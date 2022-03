De politie verzamelde een vracht aan bewijsmateriaal met het intensief afluisteren van een bende die vrouwen dwong tot prostitutie. Justitie spreekt van een bijzondere zaak: 'Dit gaat niet om één of twee slachtoffers, maar een heel netwerk.'

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De knal waarmee het arrestatieteam binnenvalt klinkt zó hard dat de bovenburen even denken dat hun eigen voordeur wordt opengebroken. Het is een uur of zes in de ochtend als een arrestatieteam begin februari op de Hoogstraat in Eindhoven binnenvalt bij een voormalige beautysalon.

De benedenverdieping is een paar maanden eerder omgebouwd tot appartement, maar niemand die de man en vrouw kent die door agenten geblinddoekt worden afgevoerd.

Uitzonderlijke zaak

Nu pas wordt in de buurt duidelijk dat de Eindhovenaar (38) door opsporingsdiensten wordt gezien als de spil in een netwerk dat talloze kwetsbare vrouwen zou hebben gedwongen tot prostitutie. Er werden slachtoffers geronseld, adressen voor de prostitutie geregeld en chauffeurs reden de vrouwen rond. In totaal hield de politie acht mensen aan, onder wie ook de partner van de hoofdverdachte en twee Helmonders.

Officier van Justitie Janine Kramer, gespecialiseerd in mensenhandel, noemt het een uitzonderlijke zaak: "Normaal heb je te maken met één of twee slachtoffers en een pooier die hen dwingt. Hier lijkt sprake van een echt netwerk waarbinnen iedereen zijn of haar eigen rol had. Het gebeurt niet vaak dat je zo'n hele groep in beeld krijgt."

Maandenlang afluisteren

De zaak kwam aan het rollen via een tip van de politie in Oost-Nederland over de hoofdverdachte. Door hem, en mogelijk andere verdachten, maandenlang af te luisteren, werd een grote hoeveelheid bewijsmateriaal verzameld. Kramer: "Normaal begint een zaak nadat je tijdens een controle op een sekswerker stuit of dat een slachtoffer zich meldt. In deze zaak startte het onderzoek juist bij de verdachten."

De hoofdverdachte en zijn partner leidden een leven in luxe. Zij zouden de complete inrichting van hun appartement aan de Hoogstraat contant hebben afgetikt. Hij reed eerst in een Porsche, later in een Audi. Die laatste werd net als allerlei andere luxeartikelen in beslag genomen.

Hoeveel de man aan het prostitueren van zeker tien vrouwen heeft verdiend, kan Kramer nog niet zeggen: "Maar zijn gedachte was dat hij aan elke vrouw netto 500 euro wilde overhouden. Per dag."

Simpelweg een escortbureau

Volgens de advocaat van de hoofdverdachte, Guy Koppen, loopt de politie in de zaak veel te hard van stapel. Zijn cliënt runde simpelweg een escortbureau. Zwart en zonder vergunning, dat wel. "De politie heeft hem eerder geregeld staande gehouden en dan vertelde hij eerlijk dat hij chauffeurde voor sekswerkers. Maar mensenhandel? Dat is volgens mijn cliënt absoluut onzin."

Er was volgens Koppen geen sprake van geweld of het innemen van paspoorten en er is geen aangifte gedaan door de vrouwen. Volgens de politie ging het om kwetsbare vrouwen die geen onderdak hadden, de taal niet spraken of een verslaving hadden.

Koppen: "Er wordt een beeld gecreëerd alsof het om allemaal labiele vrouwen ging. Er was bij een enkeling sprake van een verslaving, maar dat zorgde alleen maar voor problemen. Mijn cliënt was daar juist niet naar op zoek."