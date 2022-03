Vanuit een woning in Deventer heeft Alex (17) uit Oekraïne zijn schoollessen online hervat. Niet de makkelijkste opgave. Veel van zijn klasgenoten zijn door heel Europa gevlucht. Bovendien rent zijn docent af en toe de schuilkelder in als het luchtalarm gaat.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Maandag startte mijn klas weer", zegt Alex, scholier uit Dnipro, een industriestad met 1,2 miljoen inwoners in het oosten van het door oorlog geteisterde land. "De laatste normale les was voor de oorlog. Vorige week stuurde de leraar een e-mail: hij wilde digitaal lesgeven. Van de dertig leerlingen zaten er maandag twintig in de les."



Zijn medescholieren zitten overal en nergens. Een deel is nog thuis, maar ze zitten ook in Tsjechië, Moldavië, Polen, Duitsland en Bulgarije. "En Portugal", zegt Alex lachend. "Ja, in de zon", maakt hij er een grapje van. "Tien waren er niet. Ik weet even niet waar ze zijn."



Niet alleen Alex volgt online lessen, ook vrienden van andere scholen hebben weer les. "Eentje zit zelfs in Turkije." De Oekraïense docenten doen er alles aan om zoveel mogelijk door te gaan. Dankzij de coronacrisis weet iedereen precies hoe dat moet.

Geen camera's

Dus de infrastructuur om de lessen op te starten, was al klaar en getest. "We hebben alleen de camera's niet aan. Daarvoor werkt het internet niet overal goed genoeg. Vanochtend heb ik een proefwerk gehad. Was makkelijk. Computertechniek, daar ben ik goed in."



Tijdens de eerste ochtend kreeg hij Oekraïens, literatuur, geschiedenis en scheikunde. "Maar na 20 minuten ging het luchtalarm af en moest de leraar schuilen. Wat wij toen deden? Wachten. Net zo lang tot hij er weer was. Een uurtje ongeveer."

Niet ideaal

Boeken heeft hij niet. "Maar voor alles is een oplossing." Zijn klasgenoten die nog wel lesstof voorhanden hebben, maken foto's van pagina's. Lang niet ideaal natuurlijk. "Maar ik ben gemotiveerd." Bescheiden, Engels zorgvuldig formulerend, zit hij op de bank in het kleine arbeidershuisje in de Deventer wijk Voorstad. Zijn moeder Tetiana zit naast hem, af en toe soufflerend in het Oekraïens.



Ze zijn samen gekomen. Lopend over de Poolse grens met een paar koffertjes.



Zijn vader en oma's bleven achter in Dnipro. Via een aantal overnachtingen in Polen gingen ze met het vliegtuig van Krakau naar Eindhoven. Dat Nederland hun doel was, stond vast: tien dagen voor de oorlog uitbrak kreeg Alex te horen dat hij in Nederland mocht gaan studeren. "Computertechnologie. Oekraïne heeft daar goede studies voor, maar in Nederland zijn ze in het Engels en dat vind ik belangrijk. In Nederland was voor mij de beste school."



Moet hij nog wel even zijn examen halen. "Die zijn afgelast, door de oorlog. Maar ik heb goede cijfers. En mijn Engelse toelating had ik al gehaald." Zijn moeder haalt haar telefoon tevoorschijn. Alles wat ze hebben aan bewijs staat op foto's. Zijn laatste rapport kent louter de cijfers 10, 11 en 12. "In Oekraïne geven we tot 12."

Erik Janssen stelde zijn logeerkamer beschikbaar. Daar wonen Alex en zijn moeder Tetiana nu even. Erik Janssen stelde zijn logeerkamer beschikbaar. Daar wonen Alex en zijn moeder Tetiana nu even. Foto: Ronald Hissink

Dus kan hij de stad uitzoeken waar hij wil studeren. Hij kan terecht bij Saxion, Fontys en HAN. Dat ze nu in Deventer zijn? Dat lag aan gastheer Erik Janssen. Hij vertelt: "Ik deed een oproepje online. Ik heb wel vaker couchsurfers, bijvoorbeeld. En ook weleens vijf maanden een Iraanse student te logeren gehad. Ik heb een logeerkamer. Dus toen Alex reageerde op mijn berichtje, heb ik ze opgehaald van Eindhoven."



De twee logees zijn er sinds vrijdag. Erik: "We zijn wel via mijn kerk nog op zoek naar iets meer ruimte voor hen. Want ook ik werk nog wel thuis. Zitten we hier met drie mensen online te werken." Tetiana glimlacht. Ze is calculator. En doet haar werk ook zo goed en kwaad als het kan online. "Maar mijn baas was niet blij dat ik niet op kantoor was." "Daar is de verwarming uitgevallen", vult haar zoon aan. "Dus nu is het toch te koud op kantoor."



Alex gaat zijn school uitzoeken. En zijn moeder? "Als Alex veilig is, wil ik weer naar huis. Mijn man, de oma's; ze missen me. Maar dan moet ik weten dat Alex hier goed kan zijn. Hij zou toch al gaan studeren in Nederland."



Alex knikt. "Maar ik had niet verwacht dat we lopend de grens over moesten."