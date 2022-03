'Ik werd als kind gepest, vernederd en gekleineerd door mijn klasgenoten. En juf Mieke? Die negeerde mij. Als ik mijn vinger opstak, duidde ze altijd iemand anders aan om het antwoord te geven - nooit mij! En dat maakte me doodongelukkig.' Dat zegt Gunter Uwents vandaag, op de vraag waarom hij juf Mieke vermoord heeft. Nochtans trok hij naar eigen zeggen alleen maar naar haar huis 'voor een goed gesprek'. Honderd-en-één messteken later was Mieke dood. Reconstructie van een wraakactie voor een ogenschijnlijk banaal kindertrauma.

'Een sulletje.' 'Het kneusje van de klas.' Dat is de manier waarop oud-klasgenoten zich Gunter Uwents herinneren, toen hij als jongetje van 7 bij juf Mieke in het tweede leerjaar zat in basisschool 't Klavertje in Noorderwijk. Ze omschrijven hem als een stille, schuchtere en beetje schlemielige jongen, die niet echt vriendjes leek te hebben.

"Hij was onopvallend, bijna onzichtbaar", zegt een oud-klasgenoot. "Mocht hij op een dag niet meer in onze klas hebben gezeten, ik denk niet dat het iemand zou zijn opgevallen. Ik sprak er deze week over met klasgenoten van toen, en we zeiden allemaal hetzelfde: had zijn foto nu niet in alle kranten gestaan, we zouden nooit meer aan hem gedacht hebben. We waren hem compleet vergeten."

Een klasfoto uit het schooljaar 1991-1992, toen Gunter Uwents in het tweede leerjaar zat bij juf Mieke. Een klasfoto uit het schooljaar 1991-1992, toen Gunter Uwents in het tweede leerjaar zat bij juf Mieke. Foto: RV

Maar Gunter Uwents zelf was zijn tijd in het tweede leerjaar allesbehálve vergeten. Dertig jaar na datum kampte hij nog altijd met flashbacks naar dat vreselijke schooljaar. Dan kwamen de herinneringen aan de pesterijen door zijn klasgenootjes weer naar boven, aan de vernederingen en kleineringen die hij naar zijn gevoel moest doorstaan.

Vandaag beseft hij naar eigen zeggen dat hij zijn ouders of zijn juf daarover in vertrouwen had moeten nemen. Maar toen durfde hij dat niet. Hij was bang dat hij het op die manier alleen maar erger zou maken, dat de rest van de klas nog harder met hem zou lachen als ze hoorden dat hun pesterijen hem kwetsten. Bovendien had hij het gevoel dat hij met zoiets helemaal niet terecht kon bij juf Mieke. Want, zo zegt hij: zij negeerde hem.

Juf Mieke (links, in groen T-shirt) tijdens een sportdag op school. Juf Mieke (links, in groen T-shirt) tijdens een sportdag op school. Foto: RV

Zo zegt Uwents zich bijvoorbeeld nog te herinneren hoe hij bij elke vraag die juf Mieke stelde ijverig zijn vinger in de lucht stak, om het juiste antwoord te geven. "Maar", zegt hij, "dan wees ze altijd een andere leerling aan. Nooit mij, terwijl ik het óók wist! Ze negeerde mij voortdurend, en dat voelde als een enorme vernedering."

Uwents' klasgenoten van weleer zeggen zich weinig tot niets te herinneren van pesterijen aan zijn adres. "Al zou het best kunnen dat er af en toe wel eens met hem gelachen werd." Dat hij vaak met zijn vinger in de lucht zat, en dan toch niet mocht antwoorden, dat herinneren ze zich wél. "Gunter was een heel slim kind. Op de meeste vragen kende hij het juiste antwoord, en dus ging bij ongeveer élke rekensom of taaloefening zijn hand de lucht in. Daar zat misschien al meteen het probleem: want naast slim, was Gunter ook een beetje 'een kneusje'."

"Hij stak altijd braaf zijn vinger op, terwijl andere kinderen gewoon het juiste antwoord riepen. Misschien voelde hij zich dan gepasseerd, of genegeerd? Maar als juf Mieke hem altijd had moeten laten antwoorden, dan was er nooit een ander kind aan het woord gekomen. Dus, ja: van de tien keer dat hij z'n hand opstak, zal hij inderdaad negen keer niét hebben mogen antwoorden."

