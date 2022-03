Arbo Unie vindt dat werkgevers best iets mogen zeggen als een medewerker te dik is of ongezond leeft. Zij moeten ze motiveren om meer te bewegen en gezond te eten.

Het gebeurt te weinig dat een leidinggevende met een medewerker het gesprek aangaat over zijn gezondheid, vindt Arbo Unie, de dienst die bedrijven helpt bij het bevorderen van gezondheid en vitaliteit.



In een onderzoek dat de organisatie recent liet uitvoeren onder ruim vierhonderd bedrijven en duizend werknemers zegt bijna de helft van de werkgevers nooit met hun personeel te spreken over het belang van voldoende beweging of gezonde voeding. In de perceptie van de werknemers gebeurt dat nog sporadischer: bijna acht op de tien zegt dat het onderwerp nooit wordt aangesneden.



Tegelijkertijd schatten werkgevers dat bijna 40 procent van de medewerkers er een ongezonde leefstijl op nahoudt. Iets meer dan een kwart zegt zich daar zorgen over te maken. Wat ook blijkt: 40 procent van de werkenden zou het best fijn te vinden als zijn werkgever hem helpt met een gezondere leefstijl.



Willem van Rhenen, bestuurder bij Arbo Unie en hoogleraar Nyenrode Business Universiteit, vindt dat werkgevers wel wat meer hun best mogen doen om ze daarbij te helpen. Wat hem betreft zou het een normaal gespreksonderwerp moeten zijn. "Als leidinggevenden de indruk hebben dat iemand te dik is en te weinig beweegt, dan moeten ze dat kunnen zeggen", stelt hij.

Raymond Pattipeilohy zit bij PwC achter zijn bureau op een hometrainer. Raymond Pattipeilohy zit bij PwC achter zijn bureau op een hometrainer. Foto: Marco Okhuizen

"Je ziet dat in coronatijd onderwerpen als werk-privé balans en stress vaker worden besproken, maar voldoende beweging of iemands welbevinden komt nauwelijks ter sprake. En dat terwijl juist die combi van sociaal-emotionele én fysieke factoren bepalen of iemand lekker in zijn vel zit", voegt hij eraan toe.



Accountants- en advieskantoor PwC lijkt een positieve uitzondering. Het maakt sinds drie jaar actief werk van een gezondere leefstijl onder de eigen medewerkers. Het bedrijf heeft zelfs speciale Well-being Leaders aangesteld. In Nederland is dat Bas Vliegenthart.



Zijn taak is om eraan bij te dragen dat medewerkers tevreden en gezond naar het werk gaan of thuis aan de slag kunnen. De achterliggende gedachte: zijn je mensen vitaal, dan functioneert je organisatie ook goed. "Vitaliteit gaat wat ons betreft niet alleen over gezond eten of voldoende bewegen", voegt hij eraan toe. "Alles praat met elkaar: als jij je fysiek niet fit voelt, dan heeft dat zijn weerslag op je mentale energie en andersom."



En dus hanteert PwC (met zo'n zesduizend medewerkers in Nederland) een holistische aanpak, waarbij ook aandacht is voor iemands emotionele, spirituele of financiële kant. Een van de onderdelen van het programma is dat medewerkers jaarlijks een budget krijgen van 1000 euro dat ze kunnen besteden aan spullen of diensten die bijdragen aan hun welbevinden.

Mindfulness

"Van dat geld kunnen ze een coach in de arm nemen, een mindfulness cursus volgen, sporten of bijvoorbeeld een activiteitentracker kopen", vertelt Vliegenthart, die zijn budget gebruikt voor de sportschool Fit20 op kantoor. Verder organiseert het bedrijf maandelijks een well-being thema. "Voor ons is vitaliteit een continue dialoog met medewerkers. We willen weten hoe ze in hun vel zitten en wat wij kunnen doen om dat te verbeteren. Het is niet iets dat we vanuit de leiding willen opleggen, we hebben ook medewerkers, dat zijn Well-being ambassadeurs, die zich daarvoor inzetten", vertelt Vliegenthart. Werknemers hoeven er niets mee te doen, maar volgens Vliegenthart bleek vooral in coronatijd dat er veel gebruik is gemaakt van het budget.



Arbo-bestuurder Van Rheenen juicht het initiatief van PwC toe en hoopt dat meer werkgevers volgen. Hij snapt ook wel dat iemands leefstijl best een gevoelig onderwerp kan zijn. Leidinggevenden weten niet altijd of het besproken mag worden en zo ja, hoe én wanneer.



Zij geven zelf ook niet altijd het goede voorbeeld, vindt hij. Bovendien zijn de meningen verdeeld of het past bij goed werkgeverschap of dat het valt onder de categorie bemoeizucht.

Belang werkgever en werknemer

Toch vindt hij dat die patstelling doorbroken moet worden, wijzend op het maatschappelijk belang. "Uitval kost de samenleving veel geld", voert hij aan. Volgens de hoogleraar kampt, mede doordat we meer zittend werk zijn gaan doen, een groeiend aantal mensen tegen het einde van hun werkzame leven met een chronische ziekte. Al te vaak blijkt die leefstijlgerelateerd, zoals kanker, hart- en vaatziektes en diabetes.



Van Rhenen: "Voorheen werd iemand misschien pas ziek nadat hij met pensioen was gegaan, maar met het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd komt dat eerder aan het licht." En daar kunnen werkgevers niet omheen, claimt hij. "Als we langer up en running willen blijven en arbeid schaarser wordt, dan moeten we daar wat mee."



Dat is volgens hem in het belang van de werkgever en medewerker.



Fittere mensen zijn productiever. Ze zitten lekkerder in hun vel en gaan met meer plezier naar hun werk, klinkt het.