Anne Prins (26) uit Houten doet niet direct denken aan het stereotype beeld dat nogal eens wordt toegeschreven aan de gemiddelde SGP-vrouw. Geen zwarte jurk tot op de enkels, geen knotje, geen stijve handtas aan de arm. 'Nooit wat mee gehad ook', zegt ze. 'We zijn allemaal verschillend en dat is maar goed ook. Anders zou het knap saai zijn in de wereld.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In haar woonplaats staat ze veertiende op de SGP-kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Kansloos voor een directe zetel. Maar dát ze erop staat is bijzonder, gezien het decennia lang strikt gehanteerde vrouwenstandpunt van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Vrouwen worden pas sinds 2013 tot de kieslijsten toegelaten. Nadat de rechter oordeelde dat vrouwen ervan weren tegen de Grondwet indruist.

In het hele land zijn er maar drie zelfstandige SGP-kandidatenlijsten waarop de naam van een vrouw staat: Vlissingen, Voorst en Houten. Anne Prins: "Voor ons is het ook de eerste keer. Een unieke stap, ja. Maar die vinden we in onze eigen fractie al niet meer zo bijzonder. De afgelopen dertig jaar is er bij de SGP ook wat veranderd, hoor. Maar dat ziet vooral de buitenwacht nog niet."

Amerikaanse droom

Anne Prins is directeur van een examenbureau in Nieuwegein. Opmerkelijk verhaal: ze begon er op haar zestiende als schoonmaakster, trad er vervolgens in dienst en werd na enkele jaren gevraagd de organisatie met 35 personeelsleden te gaan aansturen. "De Amerikaanse droom, niet? Niks mis met een beetje ambitie."

Over politiek zegt ze: "Die heeft me altijd al geboeid. Ik vind het leuk om te debatteren. Ik verkondig graag mijn mening en ik ben ook best eigenwijs. Niet iemand die gaat zitten afwachten. Doe er zelf iets aan! Ik bemoei me graag met dingen, liefst in de eigen omgeving. Dat maakt de lokale politiek zo interessant."

Nog een opmerkelijk verhaal: vier jaar geleden zat Anne in het campagneteam van de SGP in Houten. Daarin zat ook Mark, met wie ze nu getrouwd is. "Hij is vermoedelijk de enige SGP'er die zijn vrouw heeft leren kennen via een raadsfractie."

Haar man staat vijfde op de SGP-lijst. Anne: "Mark hoeft niet zo nodig de raad in. Hij is op zijn best op de achtergrond. Kan hij ermee leven als ik wél raadslid zou zijn en hij niet? Ik sta op plek veertien, hè? En ik ben trots op onze hele lijst. Niet op het feit dat ik er als vrouw op sta."

Ethische kwesties

Geen misverstand. Anne Prins is op-en-top SGP. In ethische kwesties als abortus, euthanasie of de seksuele moraal is ook voor haar leidend wat de Bijbel erover zegt. "Maar lokaal spelen die kwesties minder. Daar gaat het vooral over andere zaken, zoals verkeersveiligheid of wanneer we nou eens huizen gaan bouwen."

Neemt niet weg dat er binnen de SGP nog veel weerstand bestaat tegen vrouwen met politieke ambities. Anne Prins: "Het zijn twee stromingen. Wat hier past, is respect voor elkaar. Ik vergelijk het met het dragen van een hoed, als je naar de kerk gaat. De één vindt dat het moet, van de ander hoeft het niet. Maar we komen bij elkaar in die kerk om één en dezelfde reden, vanuit dezelfde achtergrond en traditie. Dat is waar het om gaat."

Geen voorvechtster

Anne Prins ziet zichzelf dus niet als een voorvechtster. "Ik ga niet voorop in een beweging van SGP-vrouwen. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Het zal gaan via de weg van de geleidelijkheid. Over vrouwen in de politiek valt te praten, dat ik op de lijst ben geaccepteerd is daarvan een bewijs."

In Houten heeft de SGP nu twee zetels. Campagnetijd vindt Anne Prins een heerlijke tijd. "Gas geven en een beetje gek doen, dat is wie ik ben. In de fractie moet het ook een beetje gezellig zijn. We hebben nog een paar dagen tot 16 maart, tijd voor nog een ludieke actie. Ik heb daarvoor al een heel lijstje in gedachten."