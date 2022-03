Ruim zes jaar geleden verminkte een explosie in een Bredase woonwijk het lichaam van Chris van Esch. Tot zijn ergernis is de zaak nooit opgelost, het slachtoffer eist nu (weer) dat justitie het onderzoek heropent. Het OM weigert.

Op 11 november 2015 laat een daverende explosie de Bredase volkswijk Heuvel- kwartier trillen. Op straat ligt, naast zijn Mercedes, het verminkte lichaam van Chris van Esch. Stukken vlees van een weggeslagen onderarm en -been bungelen in de bosjes. Dagenlang vecht het zwaargewonde slachtoffer in het ziekenhuis voor zijn leven.



Ruim zes jaar later voert de inmiddels 69-jarige invalide man nog altijd een gevecht: tegen justitie. Het Openbaar Ministerie in Breda wil het vastgelopen onderzoek niet heropenen. Daarom is hij voor de tweede keer naar het gerechtshof gestapt. Politie en OM hebben het bomincident volgens hem nooit goed onderzocht. Het OM maakt niet bekend wat het onderzoek precies heeft opgeleverd, wel dat de zaak niet is opgelost en in 2016 is afgesloten. Van Esch is ervan overtuigd dat een aanslag op zijn leven is gepleegd.



Hij las op het parket het dossier en deed een vergeefs beroep op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat keert niet uit omdat er volgens het OM geen bewijs is gevonden voor een misdrijf.



Vorig jaar deed hij aangifte tegen de politie. Agenten hebben volgens hem twee processen-verbaal niet correct opgesteld. Zo zouden ze hem bijvoorbeeld geen vijf, maar slechts drie foto's hebben getoond van de restanten na de explosie, waarin hij iets hoopte te herkennen. Het OM vertrouwt de functionarissen en vervolgt ze niet. Van Esch vecht dit besluit nu aan bij het hof, als een laatste strohalm.



Hij zet de stomp van zijn rechter onderarm op tafel, stopt met links een sjekkie in zijn mond en trekt een brede grimas: "Haha! En ik heb ook al een paar advocaten versleten, doe alles nu zonder juridische bijstand. Ik laat me niet kisten, door niks of niemand."

De explosie

Na zijn dagelijks kaartavondje bij zijn vriend Deen aan het Thorbeckeplein in Breda, wil Chris van Esch die avond rond half elf naar huis rijden. Zijn zwarte Mercedes staat voor de deur. Daar klinkt de daverende ontploffing. Weer een aanslag in het criminele milieu, denken velen meteen. Van Esch (dan 63) heeft een crimineel verleden. Zijn strafblad vermeldt onder meer een poging tot doodslag, (vuur)wapens, wietkweek, omkatten en diefstal van auto's en vechtpartijen.



Wat er volgens het forensisch laboratorium ontplofte was PETN, een zeer krachtige militaire springstof, destijds ook in zwang bij terroristen en Nederlandse plofkrakers. Een explosief dat niet per ongeluk door een stootje kan ontploffen, maar ontsteking met een slaghoedje behoeft. Was het dan toch een gerichte aanslag?



De onderzoekers concluderen dat de springstof in een gele boodschappentas van Zeeman heeft gezeten. Een gat in de trottoirband ter hoogte van de Mercedes markeert de exacte plek van detonatie. Dus niet in of onder de auto, zoals te verwachten valt bij een moordaanslag, maar ernaast. Heeft de bestuurder de plastic shopper met verraderlijke inhoud soms zelf gedragen, was het een ongelukje? Dat scenario past beter in de verklaringen van twee buurtbewoners die de opvallende gele tas vlak voor de knal niet op de detonatieplek hebben zien staan.

Hulpdiensten op de plek waar Van Esch op 11 november 2015 werd getroffen door een explosie. Hulpdiensten op de plek waar Van Esch op 11 november 2015 werd getroffen door een explosie. Foto: Perry Roovers Fotografie

Ontwaakt uit zijn coma kan Van Esch zich naar zijn zeggen niets van de fatale avond herinneren. "Ik leed door de klap aan traumatisch geheugenverlies." Een psycholoog constateert dat hij kampt met 'gevoelens van kwaadheid, wrok en wraak'. En dat sprake is van 'een gemengde stoornis van emoties en gedrag'. "Maar beetje bij beetje kwam mijn geheugen terug", vertelt Van Esch. "Dat heb ik de officier verteld. Maar ze hebben niks met die informatie gedaan!"



