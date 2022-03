In het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn opende gisteren De Henny Huisman Show. De expositie was eerst te zien in een meubelzaak.

Het was een prachtig gezicht, drie jaar geleden, op een zaterdagochtend in een meubelzaak in Hoogeveen: voormalig showmaster Henny Huisman die door zijn leven 'wandelde'.



Heel lang verhaal enigszins kort: in de zaak van de Drentse meubelhandelaar/uitvaartondernemer Hans Jutstra was jarenlang het Henny Huisman-museum gevestigd. Ooit 'boekte' Jutstra de man achter tv-monumenten als De Mini Playbackshow en De Surprise Show om ouderen een leuke middag te bezorgen. Huisman vroeg Jutstra op zijn beurt het interieur voor de woning van hem en echtgenote Lia te verzorgen en daar, in het Noord-Hollandse Bakkum, toverde de gewezen presentator het ene na het andere relikwie uit zijn lange loopbaan tevoorschijn. Kledingrekken vol outfits uit het winkeltje van De Mini Playbackshow.

Z'n eerste drumstel - Huisman drumde ooit in onder meer de band Lucifer, met zangeres Margriet Eshuijs. Een replica van een Zaans Huisje, z'n eerste koopwoning. En welja, een kanon (Huisman: 'gekregen van de RTL-directie, omdat ik hun kijkcijferkanon was'). Televizier-Ringen. Jutstra vond dat het museumstukken waren en stond een vleugel van zijn zaak af voor het Henny Huisman-museum, omdat ze volgens hem 'een groter publiek verdienden'. De hoofdpersoon, destijds: "Mijn vrouw zei: als dat betekent dat al die rotzooi eindelijk van onze zolder verdwijnt, dan vind ik het een uitstekend idee."

Bij de opening van de tentoonstelling De Henny Huisman Show in het Museum van de Twintigste eeuw in Hoorn, met Jacques d'Ancona. Bij de opening van de tentoonstelling De Henny Huisman Show in het Museum van de Twintigste eeuw in Hoorn, met Jacques d'Ancona. Foto: Brunopress

Enorme eikel

Die rotzooi kwam onlangs terug naar Noord-Holland, vertelt Huisman (nu 70) drie jaar later, in een stroom woorden die nauwelijks te stoppen is. Dat gaat ongeveer zo: "Die Jutstra is echt een groot fan, geweldige kerel. Maar hij en zijn gezin liepen tegen narigheid aan, echt heel vervelende persoonlijke omstandigheden. Waarop Hans zei: die stoelen moet ik blijven verkopen, want daar leef ik van. Maar ik krijg het even niet meer voor elkaar om mensen enthousiast te ontvangen in jouw winkeltje van vroeger. Begrijp ik, tuurlijk. Als je weet wat dat gezin overkomen is, ben je wel een enorme eikel als je jezelf alsnog belangrijker vindt."



"Enfin, het spul moest terug. Laat nou net de woning van mijn aangewaaide kleinzoon Maurits in Castricum leeg staan. Hij woont sinds kort samen met mijn kleindochter Emma. Wist je trouwens dat zij in verwachting is? Jaja, in mei word ik overgrootvader. Ze is 19, hij 21. Prachtig joh, Lia en ik waren er ook jong bij. Geweldig, toch?"

'Aangewaaide' kleinzoon Maurits Hazelaar (links op de foto) opende de tentoonstelling. 'Aangewaaide' kleinzoon Maurits Hazelaar (links op de foto) opende de tentoonstelling. Foto: Brunopress

"Maurits wil ook graag televisiepresentator worden. Ongelooflijk toch, dat hij nou net verkering krijgt met Emma, die Henny Huisman als opa heeft? Hij heeft I can see your voice gewonnen vorig jaar, als The Joker. En hij heeft stage gelopen bij Carlo Boszhard. Moet je nagaan: in zijn huis stonden dus allemaal spullen waar hij zelf van droomt, hè."



"Maar wat doet die Maurits nou, de etter? Hij gaat achter m'n rug musea bellen, of ze interesse hebben in mijn collectie. En ja hoor, het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn en Beeld en Geluid vinden het ge-wel-dig. Beeld en Geluid stelt wel als voorwaarde dat ze na een expositie alle stukken mogen houden. Vind ik prima, want mijn spullen komen daar tussen iconische stukken van Swiebertje en Van Kooten & De Bie te liggen."

"Hun plaatsnaambord van Juinen, de jas van de Vieze Man, schitterend! Maar we doen het zo: eerst de expositie in Hoorn, lekker in de buurt ook. Met een audiotour, die ik zelf heb ingesproken. Fantastisch museum trouwens, heel mooie permanente collectie. Je komt je hele jeugd tegen. Nou ja, alles is daar minimaal tot en met oktober te zien. En als het een beetje loopt, verlengen ze de tentoonstelling misschien wel. Als het daar klaar is, gaat al het spul dus naar Beeld en Geluid in Hilversum."

Henny Huisman en Jacques d'Ancona. Henny Huisman en Jacques d'Ancona. Foto: Brunopress

Bulletje

"Ik heb Maurits de expositie laten openen. Ja, opa vertelde ook even wat, maar laat de presentatie maar over aan mijn aangewaaide kleinzoon. Jacques d'Ancona was er, maar ook Aad Peters, die Bulletje speelde. Aad is een aparte, hij wilde met dat gedoe in Hoogeveen nooit iets te maken hebben, omdat Bulletje zonder hem maar een 'dood ding' is. Nu hebben we iets bedacht: de bezoekers drukken op een knop en dan komt Bulletje helemaal omhoog, met die vaste kreet van hem: hoeeehhhhh!"

"Ach, hoe vaak ik dat niet gehoord heb als mensen mij herkenden, dat geluid van Bulletje. En al die mensen denken dat ze origineel en leuk zijn, hè. Nou moet ik eerlijk zeggen: ik was eens in New York, bij de première van een musical van Joop van den Ende. Kom ik daar Roger Moore tegen, dus ik zeg veel te hard: daar zal je Ivanhoe hebben, zeg. Roger Moore draait zich om en zegt in het Engels tegen me: zo, jij bent een echte fan. Ik deed bij hem dus precies hetzelfde."