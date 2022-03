Finland heeft altijd geweigerd zich aan te sluiten bij de Navo. Het wilde koste wat kost neutraal blijven, om zo Rusland niet voor het hoofd te stoten. Nu wordt er voor het eerst aan dat standpunt getwijfeld. 'Dit is een aardverschuiving.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zijn vader zei altijd: "Pas op voor de beer." En wijlen zijn grootvader vocht nog tegen de Russen in de Tweede Wereldoorlog, dus die zat ook niet boordevol mooie herinneringen. Maar Antti Laine is van 1991, groeide op in een andere tijd, en had zo zijn eigen gedachten over Rusland. "Ik dacht dat we er eindelijk overheen waren. Het Rusland waar ik mee opgroeide, was niet de Sovjet-Unie van mijn vader en grootvader."



We spreken elkaar aan de voet van een standbeeld met de prachtige naam Maail- manrauha: Wereldvrede. Vijf grote bronzen figuren houden vastberaden een wereldbol omhoog met daaromheen een vredeskrans. Gemaakt door Oleg Kirjuhin, en in 1990 door Moskou geschonken aan het Finse volk, als teken van de allerbeste bedoelingen.



Maar de wereld ziet er na de Russische inval in Oekraïne ineens heel anders uit, ook voor Antti. Hij vertelt over zijn dienstplicht (die bestaat hier nog), en de angst die doorklinkt in zijn stem is bijna voelbaar: "Als je bij ons in dienst gaat, mag je kiezen bij welk onderdeel je wilt, de marine, de luchtmacht of de landmacht. Ik koos voor het laatste. Daar krijg je dan te horen dat je in geval van oorlog een gemiddelde levensverwachting hebt van vijftien minuten. Maar er was geen oorlog, er was niks aan de hand, dus je lacht erom. Maar nu niet meer. Ineens is er wel oorlog. Rusland heeft een ander land aangevallen."

Sovjetbommen verwoesten Helsinki in de Winteroorlog in 1939. Sovjetbommen verwoesten Helsinki in de Winteroorlog in 1939. Foto: Getty Images

Antti is niet de enige Fin die momenteel in de war is. Voor het eerst verschijnen er opiniepeilingen waaruit blijkt dat een kleine meerderheid van de voorheen zo hartstochtelijk neutrale Finnen toch lid wil worden van de Navo. En als dat gebeurt, zo heeft het Kremlin al meerdere malen laten weten (deze week nog maar een keer), dan zou dat het einde betekenen van een decennialange vriendschappelijke relatie. Dan zijn de Finnen geen vrienden meer, maar vijanden. En dan zou het zo maar eens kunnen ("Je weet het nooit, kijk nu maar naar Oekraïne") dat Antti naar het front moet. "En dan word ik dus binnen vijftien minuten afgeslacht."



Hoe je er ook tegenover staat, alleen al de serieuze mogelijkheid van een Navo-lidmaatschap wordt hier in Finland gezien als een aardverschuiving. Mika Rönkkö (55) had het in elk geval nooit verwacht. "Totaal niet. Dit is dramatisch. Het is voor Finland veel veiliger om neutraal te zijn. Kijk naar onze ligging en onze geschiedenis. Je wilt hier geen oorlog met Rusland."





Een demonstratie in de Finse hoofdstad Helsinki tegen de Russische invasie in Oekraïene. Een demonstratie in de Finse hoofdstad Helsinki tegen de Russische invasie in Oekraïene. Foto: Mikko Stig / AFP

Schrijver en activist Rönkkö is een van de vele Finnen die graag en open willen vertellen over de relatie tussen Finland en Rusland. Hij groeide op in het tijdperk van Urho Kekkonen, de langstzittende president uit de Finse geschiedenis (van 1956 tot 1982) en de man die niet alleen de neutraliteitspolitiek vorm gaf maar er ook zijn naam aan leende: 'de lijn-Kekkonen'. In het hart van dit beleid ligt de beroemde Winteroorlog, die de Finnen uitvochten tegen de Sovjet-Unie. Op 30 november 1939 vielen de Sovjets hun buurland binnen op een manier die volgens Rönkkö erg doet denken aan wat er nu gebeurt in Oekraïne. "Zonder aanleiding of waarschuwing, met als excuus verzonnen provocaties. Het was een bittere, felle oorlog in een ijskoude winter."