Wat herinnert hij zich nu dan wel van de cruciale minuten voor de explosie? "We zitten nog wat na te praten. Deen zegt tegen me dat hij een tas met rommel heeft staan. Of ik die op weg naar huis ergens in een prullenbak wil stoppen. Ik ga met hem mee naar het schuurtje achter zijn woning en pak die shopper, zonder erin te kijken. Ik loop door het steegje naar mijn auto, doe met de afstandsbediening het portier open en dan: een enorme dreun en een witte wolk. Dat is het laatste wat ik weet. Dus ja, ik droeg die bom zelf, maar ik wist het niet."



Van Esch vindt dat de politie op basis van deze informatie nieuw onderzoek moet doen, onder meer naar de mogelijk rol van zijn toenmalige kaartvriend. "Hij had een kaartschuld bij mij van 8300 euro, want jokeren kon hij niet. Toch kan ik niet geloven dat hij wist dat er zo'n zwaar explosief in de Zeemantas zat. Misschien hebben anderen hem gebruikt."

Vijanden?

Zelf vermoedt Van Esch dat het explosief op afstand tot ontploffing is gebracht door inzittenden van een witte en donkere auto. Getuigen zagen die voertuigen kort na de klap wegrijden, volgens de een rustig, volgens de ander met piepende banden. De politie heeft wagens en bestuurders nooit achterhaald.



Maar wie wilde hem dan liquideren en waarom? Had Van Esch vijanden? In Breda doet al snel het verhaal de ronde dat hij Belgische drugscriminelen had opgelicht en kwaad gemaakt. De in Antwerpen geboren Brabander met Hollandse tongval legt uit: "Ik had bemiddeld voor Marokkanen uit Antwerpen die wiet wilden kopen. De eerste keer dat ze me oversloegen en direct bij de leveranciers in Breda kochten, kregen ze rotzooi mee. Ze wilden mij ervoor laten opdraaien. Ja, dat gaf effe bonje. Maar zo erg was dat allemaal niet."



Kaartvriend Deen zette de politie later in verhoor ook op een mogelijk crimineel spoor, zegt Van Esch: "Dat had ik niet van hem verwacht. Deen verklaarde verbaasd te zijn dat mij niet 'eerder zoiets was overkomen'. Want ik zou betrokken zijn bij cocaïne, synthetische drugs en chemicaliën. Maar dat is onzin. Ik ben daar ook nooit over gehoord door de politie. Ik ben de Bredase Willem Holleeder niet."

De plek waar de explosie plaatsvond, midden in een volkswijk in Breda. De plek waar de explosie plaatsvond, midden in een volkswijk in Breda. Foto: Perry Roovers Fotografie

Van Esch had naar eigen zeggen wel zware trammelant met een vriendin uit Breda. De vrouw had volgens hem achter zijn rug om een gezamenlijke wietoogst verkocht en hij zou volgens haar brand hebben gesticht hebben bij haar woning. Het leidde tot aangiftes over en weer. Van Esch werd aangehouden en bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.



Van Esch vertelt de politie nadrukkelijk over zijn verdenkingen tegen de vrouw. Maar zijn toenmalige advocaat Peter Schouten meldde aan deze krant in 2017 dat de recherche dat spoor 'uitvoerig heeft nagetrokken' en dat 'de vrouw het niet gedaan kan hebben'.



Opmerkelijk is dat buren van Van Esch, die dan nog in Breda woont, de politie vertellen dat hun buurman inderdaad een bom in huis had. Dat hadden ze van anderen gehoord, zo blijkt uit het dossier. Op bewakingsbeelden is te zien dat Van Esch op de avond van de explosie een koffertje uit zijn auto haalt en naar binnen brengt, een koffertje waar een bom in zou kunnen zitten. "Alleen klopt het niet: het was een gewoon bestekkoffertje. En de opname was van half elf. Toen lag ik al zwaargewond op de grond, 700 meter verderop. De tijdklok van de recorder stond gewoon fout. Later heeft de officier ook gezegd dat ik geen verdachte was."

