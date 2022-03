Justitie had de neergeschoten moeder (35) uit Bergschenhoek, die na meerdere aangiftes zelfs met een alarmknop rondliep, beter moeten beschermen tegen haar agressieve ex. Dat zegt slachtofferadvocaat Nelleke Stolk. 'Ze werd niet gehoord.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Maar liefst acht keer deed de vrouw aangifte tegen haar 36-jarige ex uit Berkel en Rodenrijs. Laatstgenoemde, zo stellen betrokkenen, kon hun scheiding niet verkroppen en stalkte de moeder van zijn kind al twee jaar. De situatie was zo zorgwekkend dat de vrouw met een alarmknop rondliep.

De ex kreeg vorig jaar een contact- en locatieverbod opgelegd, maar zou deze verboden veelvuldig hebben geschonden. En dáár zit voor Stolk de pijn, vertelt ze. "Het Openbaar Ministerie had die vent van de straat moeten trekken. Dat gebeurde alleen niet. Ik heb daar nog een behoorlijke aanvaring over gehad. Ik zei: als jullie dit niet oppakken, gaat het fout."

In het hoofd geraakt

En vrijdagavond gíng het fout. De ex drong de woning van het slachtoffer binnen, stormde de trap op en schoot twee keer op de vrouw. Die werd in het hoofd geraakt. Haar vijfjarige dochter, eveneens in het huis aanwezig, bleef ongedeerd. Buren hoorden zowel de moeder als de kleuter gillen. "Het ging door merg en been", verklaarde één van hen later.

Volgens Stolk is de moeder inmiddels buiten levensgevaar en ook weer aanspreekbaar. "Naar omstandigheden gaat het goed." Het dochtertje is opgevangen.

'Zij zagen dat ze niet werd gehoord'

Stolk stond het slachtoffer pas een maand bij. Ze vertelt te zijn ingeschakeld door instanties, waaronder de politie, die zich steeds grotere zorgen maakten over het lot van de vrouw. "Zij zagen dat ze niet werd gehoord." Het is voor de raadsvrouw nog gissen waarom de man afgelopen vrijdag zou hebben toegeslagen.

De politie zocht woensdag in de sloot, nabij de woning van het slachtoffer. De politie zocht woensdag in de sloot, nabij de woning van het slachtoffer. Foto: Rik Leonards

Een woordvoerder van het OM meldt dat het onderzoek naar het drama nog loopt en dat hij om die reden terughoudend is met het doen van uitspraken. "We lopen alles na, maar het is nu echt nog te vroeg om daar wat over te zeggen. Dit is bovenal een heel trieste zaak die ook ons erg aangrijpt."

De advocaat van de ex liet dinsdag weten niet te kunnen reageren, omdat zijn cliënt nog in beperkingen zit. De man, die van een poging moord wordt beticht, blijft nog zeker twee weken in voorlopige hechtenis.

Duikers zoeken naar vuurwapen

Woensdag deed de politie onderzoek in een sloot nabij de woning van het slachtoffer. Het team speurde onder meer naar het gebruikte vuurwapen, bevestigt een woordvoerder. "Maar we zoeken naar alles wat eventueel is weggegooid en in dit onderzoek van belang kan zijn. We doen al dagen in en om het huis onderzoek. Vooralsnog heeft dat niets opgeleverd."

Overigens moest de ex zich afgelopen maand nog voor de politierechter verantwoorden vanwege stalkingspraktijken. Hij zou de moeder van zijn kind niet alleen talloze keren hebben gebeld en gemaild, maar uitte volgens de tenlastelegging ook dreigementen.

Verder stond hij terecht voor het niet naleven van zijn contact- en locatieverbod. Hij zou die verboden hebben geschonden door zijn ex met de auto te achtervolgen, haar thuis op te zoeken en nabij de kinderopvang te posten. Tot een veroordeling kwam het echter niet: de politierechter verwees de zaak vanwege de heftigheid door naar de meervoudige kamer van de Rotterdamse rechtbank. Die heeft de kwestie nog niet kunnen behandelen.