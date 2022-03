Drie weken geleden speelde ze nog op haar eigen schoolplein in Kiev, gisteren zat Polina (10) veilig te knutselen aan de tafeltjes van groep 6/7 van basisschool De Fonkeling in Berghem.

Het ging beter dan moeder Yulia had durven dromen: rechtstreeks uit de oorlog, zó de schoolbanken in. "Ze vond het een paradijs", zegt Yulia, na afloop van de eerste schooldag. Daar deed de schrik van de onverwachte brandoefening niets aan af.

Niet teveel vragen

En ook de leerlingen van groep 6/7 waren heel blij met hun nieuwe klasgenote. Polina kan best goed Engels, net als de klasgenoten van de Fonkeling, dus ze kwamen er redelijk uit samen. "De kinderen zijn zó lief geweest" concludeert juf, de coach zoals ze dat op De Fonkeling noemen, Elise van der Heijden blij.



"Ik wist pas vrijdagavond dat ze zou komen, meteen al maandagmorgen. Ik heb in het weekend wat zitten zoeken, ik had wat puzzeltjes , sudoku's, en rekensommen; deelsommen en keersommen. Die waren echt veel te makkelijk trouwens, maar goed, om er even in te komen is dat niet erg."



Ze vond ook tips van andere leerkrachten die al met dit bijltje hebben gehakt. "Ik had tegen de kinderen gezegd dat ze niet meteen allemaal vragen moesten gaan stellen aan Polina, dat ze haar even moesten laten wennen. Misschien vertelt ze zelf al iets, en anders komt dat over een tijdje."

Superstrak handschrift

Polina zat een beetje bescheiden aan een tafeltje. Omringd door een groep Berghemse meiden. Ze hebben onderzetters geknutseld; gouden verf, roze en paars en dat op een bierviltje. "Ja ik vind het heel leuk dat ze er is", zegt Puck. Niet ook een beetje zielig? "Ja dat ook!", zegt ze.



Ook haar vriendin Babette vindt het hartstikke interessant; een Oekraïense vluchteling, zomaar in de klas. "We kunnen best goed praten, en ze doet echt al mee." Dat beaamt coach Elise, die er een schriftje bij pakt. "Moet je zien, vanochtend heeft ze zitten schrijven tijdens de les. De woorden die ze herkende heeft ze overgeschreven en dan in het Oekraïens erachter." Er prijkt inderdaad een superstrak handschrift tussen de lijnen van de eerste bladzijde van het lege schoolschrift.

Niet naar school

"Het eerste wat ze vanochtend zei toen we de school binnenkwamen was: is dit een school of een kinderdagverblijf?", zegt moeder Yulia Kulyk (37). "Het is zó anders dan wat ze gewend is in Kyiv. Maar ze vond het dus fantastisch. Ze is nu heel boos, want morgen kan ze niet naar school, omdat we naar de ambassade moeten in Den Haag. Maar zij wil wéér naar school."



Want hoewel het heel erg anders is dan school in Kyiv, is school wel het enige normale wat Polina in drie weken overkomt. Haar moeder vertelt hoe ze op 24 februari 's morgens door explosies wakker werden in hun appartement, op de linkeroever van de Dnipro. Het signaal dat de oorlog begonnen was. "Ik dacht eigenlijk niet dat het zou gebeuren, dat hij dat zou doen, écht aanvallen", zegt Yulia.

Vanzelfsprekend

"Maar hij deed het en nu is er een leven vóór dat moment en een leven erna. We bedachten eerst dat we met een paar vrienden een huis in de bergen zouden huren. Een dag later waren we in Vinnitsja, 300 kilometer naar het zuiden. We sliepen in een schuilkelder en daar gingen de sirenes constant af. Toen wisten we dat de Karpaten niet veilig genoeg zouden zijn en besloten we het land uit te vluchten."



In Berghem kende ze iemand, die liever niet met zijn naam in de krant wil omdat het voor hem en zijn vrouw niet meer dan vanzelfsprekend is om mensen in nood te helpen en ze daar niet voor in de belangstelling willen staan. "Ik heb ooit een documentaire gemaakt in Oekraïne. Yulia en haar man waren toen onze gidsen. We hebben al die jaren contact gehouden. Twee weken geleden stuurde ze een bericht, dat ze weg moesten, of ze bij ons mochten komen. Natuurlijk, zeiden wij. Vijf dagen later waren ze er."

Gemis en zorgen

Want ja, behalve de bombardementen en de vlucht, zijn er ook nog het gemis en de zorgen. Yulia's echtgenoot Alex, de vader van Polina, vluchtte niet mee. Haar ouders, opa en oma, ook niet. "Mijn man is nu weer in Kyiv, hij was vrijwilligerswerk aan het doen in het westen van Oekraïne. En mijn ouders....gisteren zeiden ze eindelijk dat ze wilden evacueren en vanochtend hadden ze zich toch weer bedacht. Mijn vader is ziek, hij wil eigenlijk niet weg. Elke ochtend stuur ik berichten, naar iedereen: hoe is het? Ben je veilig? En dan krijg ik terug: 'ik leef nog'."



Het is zuchten en knipperen tegen de tranen. In Berghem sliep ze voor het eerst in tien dagen weer een beetje. "We krijgen zoveel hier. Deze mensen zijn als een nieuwe familie. Er komen mensen aan de deur met envelopjes. Ik geef die donaties door, aan andere mensen. En ik heb de hele dag contact, met familie, maar ook met mensen van vroeger, om ze te helpen weg te komen. Iedereen is zo lief. De vriendin die met mij mee-kwam in de auto uit Oekraïne heeft ook een adres gevonden in Berghem, met haar twee kinderen. En een andere vriendin is onderweg, voor haar is er ook plek in het dorp."

Houvast

School is aanpassen, maar ook houvast", zegt Yulia. "Laten we realistisch zijn, we zijn hier niet voor drie weken. Ik denk dat het zeker een half jaar wordt. En áls we terugkomen, dan is alles kapot. Het gebouw van ons appartement is er vandaag nog, maar gisteren is er een raket ontploft vlak bij de school van Polina. Gelukkig is zij nu in orde. Ze is een beetje emotioneel, het is heel raar allemaal natuurlijk. Maar ze heeft geen langdurige bombardementen meegemaakt, of hongersnood." Dus ook die brandoefening in de school had niet heel veel impact. "Ze schrikt dan wel, vraagt of het echt okay is en ze werd heel erg gerustgesteld door de leerlingen. Dan is het ook goed."