Na 40 jaar in de Brabantse jeugdzorg wierp José Rijnen in 2020 teleurgesteld de handdoek in de ring. De transitie van de jeugdzorg was in haar ogen mislukt. Met hulp van vrijwilligers keert de Tilburgse kinder- en jeugdpsychologe terug naar de basis. 'Heel praktisch kinderen en gezinnen bijstaan.'

Het is een moment uit haar loopbaan in de jeugdzorg dat José Rijnen nog helder voor de geest staat. Met de Bossche wethouder Paul Kagie bezocht ze in november 2017 de première van Alicia: een spraakmakende documentaire over een slim meisje dat al in haar eerste levensjaar uit huis wordt geplaatst.

De film begint als Alicia op haar negende in kinderhuis Reek aan een hulpverleenster vraagt: 'Waarom lukt het maar niet om een plekje voor mij te vinden in een pleeggezin?' Vier jaar en een reeks tussenstations later verdwijnt ze als recalcitrante puber achter de hoge hekken van een gesloten jeugdinstelling. In de slotscène ligt ze verstrengeld met haar moeder - zeventien jaar oud toen ze Alicia baarde, vervolgens vooral afwezig - tastend naar het nieuwe leven in mama's opbollende buik.

Niemand de schuld geven

Rijnen (65) was aangedaan door de tragiek van 'dit kind uit haar regio'. Maar ook het besef hoe grondig het mis was met de jeugdzorg trof haar. "Heel veel mensen waren met de beste bedoelingen bezig geweest, je kon er niemand de schuld van geven dat Alicia steeds verder afgleed. Ik realiseerde me: het is nog een lange weg om dit te verbeteren."

Gedurende veertig jaar was de Tilburgse kinder- en jeugdpsychologe werkzaam in de Brabantse Jeugdzorg, steeds in de organisatorische en beleidsmatige sfeer. Voor het uitvoerende werk was ze minder geschikt, concludeerde ze al vroeg nadat een jonge meid in een gesloten instelling in Rijsbergen zich aan haar vastklampte alsof ze haar moeder was. "Ik kreeg felle kritiek dat ik niet voldoende professionele distantie zou behouden." Rijnen werkte later onder meer bij Kompaan, de voorloper van zorgaanbieder Sterk Huis in Goirle. Ze was in dienst bij de provincie toen die nog de regie had over de jeugdzorg en stapte over naar Den Bosch toen gemeenten de leiding overnamen. In 2020 gaf ze er uiteindelijk de brui aan: "Ik was er echt klaar mee."

Doorslaggevend was haar Bossche periode. Rijnen mocht er sinds 2013 als 'transitiemanager' de vernieuwing van de jeugdzorg in de regio Noordoost-Brabant mee in banen leiden. Ronduit enthousiast was ze over de decentralisatie. "Ik geloofde in de gemeente als regisseur en dacht nu krijgt de jeugdzorg vleugels, nu kunnen we er echt vroeg bij zijn om gezinnen en kinderen te ondersteunen."

Uitgedijd als zelfrijzend bakmeel

Maar die hoop zakte langzaam weg in een moeras van bestuurlijk, ambtelijk en ook persoonlijk onvermogen. Rijnen schetst hoe gemeenten zich geleidelijk gingen opstellen als manager en inkoper en stukje bij beetje tegenóver jeugdzorgaanbieders kwamen te staan. Hoe inkoop en toegang 'uitdijden als zelfrijzend bakmeel' in pogingen grip te krijgen op de jeugdzorg. Hoe steeds meer mensen 'zonder de juiste kennis en op afstand binnen dat geldverslindende apparaat krampachtig gingen sturen op kostenbeheersing'.

Ze vertelt over het komen en gaan van projectleiders en strategen en hoe alles steeds anders moest. Er te weinig tijd was voor reflectie. Dat juist de gedreven en vakbekwame collega's vertrokken, om zich soms voor veel geld weer te laten inhuren door adviesbureaus. En ze steekt de hand ook in eigen boezem. "Ik ben te weinig strateeg, mis de kwaliteiten om op bestuurlijk en politiek niveau handig te acteren. Ik stond pal voor de inhoud, maar dat is niet genoeg. Het systeem kon ik er niet mee veranderen."

Vooral druk met elkaar

Geld is volgens haar niet het probleem, maar wat we ermee gebeurt. "We hebben met z'n allen een monsterlijk zorgsysteem gecreëerd." Ze hekelt de marktwerking, de versnippering, het gebrek aan samenwerking. Ze spreekt van aanbieders 'die kapitalen kunnen verdienen met lichte problemen, terwijl jeugdigen in de grootste nood alsmaar verder in de knel raken'. "De bescherming van kinderen is een aanfluiting. Over de vraag of een kind thuis al dan niet veilig is, buigen zich vier instanties, na vele maanden ligt er een conclusie! Vervolgens zijn tien mensen rond één gezin vaak vooral druk met elkaar."

Na haar vertrek richt Rijnen zich aanvankelijk op andere dingen: de moestuin, kleinkinderen die zich aandienen. Ze wordt maatje van twee volwassen Tilburgers: een jongen met een ernstig hartprobleem en een Engelse weduwe zonder netwerk. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. "Mijn motto: ben er voor de ander en doe elke dag wat je kunt doen, ik heb dat van huis uit meegekregen." Stap voor stap bouwt ze nu met een groot aantal partijen in Tilburg aan 'een coalitie voor informele steun aan kinderen en gezinnen'.

