Rijke Russen zitten met hun superjachten in hun maag nu de EU sancties tegen hen heeft uitgevaardigd.

Superjachten. Net als sjeiks en koninklijke families in Arabische landen zijn Russische magnaten er dol op. Zo'n 10 procent van alle superjachten is in handen van rijke Russen, mogelijk zijn het er iets meer. Maar nu de EU en de VS sancties hebben uitgevaardigd tegen puissant rijke Russen die nauwe banden hebben met president Poetin, zijn die jachten een probleem. Ze kunnen in beslag genomen worden.

En dat gebeurt. In Italië en Spanje bijvoorbeeld. Spanje legde deze week de Crescent aan de ketting, een jacht van 135 meter lang. De reden? Volgens de Spaanse regering is onduidelijk van wie het jacht is. De eigenaar moet zich bekendmaken. Het schip vaart onder de vlag van de Kaaiman-eilanden en daar zou ook de eigenaar, een bedrijf, huizen. Maar vaak gaan de echte eigenaren van megajachten schuil achter een rookgordijn, opgetrokken uit bedrijfjes, trusts, brievenbusfirma's en andere entiteiten.

Maar als de vermoedelijke ook de daadwerkelijke eigenaar is, zal het superjacht nog een tijd in de haven van Taragona blijven. Het gaat waarschijnlijk om Igor Setsjin, baas van het staatsoliebedrijf Rosneft, nauw gelieerd aan Poetin en dus op de sanctielijst. Diezelfde Setsjin kan ook niet meer varen op de 86 meter lange Amore Vero. Daarop heeft Frankrijk beslag gelegd.

De Amore Vero, aan de ketting in Frankrijk. De Amore Vero, aan de ketting in Frankrijk. Foto: Reuters

Britse bemanning heeft Russisch jacht verlaten

De Amore Vero lag in een haven voor een renovatiebeurt. Zo'n beurt kreeg in Hamburg ook de Dilbar, het zelfs voor superjachtbegrippen kapitale schip van staalmagnaat Alisher Oesmanov. Of het 157 meter lange schip met een geschatte waarde van 600 tot 750 miljoen dollar door de Duitse douane in beslag is genomen, is niet helemaal duidelijk.

Zeker is wel dat de bemanning, geleverd door een Britse firma, niet meer op het schip werkt. Zeker is ook dat de Dilbar, uitgerust met twee helikopterdekken en een zwembad van 25 meter, zijn Hamburgse dok voorlopig niet zal verlaten.

De Dilbar, hier op een archieffoto op de Bosporus, momenteel vastgehouden op een droogdok bij Hamburg. De Dilbar, hier op een archieffoto op de Bosporus, momenteel vastgehouden op een droogdok bij Hamburg. Foto: Reuters

Activisten 'bevrijden' olichargen-villa's

Niet alleen de Italiaanse autoriteiten hebben hun oog laten vallen op de villa's van Russische oligarchen, ook activistische krakers leggen graag beslag op de woningen. Maandag lukte het een groep activisten in Londen om zichzelf toegang te verschaffen tot de miljoenenvilla van Oleg Deripaska - tegen wie het Verenigd Koninkrijk sancties heeft afgekondigd - in de dure Londense wijk Belgravia.

De groep hing een Oekraïense vlag en een spandoek met de tekst 'Dit eigendom is bevrijd' aan het balkon van de villa. Ze lieten weten de villa open te willen stellen voor Oekraïense vluchtelingen die onderdak nodig hebben. Maar de actie duurde niet lang; na enkele uren werden de activisten door de politie uit de villa verwijderd en gearresteerd. Woensdag werden ze vrijgelaten.

Ook in Biarritz, aan de Franse kust, werd een villa 'bevrijd'. Hier braken twee Russische activisten binnen in het huis van Kirill Sjamalov, een oud-schoonzoon van Poetin en de jongste miljardair van Rusland die onder de sancties valt van de Britten. De activisten herdoopten het huis tot 'Villa Oekraïne' en pleitten er ook hier voor om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in de ruime woning, die acht slaapkamers telt. Net als in Londen werden de activisten al snel gearresteerd, maar ook zij zijn inmiddels weer op vrije voeten.

De Solaris, hier voor anker voor de kust van Montenegro. De Solaris, hier voor anker voor de kust van Montenegro. Foto: AP

Jacht met antiraketsysteem en onderzeeër

Roman Abramovich, de bekendste Russische oligarch en tot voor kort eigenaar van de voetbalclub Chelsea, ontkwam aan de greep van de Spaanse overheid. Tot voor kort lag zijn 140 meter lange Solaris in Barcelona, maar het vertrok onlangs naar Montenegro en werd deze week gespot in de buurt van Turkije.

Abramovich' andere schip, de 162 meter metende Eclipse, voorzien van een antiraketsysteem en een onderzeeër, is na een tocht over de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee beland en voer donderdag niet ver van Sicilië. Mogelijk zoekt Abramovich naar een plek waar hij zijn mariene bezittingen veilig kan stallen.

De Graceful bij Kiel, naar verluidt eigendom van Vladimir Poetin. De Graceful bij Kiel, naar verluidt eigendom van Vladimir Poetin. Foto: Reuters

Niet te traceren

Dat hebben er meer gedaan. Opvallend druk is het rond de Malediven waar een aantal oligarchenschepen liggen. Daar hoeven de eigenaren niet bang te zijn voor een inbeslagname. Er zijn schepen die op weg lijken naar Vladivostok in Oost-Siberië, vanwege de huidige temperaturen niet de meest aangename ligplek.

Er zijn ook schepen die een tijdje hun automatische identificatiesysteem hebben uitgezet - wat verboden is - en dus niet te traceren waren.

Te traceren was wel de Graceful, een schip van 82 meter dat daarmee net in de categorie superjacht valt. Ook dat schip was voor een onderhoudsbeurt in Hamburg, maar het verliet de haven nog voordat de werkzaamheden waren voltooid. Dat was op 7 februari en het sterke vermoeden rees toen al dat de eigenaar bang was dat zijn boot geconfisqueerd zou worden vanwege de grote Russische troepenbewegingen rond Oekraïne.

Wie die eigenaar is? Vladimir Poetin, zo wordt alom geschreven.