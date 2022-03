Eén op vijf mensen krijgt een aandoening die uiteindelijk tot dementie zal leiden. In Vlaanderen gaat het nu al om ongeveer 150.000 personen en hun aantal neemt razendsnel toe. Maar wat is dementie precies en wat is het verschil met de ziekte van Alzheimer? Helpt het om kruiswoordraadsels op te lossen zodat je er nooit last van krijgt? Hoe ga je om met een ouder of partner die dementie heeft? Sander Aerens, verpleegkundig specialist geriatrie in het UZ Gent, legt uit.

Eerst en vooral even dit: dementie op zich is geen ziekte. De symptomen van dementie worden altijd veroorzaakt door een ándere ziekte. Symptomen zijn onder andere dingen vergeten, moeilijkheden met taal, bepaalde handelingen niet meer kunnen uitvoeren en minder vaardig zijn op sociaal vlak. In het eindstadium is iemand met dementie volledig in zichzelf gekeerd. "Er zijn meer dan vijftig aandoeningen die dementie veroorzaken. De meest voorkomende daarvan is de ziekte van Alzheimer", legt Sander Aerens (31) uit. "In twee gevallen op de drie wordt dementie veroorzaakt door Alzheimer."

Steeds meer mensen met Alzheimer

Hoeveel mensen met dementie - en bijgevolg met Alzheimer - er zijn, is niet precies te zeggen omdat de diagnose meestal niet meteen gesteld wordt. Volgens een studie die begin dit jaar gepubliceerd werd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, waren er in 2019 al 141.000 Vlamingen met dementie en zullen het er in 2070 maar liefst 283.000 zijn. Sander Aerens: "We verwachten inderdaad een toename van het aantal mensen met dementie als gevolg van de vergrijzing. Al is dat niet de enige oorzaak van de stijging. Ook een minder gezonde voeding speelt een rol. In Azië, waar gezonder en minder vet gegeten wordt, komt dementie minder voor. Hetzelfde geldt voor landen die grenzen aan de Middellandse Zee, waar de inwoners een mediterraan dieet volgen."

Sander Aerens, verpleegkundig specialist geriatrie in het UZ Gent. Sander Aerens, verpleegkundig specialist geriatrie in het UZ Gent. Foto: Wannes Nimmegeers

Aerens benadrukt dat je niet kan genezen van Alzheimer. De symptomen nemen steeds meer toe. Voorkomen dat je de ziekte krijgt, is ook niet mogelijk. Bij iemand met de aandoening gaan de hersencellen stuk doordat eiwitten zich ophopen in het brein. En daar bestaat helaas geen wondermiddel tegen. Maar je kan de ziekte, die zich meestal begint te manifesteren als iemand 70 of ouder is, wél vertragen. "Wat niet helpt, is kruiswoordraadsels invullen of sudoku's oplossen", zegt Aerens. "Veel mensen denken dat het wel goed komt omdat ze bezig zijn met hun geest. Dat is niet zo. Gezond eten, bewegen, sporten én sociale contacten onderhouden kan het proces wel remmen. Je kan met andere woorden beter met je vriendinnen bingo gaan spelen of samen gaan zwemmen in plaats van alleen thuis een spelletje tetris te spelen."

"De voorbije twee jaar, toen er door corona veel minder sociaal contact mogelijk was, hebben we gezien hoe mensen met dementie op heel korte tijd heel fel achteruit gingen. Onder de mensen blijven is dus cruciaal. Dat komt doordat zaken waar emoties aan te pas komen, belangrijker worden naarmate de gedachtengang achteruit gaat. Als je als ouder of partner inspeelt op emoties, kan je de persoon met dementie vaak wel nog bereiken", verduidelijkt Aerens, die in het UZ Gent mantelzorgers coacht. "Wat je niet moet doen als je je ouder met dementie bezoekt in het woon-zorgcentrum, is vragen: 'Ken je me nog?' Het antwoord zal toch 'nee' zijn en bijgevolg keer op keer teleurstellend voor de vragensteller."

Samen genieten

"De persoon met dementie zal de naam van zijn kind of partner misschien niet meer kunnen zeggen maar wél nog het fijne gevoel herkennen dat die persoon hem geeft. Dáár moet je als mantelzorger op inspelen. Zo zal je toch kunnen genieten van momenten die aangenaam zijn voor jezelf én voor je ouder of partner met dementie. Hoe je precies moet omgaan met iemand met dementie, is maatwerk. Het hangt af van persoon tot persoon en van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Een handboek 'hoe omgaan met dementie' bestaat niet. Wat ik mantelzorgers altijd aanraad, is om zich te laten te begeleiden. Probeer het niet alleen te doen. Hulp vragen kan bijvoorbeeld bij je huisarts, in elk ziekenhuis of bij de Alzheimer Liga. Nog altijd voel ik dat er veel schaamte is om hulp te vragen. Het raakt ons bijzonder hard zodra er wat mis is met het geheugen. Maar als je tandpijn hebt, ga je toch ook naar de tandarts?"