Inzamelen van geld en hulpgoederen voor Oekraïne en het op het schild hijsen van Forum-leider Thierry Baudet gaan vandaag moeiteloos samen op Urk. 'Dat zijn echt twee verschillende dingen.'

Dit artikel is afkomstig uit De Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De lucht is blauw. De zon zacht geel. Urk ligt er rustig bij deze zaterdagmiddag. Toeristen halen een visje. Mensen zijn op hun boot aan het werk. Dan opeens komen twee feloranje, snelle boten vanaf het IJsselmeer op de oude haven af. Aan boord staat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Hij is op campagne en wil zijn kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen met een spectaculaire entree een steuntje in de rug geven.

Wat er vervolgens op het voormalige eiland gebeurt, is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Het is alsof een beroemde filmster is gearriveerd. Ineens zijn er mensen. Ze willen massaal met Baudet op de foto: jong en oud. Evert Willem (5) is de eerste. Zijn vader maakt glimmend van trots de foto.

Diverse mensen, vooral vrouwen, omhelzen Baudet op straat. Er klinkt applaus. Van veraf schalt over straat: 'We houden van je'. Mensen stappen uit auto's en komen uit huizen.

Sjaal

Baudet geniet zichtbaar met volle teugen van alle aandacht, deelt de een na de andere flyer uit met de leus 'Onze vrijheid terug', maar wil al snel meer. We gaan naar de markt, oppert hij. En hups, auto's komen aanrijden en het hele gezelschap zet koers naar de zaterdagmarkt bij winkelcentrum Urkerhard in de nieuwbouwwijk. Maar niet nadat Johan Tiekstra (62) uit Heerde de sjaal die Baudet draagt, heeft gescoord.

Het verbaast de lokale lijsttrekker Joas van Reest (22) niet. "Dit is Urk." Hij is bijna vanaf het begin bij Forum betrokken en doet nu voor het eerst een gooi naar een zetel. Baudet is zelf ook niet verrast. "Dit is als vanouds en vertrouwd." Forum hoopt meerdere plekken in de gemeenteraad te veroveren woensdag. Aan Baudets populariteit ligt het niet. Als de reacties op straat een graadmeter zijn, gaat het gebeuren. "Als we de helft van de zetels pakken, ga ik op Urk wonen", belooft Baudet, die zelf tiende staat op de lokale lijst.

Oekraïne

Elders op Urk voeren de televisiesterren van het dorp actie voor Oekraïne. Wie dat wil, mag tegen betaling met ze op de foto. Mensen staan in de rij. Niemand begint tegen Baudet over zijn uitlatingen over de oorlog in Oekraïne en de rol van Poetin ('Poetin is een toonbeeld van mildheid geweest'). Kamerlid Freek Jansen, die ook van de partij is, had dat op Urk ook niet verwacht. "Wij zijn niet tegen de slachtoffers van de oorlog. Logisch dat die hulp krijgen."

Urker kandidaat Maarten ten Napel (nummer 3 op de lijst) ziet het ook als twee verschillende dingen. "Urk staat altijd voorop als hulp moet worden geboden en geeft gul, ook nu. Tegelijk is het goed het conflict in een breder perspectief te plaatsen en dat doet Baudet." Voor Maarten (36) is het zijn eerste politieke avontuur. Hij weet niet wat hij kan verwachten. "Ik heb lang getwijfeld."

Vrijheid

Hij is in Forum gestapt vanwege onvrede over de coronamaatregelen. Vrijheid en saamhorigheid zijn volgens Maarten de sleutelwoorden op Urk. "Dat zit diep in een Urker." Vrijheid is ook waarom Johan Tiekstra uit Heerde zo graag de sjaal van Baudet wilde. "Ik ben opgegroeid in vier internaten, vanaf de leeftijd van een maand tot negentien jaar. Ik heb daar vreselijke dingen meegemaakt. Dankzij mijn vrouw heb ik een leven kunnen opbouwen. Voor de vrijheid blijf ik strijden en die is de afgelopen jaren gekielhaald."

Stemmen doet hij trouwens niet. "Ik heb mijn geloof in politici een beetje verloren."