Terug naar de basis

Wat drijft haar? Rijnen vertelt hoe jongeren in haar directe omgeving te maken kregen met stevige problemen als anorexia en psychoses. Zij kwamen dat te boven, met hulp en steun van goed opgeleide ouders, vrienden, familie, de omgeving. Van mensen die de weg weten en er gewoon zíjn. "Maar veel ouders missen dat vermogen en het netwerk, het kost vaak al moeite genoeg om het hoofd boven water te houden. Ik gun iederéén zo'n steunnetwerk. Onze coalitie gaat helpen om dat te bouwen."

Terug naar de basis dus: hulp dichtbij, eigen kracht, niet medicaliseren maar normaliseren. "Het staat steevast in beleidsnotities die ik ook schreef, maar het blijven al te vaak holle kreten. Ouders hebben naast zorg ook behoefte aan iemand die er gewoon is, die luistert, eens een kind onder de hoede neemt of mee naar school gaat als er een probleem is. Gelukkig zie je inmiddels breed het besef doordringen dat de jeugdzorg moet veranderen. Initiatieven als De Jeugdsprong (van FNV Zorg & Welzijn en Stichting Beroepseer, red.) doen goede voorstellen, bijvoorbeeld om het Rijk weer verantwoordelijk te maken voor de zware zorg. Zie de coalitie als mijn bijdrage aan de verandering in Tilburg."

Niemand die zegt: bemoei je er niet mee

Ze realiseert zich dat ze het initiatief zonder haar netwerk nooit van de grond had gekregen. Rijnen is in Tilburg tevens voorzitter van de Rotary en lid van de Sociale Raad, ze kent veel organisaties en mensen in Brabant. Lachend: "Nooit gedacht dat ik het nodig had, maar ik kan gewicht in de schaal leggen met mijn ervaring. Ik ben nu weer 100 procent bezig met mijn vak, mag me weer met de inhoud bezig houden zonder bestuurlijk gedoe. Niemand die zegt: Rijnen, bemoei je er niet mee, daar gaan wij over. Dat voelt super."

Niet oordelen en oplossen, maar luisteren en helpen

Vrijwilligers die een handje helpen in gezinnen die niet kunnen terugvallen op anderen: nieuw is dat niet. Ook in de regio Tilburg bieden bijvoorbeeld Home Start en Buurgezinnen al dergelijke ondersteuning.

De 'coalitie voor informele steun aan gezinnen en kinderen' smeedt deze partijen aaneen met nieuwe partners en biedt een sterke basis met advies, scholing en kennis. "Elk gezin moet desgewenst kans krijgen op onze steun. Voor lichte problematiek is er die vaak al, wij gaan die ook bieden bij complexere problemen", zegt initiatiefnemer José Rijnen.

Geen tafel in huis

Voor die laatste categorie is de landelijk partner Samen Oplopen aangesloten. Die koppelt stevige vrijwilligers aan professionele hulpverleners. Andere partners in de coalitie zijn onder meer ContourdeTwern/R-Newt, Sterk Huis, de GGD, schoolmaatschappelijk werk, Feniks en T-PrimaiR.

Eenzaamheid of onvoldoende bestaanszekerheid zijn risico's om er alleen voor te komen staan in de opvoeding "Wie bezig is het hoofd boven water te houden, heeft weinig ruimte voor andere dingen", weet Rijnen. Net afgestudeerd als kinder- en jeugdpsychologe belandde ze in een Rotterdams gezin waar zelfs een tafel ontbrak. "Het eten werd uitgedeeld bij de koelkast, ieder zocht een eigen plekje. Ik was verbijsterd."

Praktische hulp die groeit naar meer

Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning om bij pittige gezinnen aan de slag te gaan. "Ik ben ervan overtuigd dat er genoeg mensen zijn die het met goede begeleiding aandurven. ContourdeTwern beschikt over een groot potentieel, ook van mensen die de zorg kennen. En ook Sterk Huis kent veel mensen die echt iets willen betekenen."

En dat doen vrijwilligers vooral door te luisteren en te doen. "Zonder oordeel over bijvoorbeeld een vader die soms drinkt of een moeder die weer ruzie maakt. Zonder de illusie problemen helemaal op te kunnen lossen. Je probeert vooral mee te denken, vraagt bijvoorbeeld 'zal ik vanmiddag op je kind passen?', of: 'wil je dat ik meega naar dat gesprek?' Je loopt een tijdje op met de ouder of jongere en ontwikkelt een persoonlijke band. Zo kan praktische hulp uitgroeien naar veel meer."

Leertafel voor lastige situaties

Gezinnen worden al aangedragen, onder meer via jeugdartsen van de GGD, buurtondersteuners van ContourdeTwern en Feniks. Werkterrein wordt in eerste instantie waarschijnlijk vooral de Reeshof. "In Tilburg-Noord is ook veel nood, maar daar gebeurt ook al veel."

De partners in de coalitie regelen de hulp, bijgestaan door professionals van Sterk Huis en ContourdeTwern. Rijnen zelf schuift wel aan bij een leertafel waar lastige situaties worden besproken. Voor het eerste jaar is bij de gemeente Tilburg een aanvraag gedaan voor een bijdrage van twee ton. "Maar ik hoop ook op financiering voor de langere termijn. Pas dan kan een echte omslag gerealiseerd worden."