De Winteroorlog duurde drie maanden, een week en zes dagen. De Sovjets waren zwaar in de meerderheid, maar verkeken zich op de verbeten tegenstand en de winterse omstandigheden. Aan Finse zijde stierven 25.000 soldaten, het Rode Leger verloor er 126.000. Ook het aantal Sovjet-gewonden was met 200.000 bijna vijf keer hoger dan dat van de Finnen, voornamelijk door de kou. "Mijn grootvader raakte drie keer gewond", zegt Rönkkö. "Bijna elke familie heeft een dergelijk verhaal. Ook al wonnen we uiteindelijk niet, deze oorlog heeft een mythische plek in onze geschiedenis." Zo kent iedere Fin de scherpschutter Simo Häyhä, bijgenaamd De Witte Dood, die in zijn eentje meer dan vijfhonderd vijandelijke soldaten doodschoot.

Schrijver en activist Mika Rönkkö. Schrijver en activist Mika Rönkkö. Foto: Unknown

Vervolgoorlog

Wat volgde, was een opgelegde vredesovereenkomst, waarin de zegevierende Russen een deel van Finland opeisten. Onmiddellijk klopte toen nazi-Duitsland aan: als de Finnen zijn kant zouden kiezen, dan zou het wel goed komen met die gebieden. Die hapten toe: de rest van de Tweede Wereldoorlog vochten ze aan de kant van de Duitsers in de zogenaamde Vervolgoorlog. Dat was een 'morele fout', zo klinkt het nu onder historici en beschouwers. Maar ook: "Er was geen alternatief."



Uiteindelijk trokken ze dus weer aan het kortste eind, toen de Sovjet-Unie als een van de overwinnaars uit de bus kwam. De heroverde gebieden werden prompt weer afgepakt, de verhoudingen waren bar slecht. De toenmalige president Juho Kusti Paasikivi zag dat het anders moest, koos het pad van de neutraliteit, dat vervolgens door zijn opvolger Kekkonen definitief werd vormgegeven.

Markku Kangaspuro, directeur Alexander Instituut. Markku Kangaspuro, directeur Alexander Instituut. Foto: Unknown

Markku Kangaspuro vat de naoorlogse Finse politiek als volgt samen: "We moeten altijd in gesprek blijven met de Russen. Het gaat simpelweg om onze veiligheid. En ook al heeft Finland nu een sterk leger, dat van Rusland is altijd nog een stuk groter." Kangaspuro is directeur van het Alexander Instituut, een vermaarde instelling voor Russische, Oost-Europese en Euraziatische studies in Helsinki. "Tijdens de Koude Oorlog was Finland onderdeel van de Russische bufferzone, of we dat nu wilden of niet. Moskou had nooit geaccepteerd dat we in een militaire alliantie zouden stappen, en al helemaal niet eentje waar ook Duitsland in zat. Daarom zijn we nooit lid geworden van de Navo."



De bevolking en ook een deel van het parlement waren aanvankelijk niet zo happig op de koers van achtereenvolgende regeringen, maar deze werd uiteindelijk toch breed geaccepteerd. "We hadden geen keuze", zegt Kangaspuro. "Het was een kwestie van overleven. Dansen op een koord." Er klonken vanuit het Westen natuurlijk wel kritische geluiden. Finland zou als 'neutraal land' zijn oren veel te veel laten hangen naar Moskou. En het was een publiek geheim dat Kekkonen bij elke belangrijke beslissing in het buitenlands beleid eerst te rade ging bij het Kremlin. Het leverde een nieuw woord op: finlandisering. En dat was geen compliment.

