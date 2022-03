Eigenlijk had hij zelf in het statige, monumentale Huize Hoogstraaten aan de Spoorstraat in Nijkerk willen gaan wonen, samen met zijn vrouw Klasien. Maar toen Klasien dementie kreeg en vorige maand uiteindelijk overleed, moest de Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel een keuze maken. "Ik wil dit pand bewaren voor de ouderenzorg in Nijkerk, maar tot die tijd mogen vluchtelingen uit Oekraïne er gebruik van maken."

Het verdriet is nog heel vers, maar Gerard van den Tweel is gewoon weer op kantoor. "Gisteren zaten er weer honderd kaarten in de bus. Ik ben zo naar bed toe gegaan en lees ze later wel. Ik vind afleiding in mijn werk. Wat moet ik thuis doen? Er is niemand meer tegen wie ik goedemorgen en goedenavond kan zeggen."

Twee jaar geleden kocht Van den Tweel Huize Hoogstraaten, zoals hij zoveel gebouwen in Nijkerk koopt. Op enkele tientallen meters afstand van zijn eigen woning. Toch heeft hij met dit 'Polderhuis' zoals het in de volksmond wordt genoemd een speciale band.

"De villa Huize Hoogstraaten is in 1903 gebouwd in opdracht van de familie Prins. De familie Prins had een houthandel in de havenkom van Nijkerk." Van den Tweel is zijn imperium in Nijkerk begonnen vanuit de Eierhal, een gebouw op het Molenplein in Nijkerk. Hier had hij een supermarkt, niet ver van Huize Hoogstraaten. "Daarnaast woonde ik op het Vetkamp en ik zocht de familie Prins regelmatig op."

Van den Tweel wil niet wachten tot de gemeente een beslissing heeft genomen en stelt het huis alvast open voor vluchtelingen. (Foto: Mathilde Dusol)

Polderbestuur

In 1967 verkocht de familie Prins het gebouw aan het polderbestuur van de gemeente Nijkerk. Hier komt ook de bijnaam 'het Polderhuis' vandaan. "In 1968 heb ik een watergang van het polderbestuur gekocht, voor 10 gulden per vierkante meter, dat vond ik strategisch belangrijk. Daar heb ik weken lang over onderhandeld. Die sloot liep langs het politiebureau op het Molenplein over onze grond heen."

De koop van Huize Hoogstraaten is al eens eerder op zijn pad gekomen, toen het polderbestuur het te koop zette. "Het werd mij aangeboden, maar uiteindelijk heeft de familie van Steeg het in 1986 gekocht. Toen het in 2020 weer te koop kwam, hoefde ik niet langer te twijfelen. Het is een prachtig rijksmonument, dat heel veel in de belangstelling heeft gestaan en op televisie is geweest. Ik was bang dat als ik het nú niet kocht, dat het dan verloren zou gaan. Huize Hoogstraaten hoort bij Nijkerk."

Behouden voor de stad

In de buurt van Huize Hoogstraaten staan diverse oude gebouwen als het postkantoor van Nijkerk, het Nutsgebouw en de vroegere Eben Haëzerschool die omgebouwd is en verschillende appartementen huisvest. "Aan het einde van het jaar wordt de oude ING bank op de hoek afgebroken, hier komen ook weer appartementen voor terug. Hierdoor wordt het een prachtig stukje Nijkerk dat met andere monumentale gebouwen in de buurt zoals de Eierhal behouden blijft voor de stad. De Eierhal, waar ik ooit mijn supermarkt had van 1974 tot en met 1995, is op het monumentale dak na volledig gerenoveerd en opnieuw opgebouwd."

Huize Hoogstraaten is volgens Van den Tweel een stukje 'herkenning van de binnenstad'. "Als je vanaf het spoor komt lopen, dan zie je het oude Nijkerk van toen liggen, maar het is door renovaties wel van deze tijd."

In eerste instantie waren er plannen om er zelf te gaan wonen, met een eigen appartement voor hemzelf en zijn zieke vrouw. Zij ging alleen te snel achteruit. "Ik heb in de afgelopen jaren de ziekte van mijn vrouw meegemaakt en ik vind dat dit pand perfect is voor mensen met lichte dementie. Ik zou graag zien dat hier in het huis een stukje gezondheidszorg komt. Het is een prachtige locatie midden in de stad. De mensen die er zouden kunnen komen wonen, kunnen te voet met een begeleider de stad in. Er is een restaurant naast de deur en het openbaar vervoer zit dichtbij. De gemeenschappelijke tuin, die afgesloten kan worden, kan ervoor zorgen dat bewoners kunnen genieten van de natuur."

Wachten niet sterkste kant

Er ligt een plan bij de gemeente Nijkerk voor 25 zorgunits naast het huis. Het huis zelf wordt dan gebruikt als hoofdgebouw. Maar Van den Tweel moet een lange adem hebben. Hoewel het plan maandenlang geleden is ingediend, is er nog geen besluit over genomen. En wachten is op dit moment niet zijn sterkste kant." Zolang de gemeente nog niets besloten heeft, wil ik dit huis indien nodig tijdelijk ter beschikking stellen aan vluchtelingen uit Oekraïne. Ik stel het huis beschikbaar en de Oranjerie waar vroeger kunstexposities in werden gehouden, bouw ik om tot woonunits met toiletten en een douche."

Hij verwacht in het huis minimaal 20 tot 25 vluchtelingen onder te kunnen brengen. "Ik heb hiervoor contact met VluchtelingenWerk Nederland en andere opvanginstanties opgenomen. Met zijn actie hoopt Van den Tweel dat de druk die de vluchtelingenstroom op het woningtekort geeft vermindert. "We gaan het woningtekort in Nijkerk niet meer inhalen. Eigenlijk zouden er meer tiny houses geplaatst moeten worden, ook voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen."

Lieve dame

Klasien is niet meer zijn middelpunt, maar hij wil graag met haar in zijn gedachten andere mensen helpen. "Mensen weten dat ik goede dingen doe in de gemeente Nijkerk, maar ik doe het graag. Ik doe dit voor de Nijkerkse gemeenschap. Onlangs kwam er nog een oude dame naar mij toe. Ze zei: 'Ik woon in Nijkerk in zorgcentrum Huize Sint Jozef. Maar ik kom uit Nijkerkerveen. Ik zou zo graag in Nijkerkerveen willen wonen, ik wil bij de Veenders wezen. En dan kan ik alleen maar denken: 'wat kan ik voor je doen lieve dame'.

Huize Hoogstraaten is een monumentaal pand. (Foto: Mathilde Dusol)

Paspoort Gerard van den Tweel

Geboren: 19 oktober 1944 in Nijkerk

Opleiding: Middelbare Handelsschool in Amersfoort, kruideniersvakschool in Utrecht, diverse vakdiploma's Loopbaan 1963: bedrijfsleider Jac. Hermans, 1968: stapt in kruidenierswinkel ouders, 1974: directeur-eigenaar Van den Tweel Groep, 2007: ook actief op de Antillen en in Suriname.

Geschat vermogen: 240 miljoen euro (Quote, 2020)

Onderscheidingen: (selectie) Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Commandeur in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote uitgereikt en in 2015 Commandeur in de Orde van Sint-Silvester en het Grootkruis in de orde van Sint-Silvester. , Mr. D.U. Stikker-plaquette . Ereburger van de stad Nijkerk

Privé: weduwnaar van Klasien van den Tweel, zoons Edward (51), George (47) en Ferry (overleden in 1992)

Detail: Honorair consul van Suriname