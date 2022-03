Bennie List (61) heeft de ongeneeslijke ziekte ALS. Wanneer zijn huis in Rijssen moet worden aangepast schiet zijn sociaal gevoelige werkgever hem te hulp. Maar dan komt de belastingdienst... Goedheid wordt bestraft.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In 2020 werd bij Bennie de progressieve spierziekte ALS geconstateerd. Zijn werkgever - de VDR Bouwgroep in Deventer - laat het hart spreken. Het bedrijf zorgt ervoor dat in no-time de woning is aangepast met een rolstoel toegankelijke slaap- en badkamer op de begane grond. VDR bouwt en betaalt dat uit een soort 'lief- en leedfonds'. Directeur Luc Baltus wil niet dat er tijd verloren gaat door misschien trage ambtelijke molens. Met zijn gulheid bewijst hij niet alleen zijn werknemer een dienst, maar in feite ook de gemeenschap.

Vaak tergend traag

Want gemeenten hebben een zorgplicht om patiënten zoals List te helpen, zodat zij nog zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. Dat is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar het verstrekken van hulpmiddelen en woningaanpassingen - die de gemeenten via de Wmo moeten betalen - gaat vaak tergend traag. De ALS-patiëntenvereniging klaagt daar steen en been over. Terwijl met zo'n progressieve ziekte elke dag telt.

Gepeperde aanslag

Baltus heeft er geen trek in om zijn ernstig zieke projectleider ook nog eens zo'n ambtelijke traject mee te laten maken. VDR regelt het zelf. De gemeente Rijssen-Holten is er via de Wmo daardoor geen cent aan kwijt. Maar de Belastingdienst beziet dit menselijke gebaar heel anders. Zij zien de woningaanpassing plots als 'een gift' aan de Rijssenaar. Als een schenking, dus als 'inkomen'. Bennie List krijgt daarom een gepeperde aanslag van vele duizenden euro's: hij moet schenkingsbelasting betalen.

Luc Baltus van VDR Bouwgroep. Luc Baltus van VDR Bouwgroep. Foto: Henri van der Beek

Keihard afgestraft

Marjo List: "Dit is toch ongekend wrang? Als het via de Wmo was verlopen gebeurt dat niet. Maar nu iemand anders heeft betaald geldt die woningaanpassing ineens als een schenking en extra inkomen. De goedheid van de werkgever - waar de samenleving ook profijt van heeft - wordt dus keihard afgestraft. De Belastingdienst zegt: regels zijn regels. Maar hoe lief is het als je baas je zo helpt. Niemand heeft hier toch last van. Onbegrijpelijk."



De Belastingdienst was niet voor een reactie bereikbaar. Het bedrijf heeft intussen met de dienst af kunnen spreken, dat zij voor de zieke List ook deze 'wrange aanslag' betaalt. Van een kwijtschelding kan geen sprake zijn. In plaats van dat de overheid nu Wmo-geld kwijt is, incasseren ze zelfs. Baltus slikt het maar.

Moreel verwerpelijk

"Qua regels klopt het helemaal hoe de fiscus zich opstelt. Maar moreel vind ik er wel wat van. Er zijn regels , en geen flexibiliteit. Wij proberen samen als bedrijf het goede te doen. Uitgaand van vertrouwen. Zo is dit bedrijf opgericht en groot geworden. Maar de Belastingdienst gaat uit van wantrouwen."

Baltus wil er niet om procederen. "Dat kost alleen nog maar extra aan advocaatkosten. Wie is daarbij gebaat? We laten het maar zo, al voelt het als onrechtvaardig. We hebben als bedrijf binnen de lijntjes gekleurd. We hebben voor Bennie willen zorgen dat hij nog snel een aangename plek heeft. Want laten we wel zijn. Het is de ziekte uitzitten en dan sterven."

"Er is een gewone uitbouw gemaakt, geen extra luxe of zo. En profiteert de familie List hier nou van? Ze hebben door die uitbouw in feite geen tuin meer, dus van echt meerwaarde kan je niet spreken. Maar: óók die situatie was via de Wmo niet anders geweest. Ik vind het buitengewoon zuur."

Trage molens

Bennie - eerder een fanatiek fietser - en Marjo zijn dankbaar dat ze zo snel zijn geholpen door de werkgever. Zij doet namens haar man het woord, omdat hij ALS in de zogenoemde bulbaire variant heeft en moeilijk praat. De ziekte tast dan als eerste het spraakvermogen en de ademhaling aan.

Het echtpaar vreesde de traagheid waarmee de uitvoering van de Wmo vaak gepaard gaat. Zo gaat een gemeente altijd eerst kijken of er een alternatief is voor de uitbouw. Verhuizen naar een aangepaste woning of het plaatsen van een tijdelijke wooncontainer in de tuin, bijvoorbeeld. Een uitbouw is pas de derde optie. Zoiets uitzoeken vergt tijd.

Bennie en Marjo List in de uitbouw, die nodig is vanwege zijn ALS. Bennie en Marjo List in de uitbouw, die nodig is vanwege zijn ALS. Foto: Lenneke Lingmont

Slechter en slechter

"Alles wat je als patiënt nodig hebt moet apart worden aangevraagd en dan beoordeeld. Als je een rolstoel vraagt, kijken ze eerst of je die dan al nodig hebt... En om eerlijk te zijn, wil je daar helemaal geen energie in steken. Je wilt de tijd die je nog rest juist samen zo goed mogelijk besteden. Want je weet: hij wordt alleen maar slechter en slechter en het gaat harder dan je wil. Wat is het dan geweldig als je werkgever zegt: Jij gaat niet in een keet zitten, en we gaan ook niet zitten wachten. Wij regelen het."

Baltus: "Daar hebben we een fonds voor, waar jaarlijks 1 procent van onze winst in gaat. Voor onze mensen die ineens aan de verkeerde kant van het geluk komen. Onze oprichter Piet van de Raadt heeft dat zo gewild. Toen hij met pensioen ging schonk hij in 1983 zijn bedrijf middels een stichting aan zijn medewerkers. Tot op de dag van vandaag worden de aandelen door de medewerkers beheerd. En we kennen elkaar allemaal. Dat is vertrouwen in het goede."