Omgekomen Sovjetsoldaten tijdens de Winteroorlog, in januari 1940. Omgekomen Sovjetsoldaten tijdens de Winteroorlog, in januari 1940. Foto: Getty Images

Maar eerlijk is eerlijk: de neutraliteitspolitiek legde Finland tegelijkertijd geen windeieren. Kangaspuro: "We kregen in alle rust de tijd om onze welvaartsstaat op te bouwen. Er werd enorm veel geld verdiend aan de handel met Rusland." Of zoals Mika Rönkkö het zegt: "We voelden ons westers, maar dan met een zeer goede relatie met de Sovjets. Ik kan me niet herinneren dat ik als jongetje ooit bang was voor ze. En andersom was en is het volgens mij ook zo. De gewone Russen zijn heel positief over Finland. De rijkeren hebben hier hun datsja's en komen duur winkelen, de iets minder rijken komen ook winkelen, maar dan gewoon met de bus."



En zo kan het dus dat er in Helsinki nog steeds standbeelden staan als Wereldvrede, maar ook het Vredesbeeld aan de Zuidhaven: een groot bronzen meisje uit 1968 dat twintig jaar vriendschap tussen Finland en de Sovjet-Unie verbeeldt. Waar dergelijke beelden elders in Europa na de val van de Muur snel verdwenen, staan ze hier nog altijd te blinken.

De Finse president Kekkonen met de Russische president Breznjev in 1977. De Finse president Kekkonen met de Russische president Breznjev in 1977. Foto: AP

Maar het is niet gezegd dat dit zo blijft. De vanzelfsprekendheid van de Finse neutraliteit is er een beetje vanaf. Opiniepeilingen laten zien dat 'de Navo-kwestie' langzaam maar zeker in een ander licht komt te staan: het aantal voorstanders stijgt, het aantal tegenstanders daalt, het aantal twijfelaars groeit. Misschien komt het door de manier waarop Vladimir Poetin de oude glorie van de Sovjet-Unie probeert te herstellen, misschien ook door recente filmpjes (uit 2020) als die van het Finse leger, waarin een aanval op Finland wordt nagebootst.

"We zijn op het ergste voorbereid", zegt een hoge militair op serieuze toon. "De verdediging van Finland rust op u en op ons leger." De agressor wordt niet met name genoemd, maar iedereen weet om wie het gaat. Kangaspuro: "De enige reden waarom Finland zo'n sterk leger heeft, is Rusland."

Bezorgd

Hoe het ook zij, na de Russische aanval op Oekraïne is ineens een kleine meerderheid van de bevolking voor toetreding tot de Navo. "Ja, we zijn bezorgd", zegt Kangaspuro. "Veel mensen zijn zelfs bang. En daar hebben we historisch gezien goede redenen voor. Maar: we moeten geen haast hebben. Dit is geen moment voor grote beslissingen. Het verstandigste is om af te wachten hoe de oorlog in Oekraïne verloopt."

Een training van Finse militairen anno 2022. Een training van Finse militairen anno 2022. Foto: Puolustusvoimat

Er zijn wat hem betreft twee mogelijkheden. Finland kan op deze voet doorgaan en de al bestaande samenwerkingsverbanden met afzonderlijke Navo-lidstaten nog meer aanhalen. Dat is oké voor de Russen, die het zelfs prima vinden dat de Finnen in het Navo-Partnerschap voor Vrede zitten. Dat is een club die is opgericht ter bevordering van het vertrouwen tussen het westerse bondgenootschap, Europese niet-leden en voormalige Sovjetrepublieken. Als de Finnen maar geen volwaardig Navo-lid worden. Dat is een stap te ver voor Moskou.



Finland moet dan volgens Kangaspuro wel zorgen dat de Zweden ook neutraal blijven. Als die alsnog besluiten bij de Navo te gaan, en dat is ook daar geen taboe meer, dan wordt het voor de Finnen erg lastig. Dan staan ze alleen. "De andere mogelijkheid is dat we toch Navo-lid worden, met alle risico's van dien. Het Kremlin heeft het al vaak gezegd: we zijn nu vrienden, maar als jullie Navo-lid worden, dan zijn we vijanden. Dat moeten we serieus nemen. Vergeet niet dat wij een grensgebied zijn. Wij zijn straks het front. Wij zijn die soldaat die maar vijftien minuten heeft."