Gaat het over de vissersoorbel, dan is er altijd wel een die weet te vertellen: 'Wist je dat daar vroeger de begrafenis van werd betaald, als een verdronken visser aanspoelde?' Mooi verhaal. Helaas is het niet waar, weten de vissers zelf ook.

Zal ik je even gauw uit de droom helpen?, snuift Lieven Kusse. "Geloof er maar niks van. Ze sneden nog eerder het oor af, bij wijze van spreken." De 75-jarige Arnemuidenaar kent nog wel andere verhalen. Dat jutters in Frankrijk de bakens verzetten om schepen te laten stranden, voor de buit. Als de schipbreukeling onverhoopt nog een beetje leefde, gaf de strandjutter ze voor de zekerheid nog een klap na, voor hij de oorbel pakte. "Ze gingen die oorbel echt niet afgeven voor de begrafenis!"



Juwelier Piet Minderhoud kent het verhaal natuurlijk ook. "Leuk idee", zegt hij in zijn winkel in Westkapelle. "Maar geloof me: bij de meesten die aanspoelden werden de ringen uit de oren getrokken en ingepikt door de vinder. En het lijk lieten ze liggen, zeker als het op een vreemde kust was. Nee, dat was geen toonbeeld van naastenliefde. Maar het is wel begrijpelijk. Vroeger was overal tekort aan. De mensen leden armoe."

Lieven Kusse kun je uittekenen met zijn oorbellen. "Ik doe ze nooit af." Hij draagt de slang die in zijn eigen staart bijt: typisch voor Arnemuiden, zegt Kusse. Die 'staart-eter' of ouroboros, zoals het oeroude mythische symbool in het Grieks heet, symboliseert de cyclische aard van de natuur, het eeuwige terugkeren en de eenheid van alles. Zijn eerste was overigens een ronde, gladde. Die kocht Kusse in 1972 toen hij een jaar of 26 was. Datzelfde jaar kwam er een zoon en een tweede oorbel, nu met slangmotief. "Mijn eigen zoon was nog maar 4 toen hij zijn eerste kreeg. Dat was die gladde van mij. Hij draagt hem nog steeds!"



Voor het ouderwetse type vissers- of boerenmansoorbel is juwelier Minderhoud in Zeeland nogal altijd de aangewezen plek. Anders is het met de ringen waarin een afbeelding gesoldeerd is. Die handel is naar Urk verhuisd, vertelt Minderhoud. "Juwelier Kaptijn is helemaal gespecialiseerd in dat soort vissersoorbellen. Sinds je die van Urk online kunt bestellen, maken wij ze hier nog maar een paar keer per jaar. Ze staan niet eens meer op de prijslijst." Nadenkend: "Maar ik moet hier ergens nog de mallen hebben."

Na enig zoeken vindt hij ze. In een doos in de kluis. Tientallen zijn het er. Van allerhande vissen, van Michiel de Ruyter, het ijzeren torentje in Westkapelle, van tractoren en ringrijders. Hij laat zijn vingers door de malletjes gaan. "Hier, nog een stuk goud met kotters erop gegraveerd. Wat ik allemaal al niet in die ringen gesoldeerd heb..."



Arnemuidse vissers droegen hetzelfde model als Walcherse boeren, weet juwelier Piet Minderhoud: een rond buisje met in de opening een bolletje of filigrein. "Dat model is heel oud, net als de slang die in zijn staart bijt. Het luisterde ook weer niet zo nauw, hoor. Er was best wat variatie."

De 84-jarige Kees van Belzen uit Arnemuiden stamt uit een vissersfamilie. Maar Kees zijn opa van moederszijde stapte aan boord van een Vlissingse vissersboot. Zo kwam Kees, die zelf zeven jaar op de kleine handelsvaart zat, in Vlissingen terecht. Sinds hij bij klederdrachtvereniging Ons Boeregoed zit, draagt Kees van Belzen weer Arnemuidse vissersdracht. "Daar horen oorbellen bij, dus ik ben die gaan halen bij Minderhoud." Had hij die van zijn opa niet geërfd? "Geen idee waar die gebleven zijn! Verloot, denk ik." Zo ging dat vroeger met erfstukken, in die grote gezinnen.

