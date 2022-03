Nanja de Loos helpt mannen die een vrouw onbedoeld zwanger hebben gemaakt. 'De een is boos en heeft het gevoel erin getuind zijn, de ander huilt omdat dit hem is overkomen terwijl hij er zelf bij was.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De jongen van zestien die per ongeluk zijn vriendinnetje heeft zwanger gemaakt. De student die zijn scharrel, die zei de pil te slikken, heeft bevrucht. De man van middelbare leeftijd wiens ex-partner opeens met een dikke buik rondloopt.

Eén ding hebben zij gemeen. Geen van allen hebben het recht om te bepalen wat er met de zwangerschap gebeurt. Uiteindelijk is het de vrouw die bepaalt of ze de zwangerschap uitdraagt of niet, en zo kan het gebeuren dat zij vader worden zonder dat zij dat willen.

Nanja de Loos, maatschappelijk werker bij de Siriz-hulppost in Den Haag, begeleidt naast vrouwen óók mannen die geconfronteerd worden met een onbedoelde, en soms ook ongewilde, zwangerschap. "Zij zitten in een heel ingewikkelde situatie. Wetende dat er straks een kindje van hen op de wereld staat, waar zij helemaal niet voor hebben gekozen. Toch staan zij voor een voldongen feit."

Shock

Dat doet wat met die mannen, vervolgt De Loos. "Er komen hier allerlei emoties los. De een is boos en heeft het gevoel erin getuind zijn, de ander huilt omdat dit hem is overkomen terwijl hij er zelf bij was en weer een ander is volledig in shock uit angst voor de toekomst."

"Ik zie echt paniek bij die mannen. Velen zitten vast in 'dit kan en wil ik niet'. Soms zelfs in die mate dat ze de vrouw vertellen voor abortus te moeten gaan. De oplossing bedenken ze met hun verstand."

De 43-jarige maatschappelijk werker wijt het aan onmacht. "Dit kan heel kwetsend zijn voor de vrouw, die door het dragen van het kindje al een emotionele band heeft opgebouwd."

Aan de maatschappelijk werker de taak om de paniek weg te halen door met de mannen te praten over alle gevoelens die zij ervaren. "Het kost hen tijd om te accepteren dat dit de situatie is waar zij mee moeten gaan dealen. Hoe je het went of keert - zij worden vader. Erkennen dat zij in een heel pittige situatie zitten en dat zij niet de enige zijn, helpt hier vaak bij."

Trouwen hoeft niet

"Pas als die acceptatie is ingedaald, kunnen zij kijken naar de rol die zij als ouder in het leven van het kindje willen spelen. Wat me opvalt is dat heel veel aanstaande vaders denken dat het álles of niets is. Dat is niet zo", klinkt het stellig. "Er zit een hele wereld tussen samenwonen, trouwen en 24/7 samen voor het kindje zorgen en heel hard de andere kant uit rennen. Zo van: ik wil er niets mee te maken hebben. Soms lijken ze dat pas te zien, als ik erover vertel."

De Loos raadt de mannen ook altijd aan om met de vrouwen in gesprek te blijven - óf gaan. "Het is heel belangrijk dat beiden elkaar aanhoren. Al blijft het de keuze van de vrouw, mannen mogen wel vertellen hoe zij erin staan. Wat zien zij als mogelijkheden en onmogelijkheden voor zichzelf? Bespreek dit, zodat de vrouw dit mee kan nemen in haar keuze. Stel dat de man zegt: 'Ik wil hier niets mee te maken hebben'. Dan kan het zijn dat de vrouw denkt: maar dat wil ik niet voor het kindje. Jaarlijks zijn er ongeveer 30.000 vrouwen in Nederland die kiezen voor afbreking van hun zwangerschap."

"Het gebeurt ook andersom: dat de moeder niets met de vader te maken wil hebben. Dan kan hij de gang naar de rechter maken en erkenning afdwingen - en daarmee ook bezoek aan het kind. De rechter kijkt altijd naar wat er in het belang van het kindje is."

"Wat ik ook vaak zie, is dat de aanstaande vaders het door alle gesprekken opeens wel zien zitten. Een zwangerschap gaat nooit van onbedoeld naar bedoeld. Het gaat dan wel van ongewenst naar gewenst."