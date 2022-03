200 euro aan contractkosten moeten eerstejaarsstudenten van het Erasmus University College (EUC) in Rotterdam aftikken als ze hun intrek nemen in een studentenkamer aan het Stadhuisplein. Het vermoeden van een student dat er iets niet in de haak was met dat bedrag werd vorige week bevestigd. In plaats van 200 euro, kwam de rechter uit op een bedrag van 7,72 euro. 'Het ging mij om het principe.'

Het is een mooie belofte: voor alle eerstejaarsstudenten van het EUC is gegarandeerd een woonplek beschikbaar in een studentencomplex middenin het centrum van Rotterdam. Zeker in deze tijd van grote woningnood én vanwege het feit dat veel studenten van de opleiding uit het buitenland komen, is dat een prettige bijkomstigheid. Dat je bij het tekenen van het huurcontract 200 euro aan contractkosten moet betalen, neem je dan voor lief, toch?

Joris Pijpers (22), inmiddels vierdejaarsstudent van het EUC, dacht daar anders over. Hij nam in 2018 zijn intrek in het Lucia-complex aan het Stadhuisplein en had vrijwel meteen door dat er niets klopte aan die contractkosten. "Het ging me niet eens om het geld, maar vooral om het principe", vertelt de student over zijn jarenlange strijd om de verhuurder ter verantwoording te roepen.

Het EUC verplicht eerstejaarsstudenten om gedurende het eerste collegejaar in het Lucia-complex te wonen. De woningen zijn gemiddeld 18 vierkante meter en de maandprijs bedraagt ongeveer 719 euro. Daar komt een eenmalige booking fee bij van 200 euro, is op de EUC-website te lezen. Waar dat bedrag precies voor is, staat er niet bij.

Joris benadrukt dat het voor studenten 'heel nice' is dat de universiteit een woonplek regelt en dat de huur, zeker als je recht hebt op huurtoeslag, relatief meevalt. "Ik denk dat de gemiddelde EUC-student niet moeilijk doet over die 200 euro, maar het probleem van uitbuiting op de woningmarkt is natuurlijk veel breder. Voor mij voelde het dan ook meer als een gevecht tegen het 'systeem'."

Studenten van het Lucia-complex, rechts op de foto. Studenten van het Lucia-complex, rechts op de foto. Foto: Bart Hoogveld

De student kwam via via in contact met jurist Floris Vaneveld, die met zijn juridisch adviesbureau Squarerent opkomt voor de belangen van huurders. "Over het algemeen zijn dit soort kosten onrechtmatig", legt Vaneveld uit. "We hebben bij verhuurder Raffeisen, een Weens bedrijf, opgevraagd waar de kosten voor stonden. Dat bleken grotendeels kostenposten die niet in rekening gebracht mogen worden bij huurders. Dit gebeurt in de particuliere woningmarkt heel vaak. Het opvallende hieraan is dat de universiteit eraan verbonden is. Die dwingt je om daar te wonen en vervolgens word je, simpel gezegd, opgelicht."

Vorige week bepaalde de rechter dat het merendeel van de kosten inderdaad onrechtmatig verhaald was op de student. Van de in totaal veertien diensten die Raffeisen had opgevoerd als onderbouwing voor de hoge contractkosten, acht de rechter er slechts drie terecht. De rechter komt voor deze diensten uit op een bedrag van 7,72 euro. Fors minder dan het bedrag dat de verhuurder in rekening brengt dus.

"Het voelde als gerechtigheid, alsof ik had gewonnen van het systeem", lacht Joris. Het geld dat hij terugkrijgt, iets meer dan 192 euro, wil hij aan een goed doel schenken. "Aan malarianetten of zo. Daar kan ik veel mensen mee helpen."

Universiteit draagt verantwoordelijkheid

Ondanks dat Raffeisen in het ongelijk is gesteld, neemt Vaneveld de verhuurder niets kwalijk. "Die wil gewoon geld verdienen. Ik vind wel dat de universiteit hier verantwoordelijkheid in draagt. Zij verplichten studenten daar te wonen. Ik snap niet dat zij hier zomaar in meegaan en zelf geen onderzoek doen."

Een woordvoerder van de universiteit zegt dat de huurcontracten van de studentencomplexen van de universiteit worden afgesloten tussen de huurder en verhuurder, maar dat wel ze wel gaan kijken naar deze zaak. "Wij gaan de uitspraak van de rechter bestuderen en met de verhuurder contact opnemen om de uitspraak te bespreken."