Waar zijn de erfstukken gebleven? Ook Bas de Koeijer (54) uit Yerseke zou dat graag weten. "De opa van mijn opa komt uit de Zak van Zuid-Beveland en droeg ook oorbellen. Die zou ik echt heel graag willen hebben. Maar ja, als je twaalf, dertien kinderen te eten moet geven en het is crisis, is dat natuurlijk het eerste wat je verkoopt. Ik zag er pas nog een paar op Marktplaats staan. Kastvondst, stond erbij, bieden vanaf 5 euro. Dat vind ik eigenlijk wel erg, dat je geen waarde hecht aan erfstukken."



De Koeijer spaarde zijn eerste oorbellen zelf bij elkaar met pierensteken en 's nachts bij de bakker werken. "Ik was 15 toen ik op een zaterdagmorgen de eerste liet schieten. De andere twee heeft een maat van me gedaan, met een tangetje. 'Wil je er nog een?' 'Ja hoor, doe maar.' Ze gaan alleen uit voor een poetsbeurt. Een ervan is een creool met een Zeeuwse oester erin. De Koeijer zat vijftien jaar in de mosselen, oesters en kokkels. "Op alles gevist, behalve op vis, zeg ik altijd!" Nog altijd zit hij in de vis: nu bij een transportbedrijf dat IJslandse vis vervoert. Een oorbel met een kotter moet je trouwens altijd met de boeg naar voren dragen, legt hij uit. "De toekomst in, begrijp je. Ja, dat is bijgeloof."

Een gouden ring in de vorm van geslagen touwwerk, met er in een boomkorkotter. Dat was de eerste oorring van Ronald Ribbe. De 44-jarige Bressiaander komt niet uit een vissersfamilie, maar de zee trok. "Ik moet een jaar of 13 zijn geweest toen ik voor het eerst mee ging vissen, op de zaterdagen. Later op de zeevaartschool had iedereen zo'n oorring. En allemaal droegen ze hem met trots."



Bij de Urker juwelier De Parelvisser, die heel slim zijn waren aanprees in cafés waar veel vissers kwamen, kocht hij nog een oorring. "Anders ging je scheef lopen, vond ik. Die oorring - met een viskotter, een boeitje met een rood steentje en een ankertje op de rand - betaalde ik van mijn baantje als sopper op een Bressiaanse kotter."



Ribbe vist niet meer, maar hij peinst er niet over zijn oorringen uit te doen. "Onze zoon kreeg toen hij 6 werd een kinderoorring met kotter. Die is nu 16 en werkt zelf in de vis. Hij heeft hem nooit meer uitgedaan!"

Kinderkotter

Zijn plaatsgenoot Mitchell Fenijn (28) was er al vroeg bij. Op zijn 4de gaven zijn grootouders hem knopjes cadeau, op zijn 6de kreeg hij een 'kinderkotter'. "In die tijd hadden al die jonge vissers oorbellen in", vertelt de Bressiaander. Voor zijn eerste volwassen oorring met kotter maakte hij haringen schoon. Nu hangt er links een oorbel met de naam van zijn vrouw, rechts met die van zijn driejarige zoon Levi. "Alleen bij de voetbal doe ik ze uit. Dan moet het. Verder nooit. Het voelt bloot als ze eruit zijn. Volgens mijn vrouw is het ook een kaal gezicht."



Fenijn kocht ze bij Kobus Kaptijn. De juwelier uit Urk doet als specialist vissersoorringen goede zaken in Zeeland. "Mijn vader, die de winkel op Urk vijftig jaar geleden begon, had het idee die oorbel opnieuw in de markt te zetten. Er waren toen eigenlijk alleen nog wat erfstukken in omloop", vertelt Kaptijn. "Die oude oorbellen waren niet veel meer dan een klein ringetje met een eenvoudige sluiting. Binnenin de oorbel had de een initialen, de ander heel eenvoudig een draadje van links naar rechts, dat in het midden een krulletje maakt. Dus mijn vader dacht: we maken er een stoere oorbel van. Met een bootje."

