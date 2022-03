Kankerpatiënten krijgen tijdens de chemo vaak te maken met smaakverandering en smaakverlies. Daar probeert Imke Vogels (20) met haar concept ‘Kus&knuf’ op in te spelen.

Ze heeft chocolaatjes ontwikkeld die zijn aangepast in vorm en smaak. "Als je zo'n metaalsmaak in je mond hebt, wil je het liefste niks eten", zegt de studente uit Venhorst die affiniteit met het onderwerp heeft. In februari 2020 verloor Imke Vogels haar vader aan de gevolgen van kanker.

Tijdens haar afstuderen voor de opleiding Food Innovation aan de Hogere Agrarische School (HAS) koos ze ervoor om iets te ontwikkelen voor kankerpatiënten. Onderzoek bevestigde dat patiënten die chemotherapie krijgen veel last hebben van smaakaantasting. "Dat heeft een grote invloed op hun eetgenot. Eten staat in de top drie van de meest besproken onderwerpen op de oncologie-afdeling."

Wat moeten ze eten?

Daarom vroeg Vogels aan diëtistes, patiënten en naasten wat zij missen. "Patiënten weten niet goed wat ze moeten eten en de omgeving vindt het lastig om te bedenken wat ze moeten zeggen of geven. Alles voelt kwetsbaar."

Een genietmomentje voor kankerpatiënten tijdens of na hun chemo, dat kwam in Imke Vogels' gedachten op. "Chocolaatjes die zijn aangepast in vorm en smaak, die je kunt geven om iemand een hart onder de riem te steken. Er staat een mooie tekst op de verpakking die te personaliseren is. Zo kun je iets speciaals doen voor een ander en patiënten kunnen genieten van iets dat is aangepast aan hun smaak. Dat kunnen ze goed gebruiken."

Zout en zuur

Als iemand dat laatste kan beamen, dan is het Jolanda van Helvoort (46) wel. Zo'n drie jaar geleden kreeg zij de diagnose borstkanker en belandde in een anderhalf jaar durende behandeling. "De eerste twee weken van de chemo had alles een metaalachtige smaak. Je hebt dan minder behoefte aan eten, maar je moet wel iets binnen krijgen."

Haar schoonzus had ook kanker en beiden kregen dezelfde chemo, soms zelfs op dezelfde dag. Dan begrijp je elkaar snel. "Zo hadden we soms ineens behoefte aan zout en zuur. Als we ons goed voelden, was het vaste prik om naar de McDonald's te gaan en radler citroen te drinken. Maar dat kon na een week weer veranderen. Door de chemo gaat je mond bijvoorbeeld snel kapot en dan wil je juist even geen zout, gekruid of pittig eten. Het is allemaal ontzettend lastig."

Imke Vogels: 'Mijn eigen bedrijf, dat is heel leuk.' Imke Vogels: 'Mijn eigen bedrijf, dat is heel leuk.' Foto: Sem Wijnhoven/DCI Media

Kus&Knuf is het antwoord van Imke Vogels om die klip te nemen. "De chocolaatjes zijn heel dun en hebben afgeronde hoekjes", legt ze uit. "Door de chemo krijgen veel mensen last van wondjes in hun mond. Zo kunnen ze iets eten zonder zichzelf pijn te doen aan scherpe randjes. Verder kunnen ze kiezen uit verschillende smaken. De verandering in smaak is namelijk niet voor iedereen of in elke periode gelijk."

Prikkel in de mond

Ze heeft verschillende toevoegingen gedaan aan de chocolade. "Voor de mensen die last hebben van smaakverlies, heb ik bijvoorbeeld extra zout of pit toegevoegd. Ik heb ook één variant waarbij je een prikkel in je mond krijgt. Een soort warmte. Dan heb je toch een gevoel in je mond. Ook al proef je niks, zo kan je toch iets van eetgenot ervaren."

Van Helvoort is voor. "Ik heb het ook mogen proeven. Wat mij met name opviel was hoe zacht de chocolade is. Het is zo dun dat het bijna iets bijzonders is. Daarnaast zorgen de smaken echt voor een sensatie in je mond. Zeker zo'n metaalsmaak wordt dan even weggenomen. Dat is wel superfijn. Zoiets miste ik toen ik zelf ziek was."

Daarnaast is de Boekelse te spreken over de verpakking van de chocolade. "Ik vind het idee van de positieve, te personaliseren boodschap heel mooi. Zo voel je ook dat mensen om je heen iets voor je willen doen. Zoiets is er ook nog niet. Het is mooi om te krijgen, maar ook om te geven."

Vogels gaat na haar afstuderen een eigen bedrijf opstarten. "Dat is heel leuk. Ik heb vanuit school de mogelijkheid daarvoor gekregen. Nu wordt het plaatje ook steeds completer. Over een tijdje is mijn webshop af en ben ik klaar voor de verkoop. Daar kijk ik heel erg naar uit."