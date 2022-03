Al vroeg tijdens de oorlog in Oekraïne krijgt het depot van Defensie in Almelo een telefoontje. 'Oekraïne verzoekt om materiaal voor de verdediging, wat dan ook', luidt de oproep. Scherfvesten uit Almelo gaan vervolgens razendsnel die kant op. Vesten die soldaten nu beschermen tegen granaatscherven van Russische bommen.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Het verzoek van Oekraïne is naar meerdere locaties van Defensie gestuurd, waaronder de onze", zegt luitenant-kolonel Harry Jansen. Als projectleider houdt hij zich bezig met de overdracht en onderhoud van al het wapentuig, voertuigen en andere materialen die binnenkomen op het complex. "Dan ga je kijken wat je hebt en beoordelen of dat bruikbaar is. Die scherfvesten zijn door een speciale afdeling van ons gecontroleerd en bleken in prima staat. Ze zijn al met vrachtwagens opgehaald en daarheen gebracht."



Nederland levert ook Stinger raketten aan Oekraïne. Die komen niet uit Almelo. Janssen: "Hier komt enkel strategisch materiaal binnen. Geen munitie. Daar gelden namelijk andere veiligheidsregels voor. Wij ontvangen meestal voertuigen als jeeps, tanks, vrachtwagens en aanhangers."

Mysterieus

Wie het reusachtige terrein op Bedrijvenpark Twente via de N36 passeert, heeft vast wel eens geprobeerd om een glimp op te vangen van wat daar nou precies gebeurt. Als je geluk hebt, komt er net een rupsvoertuig voorbij. Waarnaartoe? Dat weten ze alleen achter de hoge hekken.



In de volksmond wordt het complex nog altijd NAVO-depot genoemd. Die benaming stamt uit de jaren 80 toen de loodsen gebouwd zijn. Geruime tijd zwaaien Amerikaanse militairen de scepter op het terrein, dat dan vooral als opslag dient voor de grootste jongens onder de pantservoertuigen: de tanks. Abrams, Bradleys; stuk voor stuk giganten die over de wegen van het depot rollen. "De Amerikaanse betrokkenheid is er al jaren niet meer. Dat werd na de Koude Oorlog steeds minder", zegt de projectleider. "Dat geldt ook voor de NAVO. Wel is dit terrein nog grotendeels een opslag. Wat we opslaan, is vrijwel allemaal bestemd voor de verkoop."

Veel machines staan al ruime tijd in de opslag. Op de foto het uiteinde van een mijnenveger. Veel machines staan al ruime tijd in de opslag. Op de foto het uiteinde van een mijnenveger. Foto: Bert Kamp

Niet aan particulieren, benadrukt collega-luitenant-kolonel Klaas Habing, die een deel van de marketing & sales bij Defensie voor zijn rekening neemt. "Wij doen zaken met andere landen in Europa en daarbuiten. Momenteel wordt veel strategisch materieel van Defensie vervangen. De techniek gaat immers vooruit. Toch is de staat van de oude voertuigen vaak heel goed. Goed genoeg om door te verkopen aan de landmacht van andere landen."

Serieus geld

Daar gaat serieus geld in om, zegt Habing. "Hoeveel precies kan ik niet zeggen. Maar dit gaat het hele jaar door en we hebben het over grote partijen."



Jansen opent de deur van een van de loodsen op het terrein. Rijen met lampen springen aan. In deze grote ruimtes worden de wagens klaargemaakt voor de verkoop. Tussen de 40 en 60 medewerkers, veelal niet-militairen, werken dagelijks aan de machines. Ze repareren defecten en beschadigingen en testen de voertuigen op de speciale testbaan van het complex. Die is afgebakend met lampen, zegt Jansen. "Want je zou maar met je auto die kant op rijden en er komt ineens een grote tank op je af."



Tot zover het oog reikt staat de loods vol met keukenwagens, Mercedes-jeeps, aanhangers en vrachtauto's. Allemaal klaar voor vertrek. Vertrekken die ook naar Oekraïne? "Dat mogen we niet zeggen", geeft Habing aan. "In de verkoopcontracten spreken we af dat we niet communiceren over de opbrengst en over de landen waar het materieel naartoe gaat."

Een lange rij Mercedes-jeeps, klaar voor transport naar een ander land. Een lange rij Mercedes-jeeps, klaar voor transport naar een ander land. Foto: Bert Kamp

Oude reus

Absoluut pronkstuk in de loods is een kolos van een mijnenveger voor op het land. De Scanjack staat in twee delen achter een stel vrachtwagens geparkeerd. Het bakbeest blijkt te zijn aangeschaft vlak na de Balkanoorlog en inmiddels staat het al geruime tijd te koop. "Dit soort voertuigen raak je niet zo snel kwijt", zegt Jansen. "Niet elke militair kan zo'n apparaat besturen. Bovendien moet je stevig in je schoenen staan, als je antitankmijnen ruimt. Dat is geen licht karweitje. Je moet de ene na de andere klap incasseren."



Of hij de oude reus even kan starten? De luitenant-kolonel lacht. "Als ik het al zou kunnen, kost dat flink wat tijd. De hele brandstoftoevoer moet eerst op gang komen. Ermee rijden kan ik helaas niet. Dat is echt een kunst op zich."



Op de terugweg naar het hoofdgebouw valt bij een flink aantal loodsen op dat personeel in de weer is met opknapwerkzaamheden. Regenpijpen worden gerepareerd en wanden krijgen een verse verflaag. "Wat sinds de jaren 80 niet of nauwelijks meer gebeurd is", weet Jansen. "Hier en daar zaten gaten in daken en muren en daar doen we nu wat aan."

Nu een opknapbeurt

Dat Defensie nu geld uittrekt voor een opknapbeurt, zegt volgens de projectleider niet veel over de toekomst van het depot. In de afgelopen tien jaar is namelijk zowel aangekondigd dat het werk op het complex zou worden teruggeschroefd als dat er meer activiteiten plaats zouden hebben. "Dat weten we niet. Het kan zo veranderen, maar er lijkt nu geen aanleiding voor aanpassingen."



Aan werk is in elk geval geen gebrek. "Zeker nu Defensie volop bezig is met de vervanging van oud materieel, gaat dat wel lekker door."