Bij het afscheid drie jaar geleden kreeg Ilone Baake een voodoopop. Mocht ze ooit als bewoner in een verpleeghuis komen, dan gaat die mee.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Haar dierbare spullen bewaart Ilone Baake thuis in Goor onder een glazen stolp, zoals het voodoopoppetje, een geschenk van haar collega's. Ze heeft dat tegelijk olijke en macabere presentje één keer uit z'n glazen kooi bevrijd. Om het hart te doorboren.

Witte onschuld

Wat er staat en hangt is zorgvuldig gekozen en heeft zijn eigen verhaal. Op een kleine foto boven de eettafel poseert ze als tweejarige onschuldig in een spierwit zusterpakje. Persoonlijk heeft ze meer met zwart. "Een zwarte ziel", zegt ze lachend.

Ze vertelt dat ze geen foto's van zich als baby heeft. "Ik was het vierde kind, mijn ouders hadden een drukke zaak... Ik neem het ze niet kwalijk, maar ben wel benieuwd hoe ik er als baby eigenlijk uitzag."

Onbevreesd veroverde ze de wereld. "Ik deed levensgevaarlijke dingen". Klom op gebouwen en sprong van daken. Bestuurde een brommer met touwen, alsof het een paard was. En ontwikkelde een creatieve geest die, eenmaal op gang, over alle grenzen heen springt.

'Over het groene speldje moet je niet schrijven, hoor. Oh, staat het op de foto? Haha.' 'Over het groene speldje moet je niet schrijven, hoor. Oh, staat het op de foto? Haha.' Foto: Frans Nikkels Fotografie

Fuck it

Drie jaar geleden vertrok Baake bij het Almelose marketingbureau Moore, waar ze de content marketing opzette. Ze mist die bruisende en inspirerende wereld van 'fuck it, we gaan het gewoon doen, maar wel gefundeerd' wel eens. "Moore was als een speeltuin. We waren vrij van geest en werkten keihard."

Dáár bedachten zij en collega Femke een nieuw product: een voodoopoppetje waarvan het hoofd vervangbaar was door een tronie van een baas of een ex, met afrukbare klittenbandarmen en -benen, en met na te bestellen zerk, hakbijltje of jerrycan.

"Het is er nooit van gekomen, maar ik vind het nog steeds een goed product. Ik ben nu 54 en denk wel eens terug aan de dingen die we bedachten en die ik gewoon had moeten doen. Ik verwijt het me niet, maar vind het wel jammer."

Absurde humor

Toen ze na het laatste drankje thuiskwam met die kleine occulte, magische gestalte met een knoop en een kruiststeek als ogen én een flauwe glimlach, zeiden haar zoons Nick en Coen dat het helemaal bij haar paste: een flapuit, expressief en met een hang naar absurde humor.

Ze zegt niet van de haat of wraak te zijn. Maar ze denkt wel eens: "Uhhhhh, ik kan je wel…". Eén keer heeft ze het poppetje ritueel mishandeld denkend aan... tja, dat blijft geheim. "In de veiligheid van je hoofd is het fijn om eens helemaal los te gaan", zegt ze. Maar in het hoofd, daar blijft het.

Aan de voet van de pop ligt met een gouden bandje eromheen een bundeltje kaarten waarop één naam al was ingevuld toen ze die kreeg: haar baas. "Die was het niet", zegt Baake. "Ik kon goed met hem overweg, maar bij iedere baas denk je wel eens: nu verdient hij een prikje."

Ilone Baake gelooft niet in voodoo, toch heeft ze het één keer gebruikt. Ilone Baake gelooft niet in voodoo, toch heeft ze het één keer gebruikt. Foto: Frans Nikkels Fotografie

Meer lef

Baake werkt nu ruim drie jaar, ook met plezier, in de Twentse ouderenzorg waar ze wat van haar lef probeert over te brengen. "De mensen hier leggen al hun liefde en gedrevenheid in het werk, maar de zorgcultuur is over het algemeen zo voorzichtig. Het mag wel met wat meer ondernemerszin."

Als ze later als bewoonster in een verpleeghuis komt, moet knoopoog mee. "Zullen ze dan begrijpen waarom? Het cadeau is me dierbaar, omdat het laat zien dat mijn collega's hebben begrepen wie ik ben. Is er straks nog ruimte voor mijn expressiviteit? Kan ik een rol - mijn rol - blijven spelen? Ik wil spelend doodgaan. In het verpleeghuis, als het moet."