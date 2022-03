Als je een onaangename seksuele ervaring hebt gehad, is het moeilijk om die te vergeten. Laat staan om daarna nog met iemand het bed te delen. Britt Peeters uit Breda heeft daar iets op gevonden. Een high class escortbureau dat mannen en vrouwen helpt om meer vertrouwen tussen de lakens te krijgen.

Op 25-jarige leeftijd een bedrijf runnen, is niet uniek. Maar als dat een eigen escortbureau is, is dat wél uitzonderlijk. Het idee ontstond bij Britt Peeters nadat ze zelf een nare seksuele ervaring had meegemaakt. Tegen haar wil deelde ze het bed met een jongen die hardhandig en respectloos was.



Uiteindelijk was het haar huidige partner die met kalmte, geduld en ontspannenheid ervoor zorgde dat de Bredase het plezier tussen de lakens terugvond. "Hij luisterde, gaf mij alle ruimte, was geduldig en lief."



Dezelfde ervaring wil ze bieden aan mannen en vrouwen die blokkeren bij een seksuele aanraking. Of die gewoonweg meer zelfvertrouwen willen. "Ik denk dat er talloze mensen zijn die zich niet durven open te stellen. Bij deze service kunnen ze verwachten dat alles goed gaat."



Naast deze zogeheten XO-ervaring kunnen klanten ook kiezen voor een normale date met een escort.



Peeters heeft altijd meer interesse in seks gehad dan andere leeftijdgenoten. Keek vaak naar porno voor haar eigen plezier. Na haar opleiding aan De Rooi Pannen in Breda wilde ze seksuoloog worden. Maar na het zien van de RTL-serie Meisje van Plezier wist Peeters het zeker. Ze wilde een eigen escortbureau. "Ik zoek altijd spanning op."

Vrijgezel

Zelf escort worden, heeft ze nooit overwogen. "Misschien dat ik het zou doen als ik vrijgezel was. Voor nu vind ik het interessant om een boeking te realiseren. Iedere dame of heer heeft wensen, ze betalen daar veel geld voor, dus het moet perfect zijn. Vuurwerk!" De prijs voor een escort begint bij 450 euro voor twee uur en loopt op tot 4400 euro voor twee dagen.



De nodige kennis heeft ze opgedaan door het doen van eigen onderzoek. Urenlang zat ze op websites van concurrenten, las artikelen en het boek De Escortbijbel. Een jaar geleden schreef ze haar bureau Gentle Dandy in bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels biedt ze vier escorts aan: twee mannen en twee vrouwen.



De in Breda woonachtige onderneemster plaatste online een vacature. Naar eigen zeggen wees ze het merendeel van de sollicitanten af. "Ze hadden de looks niet of hun hoofdmotivatie was geld. Maar je houdt het niet vol als je het alleen doet voor het geld. Je moet het ook echt leuk vinden om seks met vreemden te hebben. De vier met wie ik nu werk, zijn normale mensen die dit naast hun werk doen. Ze willen avonturen beleven en nieuwe mensen ontmoeten."



Niet iedere escort is geschikt voor de XO-ervaring. De 42-jarige Ryan is dat wel. Naast zijn fulltime baan bij de overheid werkt hij voor Gentle Dandy. Volgens Peeters kan hij goed met vrouwen overweg door de rust die hij uitstraalt. "Hij is een fijn persoon om mee te praten."

Stoer

Familie en vrienden steunen Peeters in haar droom om een goedlopend escortbureau te hebben. Toen ze het vertelde aan haar moeder, bleef die even stil. "Ze moest nadenken wat ze ervan vond. Maar nu vindt ze het stoer." Net als haar collega's bij Holland Casino waar ze parttime als kassier werkt. "Ik krijg gelukkig alleen maar positieve reacties. Er heerst nog steeds een taboe op escortwerk, al wordt het minder. Over seks praten is niet meer zo gênant als vroeger."

Aantal escortbureaus neemt landelijk af

Een escortbureau is een bedrijf waar je tegen betaling iemand kunt inhuren die je ergens naartoe begeleidt. Dat kan een restaurant zijn voor een avond gezelschap of bijvoorbeeld een hotelkamer waar seks plaats kan vinden.



Nederland telt op dit moment 117 escortbureaus. In 2013 waren dat er nog 218. Sindsdien loopt het aantal af. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De afname heeft te maken met het feit dat de markt veranderd is. Veel gaat tegenwoordig via internet of gebeurt illegaal thuis, waar prostituees regels aan hun laars lappen. Terwijl legale seksbedrijven aan strenge regels moeten voldoen.



Deze provincie staat op plek drie wat betreft het aantal hoofdvestigingen. Op dit moment telt Brabant 19 ondernemingen die in hun bedrijfsomschrijving escortwerk noemen. In 2013 waren dat er ook 19, terwijl in 2015 een piek zat van maar liefst 25.



Noord-Holland telt de meeste escortbureaus, namelijk 33. Tegelijkertijd wordt die provincie getroffen door de grootste daling van het aantal bureaus in de afgelopen negen jaar: bijna 63 procent. In Zuid-Holland zitten na Noord-Holland de meeste ondernemingen: 31 in 2022. Brabant volgt daarna.