Gunter Uwents. Gunter Uwents. Foto: Belga

Het zijn ogenschijnlijk banale kinderprobleempjes, maar ze moeten Gunter Uwents tot in het diepste van zijn ziel gekrenkt hebben. Dertig jaar na datum had hij nog steeds het gevoel dat híj altijd de pineut was die over het hoofd werd gezien, en kwamen de herinneringen aan dat 'verschrikkelijke' tweede leerjaar bij juf Mieke weer naar boven.

Begin 2020 verhuisde hij van de Kempen naar Berchem, in de hoop dat de flashbacks naar zijn jeugd eindelijk zouden ophouden. Maar dat gebeurde niet. Ten einde raad ging hij aankloppen bij een psycholoog. Die gaf hem twee mogelijkheden: ofwel moest hij zich na bijna dertig jaar eindelijk maar eens over dat jeugdtrauma heen zetten. En als dát niet lukte, kon hij misschien een gesprek aangaan met de 'schuldige' van zijn ongelukkige schooltijd.

Uwents koos voor dat laatste. Op 10 november 2020 trok hij naar het huis van juf Mieke. Naar eigen zeggen wilde hij 'alleen maar een goed gesprek voeren'. Hij hoopte dat juf Mieke begripvol zou reageren, en hem zou zeggen dat ze het allemaal niet zo bedoeld had. Maar volgens zijn verklaringen lachte ze hem vrijwel meteen uit toen hij bij haar voor de deur stond. "Sukkel", zou ze hem hebben geantwoord. Honderd-en-één messteken later was ze dood.

Gunter Uwents tijdens een activiteit van Sant'Egidio, de christelijke lekenbeweging waar hij lid van was. Gunter Uwents tijdens een activiteit van Sant'Egidio, de christelijke lekenbeweging waar hij lid van was. Foto: RV

De advocaat van Gunter Uwents wilde hier gisteren geen commentaar over kwijt. "Mijn cliënt heeft aan de speurders een gedetailleerde uitleg gegeven over zijn motief, maar dat behoort tot het geheim van het onderzoek", aldus meester Ben Crosiers. Maar gerechtelijke bronnen bevestigen aan onze redactie dat dit wel degelijk de verklaring is die de 37-jarige verdachte voor zijn daden geeft.

Vraag is nu of Uwents ook écht 'alleen maar voor een goed gesprek' naar juf Mieke trok en dat zijn stoppen zijn doorgeslagen toen zij hem uitlachte, óf dat hij al van plan was om haar te doden op het moment dat hij bij haar aanbelde. Vast staat dat er aan de voordeur al meteen een schermutseling gebeurd is.

De pantoffels van juf Mieke lagen in de gang, alsof ze paniekerig waren uitgeschopt. De pantoffels van juf Mieke lagen in de gang, alsof ze paniekerig waren uitgeschopt. Foto: VTM/Faroek

De pantoffels van juf Mieke lagen immers kriskras in de gang, alsof ze paniekerig waren uitgeschopt. Haar bril lag op het tapijt in de woonkamer, waar ook een stoel in de hoek van de kamer geduwd was, alsof Uwents zijn slachtoffer daar nog even op de 'beklaagdenbank' had willen zetten. De eigenlijke steekpartij vond plaats in de keuken, waar het lichaam van Mieke in een grote plas bloed werd teruggevonden.

Cruciale vraag is: had Gunter Uwents zélf het mes bij waarmee hij zijn juf heeft gedood - en was hij dus van plan om haar aan te vallen - of heeft hij na de confrontatie in een opwelling een mes genomen uit haar keuken? Het maakt een verschil voor de straf waar Uwents tegenaan kijkt. Op doodslag staan celstraffen tussen de twintig en dertig jaar, voor moord met voorbedachten rade riskeert hij een levenslange opsluiting. Uwents zelf zou verklaard hebben dat hij geen mes bij zich had, maar het verdere onderzoek zal daar duidelijkheid over moeten scheppen, want het moordwapen werd tot de dag van vandaag niet teruggevonden.