Het bleek een gouden greep. "In 1999, hetzelfde jaar dat onze website online ging, ben ik voor mezelf begonnen, met de mallen van onze oude goudsmid. Er waren toen vijf, zes modellen in omloop. Dat heb ik uitgebouwd tot honderden combinaties van boten, ankertjes, visjes, letters, hartjes en noem maar op. Dat sloeg enorm aan." Ook de webshop - een van de eerste - was een schot in de roos. "Dat was toentertijd nog compleet nieuw. Later is het een enorm voordeel gebleken. Nog steeds komen de Zeeuwen speciaal naar Urk gereden, maar het hoeft niet meer."

Kaptijn en zijn ringen waren jarenlang graag geziene gasten op onder meer de Mosseldagen en de Visserijdagen. "Later gingen we adverteren in Het Visserijnieuws en stonden we op grote beurzen als Rotterdam Maritiem en Amsterdam Rai, op internationale beurzen. Toen explodeerde het helemaal. We kregen ook steeds gekkere opdrachten. We hebben al bierlogo's in oorbellen gemonteerd, kratjes bier, favoriete auto's of motoren, noem maar op." Een aantal jaren - toen de inkomsten in de visserij zwaar onder druk stonden - leek de vraag in te zakken. "Nu doen we weer ontzettend veel. Ook in Zeeland. In plaatsen als Yerseke en Arnemuiden wordt vaak op de 4de, 5de verjaardag een knopje voor de kleine gekocht. op Urk nog sneller, in het eerste levensjaar."

Buiten Zeeland is de oorring wat losgekomen van de visserij, merkt Kaptijn. "De timmerman komt er een met hamer en zaag bestellen, de bakker een met een deegrol. Maar in Zeeland is het toch echt nog steeds iets van de vissersvloot en vrienden daaromheen. Zo'n oorbel kost tussen de 150 en 1000 euro. Een jongere kan zoiets met een week werken in de vis al bij elkaar verdienen."

Ook Nico Boertjes (43) uit Yerseke heeft ze 'helaas' zelf moeten verdienen, als basisschoolleerling. Met maar liefst vijf oorbellen - drie links en twee rechts - steekt hij iedereen naar de kroon. "Gewoon gladde gouden, met een paar facetten", zijn die van hem. De eerste ging er op zijn 11de in. "Mijn vader was mosselkweker en ik wist al vroeg welke kant ik op wilde. Je moet er wel een beetje het kind voor zijn, om zo vroeg te beginnen", vindt Boertjes. "En dan is het hetzelfde als met tattoos. Na de eerste komt er vanzelf een tweede. Ik vind het een mooie traditie. Er zijn al zo veel tradities verdwenen. Mijn oudste is 14: die draagt een oorbel met een kottertje, zelf bij elkaar gespaard. Mijn zoon van 12 begon laatst ook al over een oorbel. Hij zal er zelf voor moeten werken. Het is niet altijd Sinterklaas, als je snapt wat ik bedoel."

Vraagtekens

Maar wat is dan precies de traditie? Streekdrachtkenner Jankees Goud zet zijn vraagtekens bij al te stellig verkondigde waarheden over de vissersoorbellen. "De klederdrachtgroepen van nu zijn heel gefolkloriseerd. Er gaan veel verhalen rond over onderdelen van de dracht. Zoals dat verhaal dat van de oorbel de begrafenis betaald wordt. Gaat erin als koek, zo'n verhaal, maar het hoeft daarom nog niet waar te zijn", zegt de geboren Yersekenaar.



Ook uitspraken over wat waar gedragen werd (en hoe) neemt hij na 25 jaar studie van klederdracht met een korreltje zout. "Op Arnemuiden alleen maar dit, een dorp verder dat... De mensen waren vroeger te arm om kieskeurig te zijn en na de oorlog was gebrek aan alles. Als je een paar goeie oorbellen kon kopen van een dorp verderop, dan deed je dat. Ik heb zelf archiefonderzoek gedaan. Dan lees je wat bij mensen in de kast lag, als er een erfenis te verdelen was tenminste. Wat arme mensen hadden, blijft volledig uit zicht. Een vrouw zei eens tegen mij: 'Kind, je was allang blie as je wat ao!' Als je dan geld had om iets te kopen, waren het eerder knopen voor je broek of hemd. Die hadden tenminste nog een functie. Die oorbellen? Dat was gewoon versiering."