'Vreemd' DNA

Het OM in Breda stelt geen vervolging in tegen de kaartvriend en voormalige vriendin. Gefrustreerd spant Van Esch een zogeheten artikel 12-procedure aan om dit toch af te dwingen. Maar het gerechtshof in Den Bosch wijst het klaagschrift in 2021 af. In zijn motivatie stipt het passages uit het politiedossier aan die in tegenspraak lijken met de toedracht zoals Van Esch zich die nu herinnert. Zo hebben twee getuigen verklaard dat ze zijn Mercedes vier minuten voor de explosie al met draaiende motor, open deur en ontstoken koplampen hadden zien staan in de straat. Toen ze weer in de woonkamer zaten, hoorden ze de knal. Dat strookt niet met de herinnering van Van Esch, die zegt dat de bom afging toen hij met de afstandsbediening de autoportieren opende.



Het hof vermeldt verder dat op resten van de ontplofte Zeemantas en twee gereedschapsstukken die naast de auto lagen geen 'vreemd' DNA (van een mogelijke dader, red.) is aangetroffen, louter dat van Van Esch. Het hof komt tot de slotsom dat er 'onvoldoende bewijs' is voor een rechter 'om tot veroordeling van de vriendin, kaartvriend of een andere onbekend gebleven persoon te komen'. Daarbij valt volgens het hof niet te verwachten dat extra onderzoek na al die jaren wel 'nader wettig en overtuigende bewijs', zal opleveren.



Door de klap verloor de West-Brabander zijn rechteronderarm en -been en is hij rechts behalve doof ook nagenoeg blind. "Maar ik voel me beresterk. Ik ga er drie, vier keer per week op uit, bijvoorbeeld naar mijn moeder in Breda. Aanvankelijk ook naar mijn stamcafé. Tot de kroegbaas zei: 'Je bent niet meer welkom Chris. De klanten zijn bang dat ze het hier komen afmaken'."



Van Esch zegt dat hij onbevreesd is, ook al is hij er rotsvast van overtuigd dat iemand het op hem had gemunt. "Ik heb verder met niemand ruzie, maar het moet toch ergens vandaan komen? Het kan natuurlijk ook nog een groot misverstand zijn."

Chris van Esch voelt zich, ondanks zijn verminkingen, nog 'beresterk'. Chris van Esch voelt zich, ondanks zijn verminkingen, nog 'beresterk'. Foto: René Schotanus / Pix4Profs

Hij vermoedt dat zijn criminele verleden hem nu parten speelt en dat politie en justitie vanwege zijn reputatie de zaak willen laten rusten. "Maar ik heb mijn wilde haren allang verloren."



"Desnoods", klinkt het vastberaden, "los ik de zaak zelf op. Dat heb ik de officier ook persoonlijk verteld. 'Als ik weet wie de dader is', zei ik tegen haar, 'dan schiet ik hem dood en loop ik niet weg. Dan heeft u bloed aan uw handen.'Ik had gehoopt dat ze me zou vervolgen, want dan kwam mijn zaak weer in de aandacht. Maar ze reageerde niet. Ik heb haar beloofd dat ik het onderzoek weer op tafel krijg. En als het een goed onderzoek wordt, accepteer ik elke uitslag."



'Zaak is afgerond'



'Het is zijn probleem'



Het Openbaar Ministerie reageert inhoudelijk niet op de kritiek van Chris van Esch. "De status van het onderzoek is dat dit is afgerond. Dit onderzoek heeft niet geleid tot identificatie van de dader. De politie neemt het aandragen van nieuwe informatie te allen tijde serieus, maar in dit geval heeft dit niet geleid tot een vervolgbare zaak." De vriendin met wie Van Esch in onmin leefde, heeft niet gereageerd op verzoeken van deze krant om over de zaak te praten.



"Er is maar één man die deze zaak kan oplossen, en dat is Chris zelf." Dat zegt de 75-jarige Deen, de kaartvriend voor wie Chris van Esch naar zijn zeggen de tas met bom zou hebben meegenomen. Die herinnering is volgens Deen fout: "Er was geen gele tas. En hij is die avond niet in mijn schuurtje geweest om die te pakken. Chris is door de voordeur naar buiten gelopen. Ik ging naar het toilet en toen hoorde ik de explosie. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik heb medelijden met hem, maar dit is zijn probleem."



Deens neef Henk uit St. Willebrord kaartte zoals gebruikelijk die avond ook een potje mee, maar vertrok iets eerder naar huis. "Ik heb geen gele tas gezien en weet er verder niks van."