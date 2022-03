Al acht jaar lang is Mark van Oudheusden (41) uit Wouw te zien bij het televisie-programma Help, Mijn Man Is Klusser! van RTL. 'Mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoe ben je in dit programma beland?

"Bij toeval. Acht jaar geleden werd ik benaderd, maar het was allemaal nog een beetje vaag. Ze zochten een stukadoor voor een klus in Roosendaal. Ik had die dag een uitvaller, dus die klus kon ik mooi inplannen. De avond van tevoren kreeg ik te horen dat het voor het programma Help, Mijn Man Is Klusser! was. Ik wilde het wel proberen, al was het toen nog steeds wat vaag."



"Ik werkte een dag in Roosendaal en kreeg daarvoor betaald. Een week later belden ze om te vragen of ik weer wilde komen, maar dan gesponsord. Dat houdt in dat ik mijn tijd sponsor in ruil voor een aanrijdshot in het programma met mijn bus. Ook mag ik mijn eigen bedrijfskleding dragen en word ik benoemd in de aftiteling. Ik was net een paar jaar voor mezelf bezig, dus het leek me wel leuk om zo wat herkenbaarheid te krijgen."



"Ik had meteen een goede klik met de klussers en zodoende ben ik al die jaren gebleven. Ik ben in de afgelopen acht seizoenen, met acht afleveringen per seizoen, te zien. Ik vind het een leuk team om mee te werken en draag graag mijn steentje bij. Het is ook een beetje een dagje uit, omdat de klussen voor het programma vaak niet dichtbij huis zijn. In dit seizoen was ik bijvoorbeeld in de buurt van Delfszijl, twee stappen verder en ik lag in de Waddenzee."

Heeft dat gesponsorde werk je ook wat opgeleverd?

"Zeker. Ik word weleens ingehuurd door mensen die me in het programma gezien hebben."

Je bent niet altijd vol in beeld te zien. Word je op straat herkend?

"Incidenteel zeg ik weleens wat op beeld, of ik word er even bij geroepen. Vanochtend werd ik toevallig nog herkend, toen ik in Teteringen bezig was met een badkamer. De vrouw door wie ik was ingehuurd herkende me niet, maar haar moeder wel. Die zag mijn bus op de oprit staan. Laatst ging mijn zoontje ergens spelen en toen werd ik ook herkend van tv."

"Als ze me onthouden, is dat hopelijk omdat ze een goede indruk van me hebben. Mijn twee kinderen vinden het ook altijd heel leuk om te zien, die kijken graag naar papa op tv. Toen ik voor het eerst op televisie zou komen, vertelde ik dat aan mijn oudste kind. Hij was toen drie jaar oud en begon heel hard te huilen, omdat hij dacht dat ik plat zou worden om in de tv te kunnen passen, haha. Inmiddels maken ze er een sport van wie me als eerste spot."

Je werkt in huizen die in puin liggen. Is dat heel anders dan je reguliere klussen?

"Het is een andere manier van werken. Ik help mensen er echt mee én ik mag mijn vak uitoefenen. Ik ben nog steeds blij met het vak dat ik ooit gekozen heb, het geeft veel voldoening om met mijn handen te kunnen werken."



"En de reactie van mensen is vaak mooi. Zoals bij een aflevering van dit seizoen in Steenbergen bij een jong stel. Ik was het trapgat aan het stuken toen John Williams met haar binnen stapte. Ze was helemaal ontroerd door wat er gedaan werd. Dat was wel een mooi moment."

Wat vinden collega-stukadoren ervan?

"Er wordt weleens over gegrapt, haha. Het is toch allemaal show wat je daar staat te doen, hè? De meeste collega's die ik spreek, hebben het over de puinhoop die het huis in de laatste aflevering die ze zagen was."

Sta je weleens met je handen in het haar tijdens een klus?

"Dat heb ik niet snel, want ik denk altijd in oplossingen. Ik ben erg praktisch ingesteld en de ervaring leerde me dat je met de juiste kennis en ervaring veel kunt doen. Uiteindelijk is het altijd wel te herstellen, hoe groot de puinhoop ook is."

Zie je zo'n puinhoop in je dagelijkse werk ook weleens?

"Volgens mij komt het stiekem best vaak voor, maar ik zie het niet altijd. Een stukadoor nodig je pas uit voor de afwerking, dus dan is er al heel veel gebeurd. In het programma zitten mensen die al jaren, soms wel 25 jaar lang, in de rotzooi zitten."

De stellen krijgen zo nu en dan ruzie. Werk jij dan rustig door?

"Ik krijg er weleens wat van mee, maar ik zit nooit middenin een ruzie. Op de eerste dag wordt het stel overvallen, wij beginnen pas op dag twee. Soms komt de vrouw des huizes terug om te helpen. Je merkt dat de mannen soms wat stil zijn. Er zitten mannen tussen die er helemaal niet op zitten te wachten, maar ook mannen die blij zijn met de hulp omdat ze het spoor bijster zijn."

"Ze zijn er ooit aan begonnen en zagen door de bomen het bos niet meer, of ze begonnen aan wat klusjes die niet goed lukten. Dan zien ze het niet meer zitten en lopen ze ervan weg. Dat is negen van de tien keer het verhaal."

Wat is het geheim van goed stuken en waarom gaat het zo vaak mis bij thuisklussers?

"Mensen onderschatten het altijd. Het is echt een vak apart. Het begint bij de materiaalkennis. Wat ga je gebruiken? Wat is de ondergrond? Daarnaast is de stukadoorstechniek en het gevoel belangrijk, want een deel van het werk doe je op gevoel. Je werkt met materiaal, zoals gips, dat zich afbindt op een bepaalde manier. De verwerking moet op het juiste moment gebeuren."



"Voordat ik mezelf echt zelfstandig stukadoor kon noemen, was ik bijna een jaar verder. Ik had ambitie en wilde graag, zo kwam ik terecht bij een bedrijf dat de tijd nam om me op te leiden. Binnen een klein jaar was ik zover dat ik mijn eigen bus en eigen klussen kreeg. Het is dus niet gek dat het niet iedereen lukt na het snel bekijken van een YouTube-filmpje."