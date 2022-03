Met 350.000 nieuwe advertenties per dag is Marktplaats.nl het grootste verkoopplatform van Nederland. Niet zo vreemd dus dat daar soms vreemde en zelfs ronduit ongewenste interacties tussen zitten. Hoe ga je daarmee om en - beter nog- hoe voorkom je ze?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Van kopers die niet komen opdagen tot ongevraagd advies en van pogingen tot oplichting tot seksuele intimidatie: tussen die miljoenen advertenties op Marktplaats zit wel eens een vreemde snuiter. Herkenbaar? Vast wel. En werp anders eens een blik op de Instagram-pagina 'Marktplaatsdebielen', die screenshots van lachwekkende interacties op het platform deelt en inmiddels 195.000 volgers heeft.



De beheerder van de pagina, die liever anoniem blijft, zegt dagelijks tientallen inzendingen te ontvangen. "Ik post alleen de conversaties die ik grappig vind, van scheldpartijen tot onderlinge grapjes. Maar ik zie echt alles voorbijkomen, van bizarre advertenties tot illegale verzoeken en bedreigingen."



Consumentenpsycholoog Patrick Wessels schrijft buitensporig gedrag toe aan het anonieme karakter van een Marktplaatsprofiel. "Dat is zowel de kracht als de zwakte van het platform, want het maakt het gebruik laagdrempelig maar zorgt er ook voor dat mensen het minder belangrijk vinden netjes met elkaar om te gaan."



Hoe verklein je de kans op een vervelende interactie en zorg je ervoor dat je op een fijne en positieve manier kunt (onder)handelen? Deze zes gedragsregels helpen.

Wees vriendelijk en persoonlijk

"Een goede stelregel voor zowel kopers als verkopers is om met mensen om te gaan zoals je zou doen als ze bij je aan de keukentafel zitten", zegt Wessels. "Die scheldpartij, ongepaste opmerking of dat onbeleefde antwoord zou je dan achterwege laten. Doe dat online dus ook."



Volgens communicatieadviseur en storytelling-expert Cindy Stechweij speelt ook mee dat veel verkopers vooral bezig zijn opgepikt te worden door een zoekmachine. "Maar je kunt door slimme zoekwoorden nog zo veel kijkers voor je advertentie trekken, als je onvriendelijk en onpersoonlijk overkomt is de kans klein dat je die ene koper gaat vinden." Haar devies: houd je communicatie kort en krachtig, maar bedenk ook dat iedereen het fijn vindt vriendelijk te worden aangesproken, wat extra informatie te krijgen en even te kunnen lachen om een grapje.

Rapporteer wangedrag

Het eerste wat je moet doen om oplichting te voorkomen: je gezond verstand gebruiken. Lijkt iets te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Geeft Marktplaats een waarschuwing, bijvoorbeeld dat een advertentie als 'verdacht' is gemarkeerd, neem dat dan ook serieus. Want dat doet het platform nooit zomaar. Bekijk het profiel van de gebruiker met wie je zakendoet: hoe lang is deze persoon al actief, wat voor recensies heeft diegene?



Mocht je een vervelende interactie hebben met een andere gebruiker, ga dan zeker niet (terug)schelden of in discussie, maar negeer het en doe direct een melding, raadt woordvoerder Maaike Veeling van Marktplaats aan. "Er wordt dan naar gekeken door onze helpdeskmedewerkers en waar nodig blokkeren we gebruikers."

Wees eerlijk

Zowel Wessels als Stechweij benadrukt het belang van eerlijk zijn in je advertentie. Mankeert het product dat je aanbiedt iets, laat het dan duidelijk zien in tekst en beeld. "Je kunt maar beter vanaf het begin duidelijk zijn dan dat mensen er pas bij het ophalen achter komen, je product toch niet willen en ook nog eens geïrriteerd zijn dat ze voor niets zijn gekomen", aldus Wessels.

Onderhandel slim maar redelijk

Een veelgehoorde ergernis bij het handelen op Marktplaats zijn potentiële kopers die extreem lage biedingen doen. Toch is laag inzetten een bewezen techniek bij het onderhandelen, stelt Wessels: "Je plaatst daarmee een psychologisch 'anker', waardoor de verkoper zijn tegenvoorstel waarschijnlijk aanpast richting jouw openingsbod." Dat betekent natuurlijk niet dat je een onredelijk lage bieding moet doen. Bovendien moet je wel bereid zijn weg te lopen als de verkoper niet bereid is te zakken.



Ben je zelf de verkoper? Zorg dan dat jouw koper denkt een goede deal te hebben gemaakt. Dat doe je door in eerste instantie een hoger bedrag te vragen en daarna te zakken naar het bedrag dat je eigenlijk in gedachten had. Wessels: "Laat daarbij de ander in de waan dat hij het beter heeft gedaan dan jij. Even over je eigen ego heen stappen dus."

Wees duidelijk

Doe bij het schrijven van advertentieteksten inspiratie op bij de grotere webshops waar het product wordt verkocht en geef zo veel mogelijk informatie, raadt Wessels aan. "Zo krijgt de koper het idee dat hij goed onderzoek heeft gedaan en een weloverwogen beslissing neemt."



Een grote ergernis van menig verkoper is dat mensen na het maken van een ophaalafspraak niet komen opdagen. Maar ook dat is volgens Wessels in veel gevallen te voorkomen met duidelijke communicatie. "Stuur mensen altijd kort van tevoren nog even een reminder, liefst een uur voor de afspraak. Daarmee voorkom je 80 tot 90 procent van de problemen."

Deel meer dan feitelijke informatie

Het kan lonen meer dan alleen feitelijke informatie in je advertentietekst te zetten, weet Stechweij. "Maak er een persoonlijk verhaal van: vertel iets over jezelf, maak een grapje, laat weten waarom je iets te koop aanbiedt. Dat vergroot niet alleen de kans dat je iets verkoopt, het maakt de interactie ook prettiger."



Zo verkocht ze zelf onlangs een IKEA-lade. "Naast de naam en de maten schreef ik erbij: 'Trots dat ik deze la zelf in elkaar heb gezet, iets minder trots dat ik er daarna achter kwam dat het de verkeerde maat voor mijn kast is.' Binnen een uur had ik 'm verkocht."



Andersom werkt het ook, stelt Stechweij: "Als je als koper vertelt waarom je iets graag wilt hebben, nodig hebt of mooi vindt, is de kans groot dat de verkoper je het product gunt."



Dat dat werkt, blijkt ook uit een voorbeeld op de Instagram-pagina 'Marktplaatsdebielen', waar in een advertentie een gebruikte parketvloer wordt aangeboden. 'Sorry, 100 euro is me te veel, het is voor de keet van mijn voetbalteam dus we hebben eigenlijk geen budget', schrijft een potentiële koper. De verkoper reageert: 'Dat maakt het helemaal anders! Voetbal sponsoren we altijd. Doe een kratje van het groene merk en we hebben een deal.'