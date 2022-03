De Brabantse student Betül Varan is in Turkije veroordeeld tot 10,5 jaar gevangenisstraf. Ze werd, net als haar jongere zus, muzikant in de linkse folkgroep Grup Yorum, een band die banden zou hebben met de extreemlinkse terroristische partij DHKP-C. Maar is dat ook zo?

Ze komt uit Etten-Leur, zes jaar geleden ging ze naar Turkije om muziek te maken, en begin deze maand werd ze daarom in Istanboel veroordeeld tot 10,5 jaar gevangenisstraf. Met het afsnijden van een paar bochten zouden zo de lotgevallen van de 29-jarige Betül Varan beschreven kunnen worden.

Over Betül schreef de Volkskrant al eerder. In april 2020 vertelde zij over haar twee jaar jongere zus Bergün. Die zat op dat moment gevangen omdat ze, net als Betül, lid was van de linkse folkmuziekgroep Grup Yorum. De band wordt er door de autoriteiten van beschuldigd banden te hebben met de extreemlinkse partij DHKP-C. Die staat te boek als terroristisch, ook in Europa en de VS.

Een van de andere gedetineerde bandleden, Helin Bölek, was kort daarvoor overleden na een maandenlange hongerstaking. Bergüns moeder, Gunay Akkaya, maakte zich zorgen. "Nu is het Helin, straks misschien mijn dochter", zei ze vanuit Etten-Leur. Bergün was al eerder veertig dagen in hongerstaking geweest. Zou ze opnieuw beginnen?

Klassenstrijd, revolutie en militant verzet

Zus Betül toonde zich, in Istanboel, eerder strijdbaar. Zij vertelde over de gedaanteverwisseling van twee brave Brabantse studenten tot terreurverdachten. Die begon toen zij, hbo-student zorg, in 2016 naar Turkije trok om zich als fluitist aan te sluiten bij de muziekgroep, die al sinds 1985 het revolutionaire vuur brandend hield met politieke liederen en concerten met soms vele tienduizenden bezoekers. Het jaar daarop sloot Bergün zich aan, als percussionist.

Zeker sinds de couppoging van 2016 in Turkije daalt de overheidsknoet zwaar op het gezelschap neer. Concerten zijn sindsdien verboden, leden werden gevangen gezet. Twee van hen zetten een hongerstaking door tot de dood. Telkens viel de politie binnen in het cultureel centrum van het collectief, Idil Kültür Merkezi, om mensen op te pakken en instrumenten in beslag te nemen.

Daar is het dat we, ditmaal, Bergün ontmoeten. De zussen hebben stuivertje gewisseld. Betül zit nu gevangen, in afwachting van hoger beroep. Ook Bergün is veroordeeld, tot acht jaar, maar kan haar beroep in vrijheid afwachten. Dat geldt voor diverse van de twaalf Yorum-leden rond een tafel vol thee en koekjes.

Een opgewekt stel jonge mensen is het zo te zien, vol van hun muziek en van hun idealen. Die zijn, laten we zeggen, niet die van de padvinderij. Klassenstrijd, revolutie en militant verzet zijn het antwoord op kapitalistische uitbuiting, onderdrukking van minderheden en - vijand nummer 1 - het Amerikaans imperialisme. "Wij zijn marxistisch-leninistisch", zegt Bergün lachend.

Maar komt de staatsrepressie ter sprake, dan belijden ze hun onschuld. "Ze pakken ons omdat we ons uitspreken tegen Erdogan", zegt de Turks-Brabantse. "Wij staan naast het volk, wij bieden hoop. Maar zodra ik achter mijn drumstel zit, word ik gelinkt aan een terroristische organisatie." En dat, zegt Bergün, mist elke grond.

Makkelijk doelwit

Dat klopt. Althans, justitie heeft nooit kunnen bewijzen dat de muzikanten lid zijn van de DHKP-C, laat staan dat ze zouden hebben deelgenomen aan gewapende acties. Van die dubieuze vorm van rechtspraak zijn velen in Turkije de afgelopen jaren het slachtoffer geworden.

Maar daar is niet alles mee gezegd. Grup Yorum heeft nooit haar ideologische verbondenheid verbloemd met de DHKP-C, een organisatie met heel wat aanslagen op vertegenwoordigers van het Turkse staatsgezag op haar naam. Sommige liedjes gaan over DHKP-C-activisten die door politiekogels omkwamen. De begrafenis van Ibrahim Çuhadar, een DHKP-C'er die stierf bij een aanslag op een politiebureau, werd bijgewoond door Yorum-leden.

"De uitgesproken sympathie van Grup Yorum voor de DHKP-C roept vragen op", zegt prof. Dries Lesage, Turkijekenner aan de Universiteit van Gent. Lyndon Way, hoogleraar aan de Universiteit van Liverpool en auteur van een boek over protestmuziek in Turkije, omschrijft de band als 'een marxistische groep met diepe sympathie voor de DHKP-C'. Songteksten, symbolen en op het podium geprojecteerde beelden vormen een 'discours in lijn met de DHKP-C'.

"Maar betekent dit dat ze lid zijn? De regering houdt van geen enkele oppositie, ook niet muzikale. En Grup Yorum is dan een makkelijk doelwit", aldus Way.

Navo-imperialisten

Aan dat laatste droeg de band zelf een steentje bij met een optreden in Moskou eind februari. Het collectief heeft een netwerk van muzikanten in diverse landen die onder de naam Grup Yorum het GY-repertoire brengen. Op internet is een bijna 3 uur durende registratie van het optreden te zien.

"Wij begroeten de kameraden van Lenin en Stalin", zo begroet de zanger het met rode vlaggen zwaaiende publiek. Met het logo van Grup Yorum en de hoofden van Lenin en Stalin achter zich, houdt hij een tirade over de oorlog in Oekraïne - dat wil zeggen die van de 'Navo-imperialisten' tegen de Russische minderheid in de Donetsbekken. "Wij steunen de bevolking van de Donetsbekken tegen de moordenaars van de Navo en tegen de fascistische regering van Oekraïne", zegt hij.

Het publiek joelt instemmend, zoals het eerder al de namen heeft gescandeerd van Betül Varan en haar medegevangene Sultan Gökçek, ook lid van Grup Yorum. Binnenkort treedt de band op in de Donetsbekken, zo wordt aangekondigd. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit.

3X Betül Varan

Uit protest tegen het overheidsoptreden tegen de groep begonnen tien gedetineerde leden van Grup Yorum, onder wie Bergün Varan, in 2019 een hongerstaking. Zij hielden dit maandenlang vol. Daarbij werden wel vitaminen genuttigd, om de actie zo lang mogelijk te rekken. Twee leden, Helin Bölek en Ibrahim Gökçek, overleefden het niet.

De Turks-Koerdische band Grup Yorum (Groep Commentaar) is populair in Turkije, althans bij een deel van het publiek. Weinig andere groepen verkochten zoveel albums. Sinds haar oprichting in 1985 werden 23 albums uitgebracht. De band trad in 2014 op in het Amsterdamse Paradiso.

Volgens Bergün Varan krijgt haar zus Betül geen bijstand van het Nederlands consulaat in Istanboel. Dit zou zijn omdat haar paspoort in gevangenschap is verlopen. Dit wordt ontkend door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder wordt wel consulaire bijstand verleend. Op individuele gevallen kan het ministerie verder niet ingaan.