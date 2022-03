Eén pling die alles verandert. Matzer Theaterproducties brengt een aangrijpende voorstelling over een automobilist die afgeleid door zijn mobiele telefoon iemand doodreed. De monoloog Smart van acteur Gürkan Küçüksentürk schudt telefoonverslaafden wakker.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie durft nog te oordelen over de man die kijkend naar zijn smartphone een jonge vrouw doodreed na het zien van de monoloog die Peter de Graef schreef voor Matzer Theaterproducties?



Bezoekers van de première in de Verkadefabriek in Den Bosch tonen afschuw én begrip. Een hard oordeel blijft uit. Daarvoor is zijn pijnlijke bekentenis te herkenbaar. Zo'n ongeluk zou ons (bijna) allemaal kunnen overkomen.



Gürkan Küçüksentürk neemt hen niet voor niets drie kwartier mee in de strijd van een man die zowel dader als slachtoffer is. 'Kromgetrokken van schuldbesef' zoekt hij verklaringen. "Je hebt niet door dat het een wapen is. (...) Waarom zijn die telefoons ontworpen als een Zwitsers zakmes?" Nee, hij ontkent zijn schuld niet. "Ik heb het gedaan. Daar wil ik niet op afdingen. Ik heb gemoord en gelogen."



Küçüksentürk doet zijn verhaal zittend in een tredmolen. Soms stapt hij erin en draait rondjes, onbeholpen, of juist mechanisch. Moeiteloos houdt hij de aandacht vast met zijn sobere, ingetogen, soms humoristische relaas. Hij begint met filosofische beschouwingen over cadeautjes die ook een wapen kunnen zijn, objectieve werkelijkheid die een verzinsel blijkt, het afschaffen van God, de macht van algoritmen en sociale media die elke pling omzetten in geld. Zijn werk als consultant heeft hij opgegeven. Hij was eigenlijk een beroepsleugenaar, vindt hij nu.

Gürkan Küçüksentürk. Gürkan Küçüksentürk. Foto: Karin Jonkers

Maar zijn lange uiteenzettingen zijn eigenlijk uitstelgedrag. Twintig minuten draait hij om de hete brij voor hij zijn bekentenis doet. Hij vertelt hoe hij meteen na het ongeluk begon met ontkennen, liegen, het wissen van de apps in zijn mobiel. Heen en weer geslingerd tussen schuldbesef en zelfmedelijden beseft hij: "Ik sta om begrip te bedelen." Om even later te zeggen: "Ik ben het verhaal van de hufter die zat te appen achter het stuur." Het onherstelbare verlies van de nabestaanden verpest ook zijn leven.

Stichting Yannink

De productie kwam tot stand in samenwerking met de familie van de in 2016 bij een ongeval omgekomen Yannick Frijns (21). De rechtbank achtte uiteindelijk niet bewezen dat de bestuurder tijdens de aanrijding zat te appen, maar kort voor het ongeluk verstuurde zij nog een bericht. Stichting Yannick werd opgericht om verkeersongelukken als gevolg van telefoongebruik tijdens het rijden terug te dringen. Dit gedrag lijkt verantwoordelijk te zijn voor 20 procent van de verkeersongevallen.



De ouders en de broer van Yannick vroegen artistiek leider en regisseur Madeleine Matzer een voorstelling te maken over het gevaar van afleiding in het verkeer. Bij de nabespreking vertelt Matzer waarom ze ja zei. "Ik had de dader kunnen zijn, zo verslaafd ben ik aan dat ding." Smartphones hebben apps die voorkomen dat de telefoon bestuurders afleidt. Maar waarom gebruiken we die dan zo weinig?



Een vrouw zegt: "Ik heb nog nooit geappt in de auto, maar ik herken het wel. Ik probeer me echt te bedwingen om dat ding niet te pakken." Sommige bezoekers veronderstellen dat vooral jongeren moeilijk weerstand kunnen bieden aan de pling, omdat zij een wereld zonder mobiele telefoons niet kennen. Een jonge vrouw haakt daarop in. Zij roept Matzer op Smart vooral ook op scholen te spelen.