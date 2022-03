Prijzen van tweedehandsauto's vliegen omhoog: de gemiddelde occasion werd in een jaar tijd gemiddeld 10 procent duurder. Oorzaak: het tekort aan nieuwe auto's en de toegenomen vraag.

Wie nu een nieuwe auto wil kopen, kijkt meer dan ooit naar het verbruik. Tweedehands hybride-auto's, die ook enkele tientallen kilometers elektrisch kunnen rijden, en elektrische auto's werden sinds maart vorig jaar bijna 20 procent duurder, blijkt uit gegevens van Autodata Nederland, dat van 235 modellen de vraagprijs op de tweedehandsmarkt bijhoudt.



En die vraagprijzen zijn steeds vaker de verkoopprijzen. "De tweedehandsautomarkt is nu als de huizenmarkt, meer vraag dan aanbod. Afdingen is er niet meer bij, of het zou een wat minder courante auto moeten zijn, bijvoorbeeld een diesel die al tijden te koop staat ", zegt commercieel directeur Rico van der Vies van Automotive Mediaventions, het bedrijf achter de autokoopwebsites Autotrack.nl en Gaspedaal.nl.



"In normale tijden wordt de markt overspoeld met nieuwe auto's en dat drukt de restwaarde. Auto's van drie jaar oud waren altijd minder dan de helft waard, maar dat is niet meer zo. Het komt zelfs voor dat een tweedehandsauto die vorig jaar werd gekocht nu meer waard is geworden."

Crisis na crisis

De autosector krijgt crisis na crisis voor de kiezen. Twee jaar geleden lagen fabrieken stil vanwege corona. Daarna volgde het wereldwijde tekort aan chips, wat de autosector nog steeds parten speelt. Onderwijl steeg de vraag, ook omdat reizigers uit angst voor een coronabesmetting het openbaar vervoer meden en de auto het veilige alternatief werd.



De laatste weken zorgt de oorlog in Oekraïne voor paniek bij fabrikanten en importeurs. Tal van fabrieken hebben de productie noodgedwongen stilgelegd, omdat zogenoemde kabelbomen (strengen met tientallen autokabels) die in het oorlogsgebied worden gemaakt niet geleverd kunnen worden. Die bekabeling is voor iedere auto anders en de productie ervan kan niet snel verplaatst worden. Op sommige nieuwe auto's zit inmiddels een levertijd van een jaar.



Brancheorganisatie BOVAG denkt dat de piek in de occasionprijzen is bereikt. "Weinig aanbod betekent hoge prijzen, dat leert iedereen op school. Maar we zitten nu wel aan het plafond", zegt woordvoerder Paul de Waal. "Anders wordt een occasion nog duurder dan een nieuwe auto."

Oekraïne

Van der Vies ziet voorlopig geen einde aan de stijgende prijzen. "Ze kunnen nog hoger. Het aanbod op de tweedehandsmarkt is afhankelijk van de verkoop van nieuwe auto's en als dat stokt, is er ook geen aanvoer van gebruikte auto's. Prijzen van tweedehandsauto's waren al hoog en dat krijgt nu een extra boost door de oorlog. Zolang de fabrieken niet draaien, kunnen ze hoger worden. Precies als op de huizenmarkt: zolang er geen huizen bijgebouwd worden, blijven de prijzen stijgen. Als er echt weer flink geproduceerd wordt, dalen de prijzen maar niet heel snel want er blijft een gat in het aanbod."



Het tekort aan auto's is een internationaal probleem; ook de tweedehandsauto's uit Duitsland die afgelopen jaar massaal werden ingevoerd zijn ongebruikelijk duur. Ook daar is er schaarste op de markt.

Brandstofprijzen

De torenhoge brandstofprijzen gooien de automarkt verder overhoop. Sinds in oktober de adviesprijs voor een liter benzine de 2-eurobarrière doorbrak, stegen de prijzen van zuinige(re) auto's nog sneller. Autosites als Gaspedaal en Autotrack melden respectievelijk 37 en 50 procent meer zoekopdrachten naar elektrische auto's.



Ook op hybrides wordt meer gezocht en zelfs het zo goed als doodverklaarde lpg is weer in trek. Ook diesel is uit het verdomhoekje, want alle schandalen ten spijt: de dieselauto haalt nog altijd de meeste kilometers uit een liter brandstof. Het aantal zoektochten naar benzineauto's daalde afgelopen maanden juist.