere meisjes. In de puberteit kreeg ik daar wel opmerkingen over. Riepen ze dat ik dik was en moest afvallen. Dat kwam hard aan en maakte me onzeker. Dan probeerde ik te lijnen, maar uiteindelijk leidde dat nergens toe - ik ben zoals ik ben. Toen ik naar het mbo ging en die klasgenoten achter me liet, dacht ik: hé, ik mag er zijn zoals ik ben. En zo benaderen mensen me sindsdien ook. Mijn vriend vindt me prachtig en geniet van mijn rondingen. Hoewel, hij is gek op fitness en moest er wel even aan wennen dat ik niet in het geijkte plaatje pas van een killerbody.

Ik draag alles waar ik zin in heb. Vind het niet erg als je een vetrolletje ziet en trek gewoon korte topjes aan. Hoe je er ook uitziet, het belangrijkste is dat je je lekker voelt in je lichaam. Dik, dun, volslank: als je maar gezond bent. Iemand met maat 48 kan gezonder en fitter zijn dan iemand met maat 34. Ik sport en eet gezond, en wil mijn vormen graag zo houden.'